Samuel Girard rejoint le programme d’aide aux joueurs

L’ancien défenseur vedette des Cataractes de Shawinigan avait raté les deux derniers matchs de son équipe. Des raisons personnelles avaient tout d’abord été évoquées pour justifier son absence. C’est finalement vendredi soir qu’un message en son nom a été publié.

«J’ai pris une décision proactive afin de prendre soin de ma santé mentale, et je vais entamer un traitement pour une anxiété sévère et la dépression qui n’ont pas été traitées durant trop longtemps ce qui a mené à l’abus d’alcool. Prendre soin de sa santé mentale est l’une des choses primordiales et j’encourage tout le monde à en parler et à chercher de l’aide si vous en avez le besoin. Je veux exprimer ma gratitude à mon épouse, ma famille, mes amis, l’organisation, mes coéquipiers et les partisans pour votre patience, votre compréhension et votre appui», peut-on lire sur le compte X de l’agence CAA Hockey.

Le dernier match de Samuel Girard remonte au 18 novembre à Dallas, dans un gain de 6-3 face aux Stars. L’agile patineur a alors récolté une passe en tout près de 21 minutes de jeu. Depuis le début de la saison, Girard a obtenu un but et trois passes en 15 rencontres, en plus d’afficher un différentiel de plus et moins de -7.