Cri du cœur d’un hockeyeur de l’Est ontarien victime d’une coupure à la gorge

Le joueur qui évolue pour une équipe M16 AAA de Hockey Eastern Ontario (HEO) portait un protège-cou, mais il ne saura jamais si la pièce d’équipement cruciale lui aura permis d’éviter le sort réservé à Adam Johnson dans un match professionnel en Angleterre le 28 octobre dernier.

L’ancien joueur de la LNH est décédé tragiquement après avoir eu la gorge tranchée par un patin de Matthew Petgrave, qui a depuis été arrêté dans le cadre d’une enquête policière pour un homicide involontaire.

Le jeune joueur d’âge mineur s’en est tiré avec une bonne frousse et 10 points de suture après avoir été conduit en ambulance à l’Hôpital de Brockville à la suite de l’incident qui s’est produit mardi soir à Cardinal.

Jeudi matin, HEO a publié la photo de sa blessure sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les hockeyeurs à porter leur protège-cou, mais c’est là où le malaise du joueur s’installe.

HEO a cru, à tort, que la pièce d’équipement avait prévenu des dommages plus substantiels.

«Je ne portais pas mon protège-cou comme il faut, regrette le jeune homme qui aura 15 ans dans deux semaines. Il était modifié pour être le plus petit possible. En ce sens, je ne saurai jamais si mon protège-cou a empêché une coupure plus profonde parce que le patin a frappé l’équipement à la bonne place ou si mon protège-cou, mal porté, ne m’a pas protégé du tout...», a expliqué le hockeyeur au Droit.

Les joueurs des Penguins de Pittsburgh et les Ducks d'Anaheim ont honoré, à la fin du mois d'octobre, l'ancien joueur des Penguins Adam Johnson, qui est décédé tragiquement après avoir eu la gorge tranchée par un patin dans un match professionnel en Angleterre le 28 octobre dernier. (Gene J. Puskar/AP)

Tendance à inverser

Aujourd’hui, il souhaite se servir de sa mésaventure pour inciter les autres hockeyeurs sur les bienfaits de bien porter son équipement.

«Cessez de modifier votre équipement. J’ai été chanceux. J’ai une deuxième chance de poursuivre ma vie normalement, mais peut-être qu’une autre personne n’aura pas cette chance.» — Jeune joueur de hockey de 14 ans dans l’Est ontarien

Le hockeyeur mentionne que c’est la mode de modifier la taille du protège-cou afin qu’il soit le plus mince possible. L’usage de cette technique est terminé pour celui qui a eu la frousse de sa vie à Cardinal cette semaine.

«Les entraîneurs devraient s’assurer que les joueurs portent leur équipement comme il faut. C’est pour ça que nous le portons. Pour nous protéger. Les arbitres devraient aussi insister auprès des coupables. Ils devraient renforcer le règlement. Certains modifient leurs casques ou leur visière. Ça devrait aussi être vérifié par les entraîneurs et les arbitres», raconte le jeune homme.

Le pire, c’est que le hockeyeur n’a jamais senti qu’il a été coupé au cou. Il venait d’être chassé de la mise en jeu. Il se trouvait alors à l’aile. Son équipe a perdu la mise en jeu et comme son entraîneur lui a enseigné, il a foncé pour aller récupérer la rondelle. Dans la bataille, un adversaire est tombé devant lui. Son patin a levé dans les airs pour l’atteindre à la gorge.

«Je n’ai pas senti de coupure. J’ai senti une chaleur au cou. Je me suis touché et quand j’ai vu le sang sur mon gant, je suis allé au banc pour demander de l’aide.»

Un pompier sur le banc

Heureusement, le soigneur de son équipe est un pompier. Il a réagi rapidement pendant qu’un entraîneur-adjoint signalait le 911. Sur le banc, les joueurs étaient en état de choc.

Les ambulanciers et le personnel médical à l’Hôpital de Brockville ont fait le reste du travail.

«Ils ont été excellents. Je ne sais pas si mon protège-cou m’a sauvé la vie. Je ne sais pas non plus ce qui me serait arrivé si j’avais porté mon protège-cou comme il faut. Si je l’avais fait, je n’aurais peut-être pas été coupé.»

Ce que le jeune hockeyeur sait, c’est qu’il portera dorénavant son équipement en bonne et due forme. Il aime trop le hockey pour ça.

Et il espère que d’autres pourront se servir de sa déconvenue pour l’imiter.