Patrick Kane se joindrait aux Red Wings

La durée de l’entente et les détails financiers n’ont toutefois pas été révélés, a précisé cette personne qui a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque les Red Wings n’ont toujours pas annoncé officiellement sa mise sous contrat. Ce contrat devrait couvrir le reste de la campagne.

En août dernier, Kane avait confié à l’Associated Press avoir déjà patiné une vingtaine de fois depuis qu’il a subi une opération à la hanche, le 1er juin.

Le gagnant de trois coupes Stanley a choisi une opération pour réparer une blessure tenace qui l’a gêné au cours de la dernière saison avec les Blackhawks de Chicago, puis, après un échange, lors des séries avec les Rangers de New York.

Bien qu’impatient de reprendre le jeu, Kane veut respecter un horaire de rééducation de six mois.

«Je pourrais probablement revenir avant, mais est-ce que ce serait sage?, avait questionné Kane à l’époque. C’est préférable de m’assurer que je suis à 105 ou 110 pour cent, au lieu de 90 ou 95. Mais au moins, je me sens beaucoup mieux que la saison dernière.»

Moins productif

Kane s’attendait à recevoir des offres quand les clubs de la LNH au début de leurs camps d’entraînement. Il aura finalement arrêté son choix sur l’offre des Red Wings et de leur directeur général, Steve Yzerman.

La production de Kane a chuté la saison dernière, alors qu’il a amassé 21 buts et 57 points, en 73 matchs.

Il était diminué, mais aussi, il a disputé les 54 premiers matchs avec les Hawks, qui sont en reconstruction.

Sa production a augmenté avec les Rangers : cinq buts et 12 points en 19 matchs de saison régulière, puis un but et six points au premier tour contre les Devils du New Jersey, tombeurs des Rangers en sept matchs.

Parmi les joueurs américains dans l’histoire de la LNH, l’athlète de 35 ans originaire de Buffalo est deuxième derrière Mike Modano, avec 1237 points.

Kane a été l’une des pièces maîtresses des conquêtes de la coupe par les Hawks en 2010, 2013 et 2015. Il a aussi remporté le trophée Hart en tant que joueur le plus utile de la ligue, en 2016.

Les Red Wings affronteront les Rangers mercredi soir au Madison Square Garden.