Les Saguenéens stoppent une séquence et blanchissent les Olympiques

Les 2039 spectateurs ont pu voir un gardien de but en parfait contrôle de ses moyens. Sans avoir à réaliser des arrêts sensationnels, Delafontaine a été fort efficace sur les 23 lancers reçus. Il avait remporté un premier match dans l’uniforme bleu et blanc la semaine dernière à Baie-Comeau, mais la première victoire à la maison se faisait toujours attendre.

«Ça a bien été, les gars m’ont vraiment aidé devant moi à bien voir la rondelle, a mentionné avec humilité la deuxième étoile du match. C’est sûr que lorsque les attaquants m’aident, ça aide à faire mon travail également. J’avais hâte de gagner ma première victoire ici avec les Sags et que ce soit un jeu blanc, c’est la cerise sur le sundae. Je me serais contenté des deux points et de la victoire.»

En point de presse, Yanick Jean a confirmé la prestation sans faille du gardien de but acquis des Cataractes de Shawinigan à la date limite des transactions.

«Au-delà du fait qu’il n’a pas donné de but, il a calmé le jeu, a pointé l’entraîneur-chef des Saguenéens. Quelques fois où ils [les Olympiques] ont pris des lancers de la pointe, oui il voyait bien les rondelles devant lui, mais il s’est assuré de conserver ces rondelles. Il nous a évité de dépenser de l’énergie inutilement dans notre territoire.»

BUT | Usereau fait tout le travail pour Morin qui ne rate pas sa chance ! 💪#FierdetreSags pic.twitter.com/7eeYzz2qDS — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) February 2, 2024

Fin de la sécheresse offensive

La séquence sans marquer des Saguenéens à domicile aura finalement duré 161 minutes et 48 secondes. Alexis Morin a eu l’honneur de briser la glace avec neuf minutes à jouer à la deuxième période, quand il a redirigé la remise de Loic Usereau, avancé près du filet défendu par Kian Hodgins.

Le vétéran des Sags a du même coup atteint le plateau des 20 buts pour la première fois de sa carrière junior.

Chicoutimi a ensuite obtenu des occasions d’ajouter à son avance, mais il a fallu être patient. C’est arrivé à mi-chemin en troisième période, quand Craig Armstrong a complété la belle passe de Marek Beaudoin, solide tout au long de la soirée, à l’instar que quelques coéquipiers habituellement moins impliqués dans le jeu offensif.

Pour Armstrong, il mettait fin à une série de 11 rencontres sans faire scintiller la lumière rouge des buts.

«Tu regardes ça froidement, ça n’a pas été un grand show en première période, a convenu Yanick Jean. Seulement 6-5 dans les lancers, pas beaucoup de chances de marquer, mais en deuxième, je nous ai trouvés plus incisifs, meilleurs en zone adverse et au filet. On a raté quelques chances, lorsque la rondelle a bondi par-dessus nos bâtons. On aurait pu se creuser un écart de deux ou trois buts en deuxième période, ça n’a pas été le cas.»

BUT | Trop facile... 😉



Armstrong et Beaudoin combinent pour doubler l'avance des Sags ! 🤝#FierdetreSags pic.twitter.com/W6ogEbiajO — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) February 2, 2024

Le deuxième but des Saguenéens a d’ailleurs coïncidé avec une période creuse des locaux, de «quatre ou cinq minutes», selon Yanick Jean. Rémi Delafontaine a sagement veillé au grain.

«On a fait quelques jeux de mollesse que tu te dois de ne pas faire lorsque tu as l’avance, a prévu le pilote. Il fallait augmenter notre niveau de maturité pour terminer ce match-là. Des vétérans ont ensuite fait le travail.»

Loic Usereau a notamment obtenu une passe sur chacun des buts de son équipe, en plus de poursuivre son bon travail défensif. Pour sa part, la recrue Christophe Berthelot a pris la place d’Émile Guité sur le premier trio complété par Alexis Morin et Maxim Massé, quelque part en deuxième. Ce changement a mené au premier but de la soirée et Berthelot a poursuivi sur sa lancée.

«On sentait qu’il fallait faire un changement, a résumé Yanick Jean. Ça lui a donné du momentum, il a joué de bons matchs dernièrement. Beaudoin a connu un fort match aussi. On a besoin de ces gars-là. On a vécu avec notre profondeur en première moitié de saison et on a besoin de ça.»

Moins sexy, svp

De l’autre côté de la patinoire, Serge Beausoleil vivait un après-match un peu plus calme, après son retour à Québec, mercredi soir. Le directeur général des Olympiques, qui assure l’intérim derrière le banc à la suite du départ de Benoit Desrosiers vers un nouveau défi, a souligné le travail défensif des Saguenéens.

«Delafontaine a fait de très bons arrêts, mais il n’a pas été sollicité tant que ça, a noté l’expérimenté homme de hockey. La défensive de zone des Sags a été bonne. Ils nous ont mis beaucoup de pression, on n’avait pas beaucoup de temps pour réaliser des jeux et c’était la même chose en échec avant. Ils avaient une belle énergie et honnêtement, j’ai trouvé qu’on a été plus dangereux que Québec hier (mercredi), mais ce soir [jeudi], les Saguenéens ont été plus dangereux que nous.»

Les attaquants des Olympiques doivent également accepter de jouer du hockey un peu moins flamboyant, a souhaité Beausoleil.

«On essaie de faire des jeux un peu trop sophistiqués qui n’ont pas un très haut pourcentage de réalisation, a-t-il mis en contexte. C’est beau des jeux dignes des faits saillants, mais il faut faire des structures d’attaque simples, converger vers le filet et aller aux rebonds. Ce n’est pas sexy, mais ça donne des buts.»

(Sophie La/Le Quotidien)

POINTES DE PLUME

• Les Saguenéens sont à Shawinigan dimanche pour affronter les Cataractes, à 16h. Quelques heures plus tôt, les anciens Sags et les anciens Cats vont s’affronter pour un match amical au Centre Gervais Auto. C’est devenu une habitude pour les Saguenéens, qui ont vécu une expérience similaire par le passé, à Sherbrooke face au «vieux» Phoenix...

• De leur côté, les Olympiques reçoivent les Foreurs de Val-d’Or samedi après-midi. La formation abitibienne est en voie de rater les séries pour une deuxième saison consécutive, elle qui surfe sur une série de 14 défaites. Ayoye...

• C’était le match de la diversité et de l’inclusion, jeudi soir. Les joueurs des Saguenéens avaient mis du ruban arc-en-ciel sur leur bâton pendant la période d’échauffement et un porte-parle de Diversité 02 a procédé à la mise au jeu protocolaire...

• Blessés, Jérémy Leroux (bas du corps) et Jacob Lafontaine (épaule) n’ont pas joué, tout comme Colby Train, laissé de côté...

• Peteris Bulans est le joueur-étudiant du mois de janvier chez les Saguenéens. De mémoire d’homme, il est l’un des rares Européens à obtenir ce titre à Chicoutimi. En suivant des cours de français, il cherche à se perfectionner dans une quatrième langue, rien de moins. Entre autres résultats, il a notamment obtenu une note de 94 % en administration des affaires et 96 % en anglais...