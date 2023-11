Les Blackhawks libèrent Corey Perry

Les Blackhawks ont mentionné par voie de communiqué qu’une enquête interne avait démontré que Perry avait enfreint le code de conduite des joueurs de la LNH ainsi que celui de l’équipe, «qui fait la promotion d’un environnement de travail professionnel et sécuritaire». Les Hawks ont inscrit le nom de Perry au ballottage, et son entente sera résiliée s’il n’est pas réclamé.

L’équipe n’a pas précisé ce qui est reproché à Perry, qui a été retourné chez lui la semaine dernière sans aucune explication. Le directeur général Kyle Davidson a mentionné samedi que Perry serait à l’écart de l’équipe pour un certain temps, sans être plus précis.

L’agent Pat Morris n’a pas retourné un message visant à obtenir des commentaires sur la décision des Hawks de résilier l’entente de Perry. Pendant le week-end, il a indiqué par voie de communiqué que Perry était à l’écart de l’équipe pour des motifs personnels.

Perry, qui est âgé de 38 ans, a ratifié un contrat de 2 millions $US avec les Hawks pour la saison en cours, avec des primes pouvant atteindre jusqu’à 2 millions $ supplémentaires. Le vétéran, qui est reconnu pour son leadership, a remporté la coupe Stanley avec les Ducks d’Anaheim en 2007 et est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à participer à trois séries finales de la coupe Stanley consécutives sans l’emporter - avec les Stars de Dallas, le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, entre 2020 et 2022.