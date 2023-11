Patrik Laine, une vedette humiliée

Les Blue Jackets de Columbus ont réussi à mettre un terme à leur séquence de neuf matches consécutifs sans victoire. Mercredi, ils ont dominé les Blackhawks de Chicago, 7-3.

Dans le petit monde du hockey, toutes les victoires font du bien. Il faut cependant reconnaître que certaines victoires font beaucoup de bien.

Après le match, au Nationwide Arena, l’ambiance était plutôt bonne. Personne n’avait envie de parler de la semaine complètement pourrie que l’organisation venait de traverser.

Le climat de travail difficile, on s’en souvient, a été provoqué par une décision audacieuse de l’entraîneur-chef recrue.

Dans la Ligue nationale des années 2000, on évite toutes les situations qui peuvent froisser les joueurs vedettes. Elle est révolue depuis longtemps, l’époque où Scotty Bowman et Jacques Lemaire pouvaient dire absolument tout ce qu’ils voulaient à propos de Guy Lafleur durant leurs points de presse.

Vincent n’a rien dit de mal au sujet de Patrik Laine. Il a plutôt choisi d’agir. En choisissant de laisser le gros ailier finlandais de côté, pour un match de saison régulière, il a provoqué une véritable onde de choc. Si Laine manque de constance sur la patinoire, on pouvait prédire sa réaction à l’extérieur de celle-ci. Dans une longue entrevue avec un journaliste du Columbus Dispatch, il n’a pas hésité à exprimer son désaccord.

«C’est probablement, dans toute ma carrière, la chose la plus embarrassante qui me soit arrivée, a-t-il craché. Je ne suis vraiment pas content et je pense qu’ils le savent. C’est ça qui est ça.»

Le terme «embarrassant» est important, dans la mesure où Vincent et Laine doivent continuer à travailler ensemble, maintenant.

Avec son salaire annuel de 8,7 millions $US, Laine est le troisième joueur le mieux payé à Columbus. Il est sous contrat jusqu’en 2026.

Il n’a pas nécessairement été le meilleur joueur de son équipe, dans la victoire contre les Blackhawks. Il a passé un peu moins de 16 minutes sur la glace. Il a marqué un but, ce qui lui a permis de sortir officiellement d’une séquence de quatre parties sans point.

La victoire fut surtout celle du défenseur étoile Zach Werenski, avec ses quatre mentions d’aide et son différentiel de plus 5. Le valeureux capitaine Boone Jenner, avec ses habitudes de travail irréprochables, a marqué deux fois.

Le défenseur Zach Werenski (Archives, Associated Press/Archives, Associated Press)

Après? Après, Laine demeure celui qui s’est dit officiellement en désaccord avec les plus récentes décisions du coach.

«Quand tu ne joues pas avec confiance, tu ne peux pas retrouver ta confiance en mangeant du maïs soufflé dans la galerie de la presse», a-t-il déclaré au Dispatch.

Devant les journalistes, Vincent a dit qu’il continue de croire en Laine. C’est évident. On parle quand même d’un athlète dans la fleur de l’âge. Malgré les blessures, il a quand même réussi à marquer 48 buts en 111 parties, au cours des deux dernières saisons.

Vincent a également dit qu’il s’attend à ce que Laine encaisse «comme un homme» les récentes décisions de la direction.

«Je ne suis pas stupide, argue le joueur. C’est juste que, pour sortir d’une léthargie, il faut être sur la glace. Je ne peux pas retrouver ma confiance en buvant du BioSteel sur le banc. Je ne suis pas dans une position où je peux me plaindre de quoi que ce soit. J’ai mal joué. Mais je pense juste que j’ai le droit d’exprimer mon point de vue.»

Laine aura la chance de prouver sa valeur quand les Jackets entreprendront une dure séquence de trois parties en quatre jours, dimanche. Après avoir affronté deux puissances – les Hurricanes de la Caroline et les Bruins de Boston -, ils rentreront à la maison pour se mesurer au Canadien de Montréal.

Sur la défensive

On ne se souvient pas de Stéphane Robidas pour les mêmes raisons, dans les différentes régions du Canada.

Au Québec, on admire cet athlète qui ne mesure pas six pieds et qui a réussi à se construire une belle carrière à l’époque où il fallait être gros et robuste pour jouer en défensive, dans la Ligue nationale de hockey. On reconnaît que l’ancien choix de septième ronde a été obligé de bûcher pour jouer près de 1000 matches, principalement à Montréal et à Dallas.

Dans les provinces anglophones, quand son nom est mentionné, on pense surtout à la façon dont son parcours a pris fin. La direction des Maple Leafs de Toronto l’a mis sur la voie de garage en prétextant une blessure à long terme. Les partisans mesquins ont imaginé une île déserte sur laquelle on l’avait abandonné.

Depuis, chaque fois qu’un joueur subit un traitement similaire, on dit que «Robidas Island» vient d’accueillir un nouveau résidant.

«Il a juste besoin de travailler sur certaines choses», a simplement déclaré l’entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, lorsque John Klingberg a été placé sur la liste des blessés à long terme, cette semaine.

Le reverra-t-on en action, au Scotiabank Arena, un jour?

Territoire neutre

On sait maintenant à quoi ressembleront les chandails que porteront les Canucks de Vancouver et le Kraken de Seattle lors de la Classique hivernale de la LNH, le 1er janvier prochain. On dit qu’avec leurs chandails spéciaux, les joueurs du Kraken rendront hommage aux Metropolitans de Seattle, première équipe américaine à remporter la coupe Stanley.

De notre côté, on ne peut s’empêcher de voir une énorme ressemblance avec les chandails que portaient les Sénateurs d’Ottawa entre 2011 et 2017. On parle ici des chandails frappés du gros «O» qui avaient été conçus par le graphiste gatinois Jacob Barrette.

À l’attaque!

«Quand il est à son meilleur, on dirait que la rondelle le suit partout sur la patinoire», a déclaré cette semaine l’entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan. Il parlait d’Evgeni Malkin. On ne parle pas souvent de lui, mais il produit à un rythme d’un point par match, cette saison.