Les Sags en arrachent à la maison: le principe de l’oeuf ou la poule

Les Saguenéens ont perdu leurs six derniers matchs disputés sur la glace du Centre Georges-Vézina, dont les deux plus récents par blanchissage. (Gimmy Desbiens/Archives Le Quotidien)

À moins, bien sûr, que le projet de construire un nouvel amphithéâtre à Saguenay se concrétise demain matin, en criant ciseau. Mais évitons de rêver et concentrons-nous sur les faits.

Les Sags ont perdu leurs six derniers matchs à domicile, la dernière victoire remontant au 28 décembre, face aux Voltigeurs de Drummondville. À l’inverse, les performances à l’étranger, donc sur des glaces aux dimensions standards, s’améliorent. Des récents gains à Charlottetown et surtout à Baie-Comeau, contre la puissance que représente le Drakkar au hockey junior canadien, laissent entrevoir des jours meilleurs.

«On a une jeune équipe et avec des jeunes, c’est une question de constance», a nuancé l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, à la sortie d’un entraînement de plus d’une heure, mercredi après-midi, au centre Vézina.

«On a changé des choses pour essayer d’être meilleurs sur la route et il faut apprendre à jouer des deux manières, à se retrouver sur la même page, que ce soit sur la route ou à la maison. Pour y arriver, ça prend du millage», a poursuivi Jean, jurant ne pas être tracassé par les performances de 2024 à domicile.

Les Saguenéens doivent trouver le moyen de mieux attaquer le filet adverse. (Gimmy Desbiens/Archives Le Quotidien)

Ces 15 pieds supplémentaires provoquent certains maux de tête au personnel d’entraîneurs, faut-il le souligner.

«Tous les étés, a révélé l’entraîneur et directeur général des Bleus. C’est ça, on ne se plaint pas, on essaie de trouver des solutions. J’ai l’impression qu’on a compris des choses sur la route, il y a des habitudes qu’on fait mieux, sauf que ça nous fait jouer un peu moins vite à la maison.»

Séquence sans marquer

Mais un fait demeure : les Saguenéens n’ont pas marqué à Chicoutimi au cours des 130 dernières minutes et 48 secondes. Avec comme résultats nets des revers de 3-0 et 2-0. À ce niveau, Jean souhaite que la tendance soit renversée plus tôt que tard. Encore là, rien de sorcier à annoncer pour que les cordages bougent à nouveau.

«C’est un tout, a prévenu Yanick Jean. C’est d’arrêter de jouer à l’extérieur, c’est d’aller plus au filet, c’est d’être devant le gardien au lieu d’être à côté. Ce sont des choses qu’on répète depuis le début de la saison avec nos jeunes.»

C’est Rémi Delafontaine qui affrontera les Olympiques de Gatineau, jeudi soir. Une formation qui connait ses «meilleurs moments de la saison», a reconnu Yanick Jean. Les Piques luttent toujours pour une place en séries, à l’instar des Remparts de Québec, qui ont blanchi les Chicoutimiens 2-0, dimanche.

«Ce n’est pas contre qui tu joues, c’est comment tu joues. C’est ce que je veux qu’on se mette en tête», a annoncé Yanick Jean.

Serge Beausoleil et les Olympiques étaient à Québec, mercredi soir, avant d'affronter les Saguenéens. L'homme de hockey assure l'intérim derrière le banc à la suite du départ de Benoit Desrosiers. (Jocelyn Riendeau/Archives Le Soleil)

Un visage familier sera derrière le banc de Gatineau. À la suite du départ de Benoit Desrosiers, officiellement parti à la conquête d’un nouveau défi professionnel, c’est le directeur général Serge Beausoleil qui assure l’intérim. Le même Serge Beausoleil qui a dirigé l’Océanic de Rimouski durant une décennie.

«Je suis content de revoir un passionné, un gars qui aime ça. C’est un très bon coach. Oui, c’est l’fun de revoir un gars pour qui j’ai beaucoup de respect derrière le banc», a évoqué Jean.

POINTES DE PLUME

• Jérémy Leroux, blessé au bas du corps, ratera un deuxième match de suite. Il s’est entraîné sans contact mercredi et son état s’améliore, si bien qu’il devrait jouer dimanche, à Shawinigan, face aux Cataractes...

• Jacob Lafontaine se rapproche lui aussi d’un retour, absent depuis la mi-janvier en raison d’une blessure à une épaule. Exempté du jeu physique mercredi, il devrait pouvoir pousser la machine lors du prochain entraînement des Sags, samedi. Sa situation est désormais évaluée au jour le jour...