Samuel Girard se retire de l’entourage de l’Avalanche

Le #49 a raté les deux derniers matchs de son équipe, lundi et Nashville et mercredi à Denver. C’est avant ce duel face aux Canucks que Bednar a indiqué que Girard était absent pour des raisons personnelles. Une date éventuelle d’un retour dans l’entourage de l’Avalanche n’a pas été précisée.

Le dernier match de Samuel Girard remonte au 18 novembre à Dallas, dans un gain de 6-3 face aux Stars. L’agile patineur a alors récolté une passe en tout près de 21 minutes de jeu. Depuis le début de la saison, Girard a obtenu un but et trois passes en 15 rencontres, en plus d’afficher un différentiel de plus et moins de -7.

Samuel Girard a vécu un moment fort en compagnie de ses proches, à l'été 2022, lors d'un défilé de la Coupe Stanley organisé dans les rues de Roberval. (LE QUOTIDIEN, GIMMY DESBIENS/LE QUOTIDIEN, GIMMY DESBIENS)

Rassurant

Contacté par Le Quotidien jeudi avant-midi, un proche de Samuel Girard a voulu se faire rassurant, sans en dévoiler davantage sur la situation personnelle du jeune homme.

À 25 ans seulement, Girard a déjà disputé 431 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il totalise 185 points, dont 29 buts. Il a remporté la Coupe Stanley en 2022 avec l’Avalanche, même si une fracture du sternum a limité sa contribution à sept matchs au cours de ce printemps.