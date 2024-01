Les Sags visitent des enfants malades: quand la santé prend toute la place

(Sophie Lavoie/Le Quotidien)

En même temps, Jonathan Desrosiers, Alexis Morin, Jérémy D’Astous et Norwin Panocha ont vite relégué en second plan le résultat final de la veille, encaissé sur la glace du Centre Georges-Vézina. Parce que lundi, l’importance de la santé a pris toute la place.

«Ça leur fait vivre quelque chose de différent dans leur journée et même s’ils sont jeunes, ça leur permet de se changer les idées, a mentionné le capitaine Jonathan Desrosiers, entre deux visites. Ça me rend tellement heureux, je suis vraiment content d’être ici. Je viendrais chaque semaine si je le pouvais. C’est facile, ça fait du bien et c’est vraiment plaisant.»

Bonne nouvelle pour l’hôpital de Chicoutimi, le département de pédiatrie était plutôt tranquille en ce début de semaine. Les enfants rencontrés avaient au maximum trois ans, n’étant donc pas les «partisans» les plus assidus des activités régulières du club, mais par exemple, le petit Noah était au match, dimanche.

Développer Lecture automatique 1 de 14 (sophielavoie/Le Quotidien)

«J’étais là et ce n’était pas votre meilleure, vous n’avez pas beaucoup aidé (Raphaël) Précourt», va d’ailleurs lancer l’agente administrative du département et fils d’un gardien de but, Stéphanie Denis, qui a tiré la pipe aux joueurs à quelques reprises durant la visite de plus d’une heure.

Noah, lui, gêné au départ, n’a pu s’empêcher de sourire lorsque Jonathan Desrosiers lui a remis une rondelle aux couleurs des Saguenéens. Son regard est devenu encore plus pétillant quand Alexis Morin lui a offert une peluche imitant un coq. Le vétéran des Sags a même reproduit tant bien que mal le son du galliforme!

«C’est l’fun de s’impliquer et de redonner à la communauté», a confié Morin, sous le regard approbateur de son coéquipier Jérémy D’Astous.

Une fois remis sur pied, Noah, présent en médecine d’un jour dans la Clinique ambulatoire pédiatrique de la fondation Marc Denis, prévoit assister à un autre match des Saguenéens.

«On va jouer une meilleure game en plus», a répliqué Morin, le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Louka se remettait quant à lui d’une chirurgie. D’abord gêné, blotti dans les bras de sa mère, il a lâché un «merci» bien senti après avoir reçu ses objets souvenirs, dont un mini hockey des Sags. Ethan, un an et demi, avait les yeux ronds comme des billes quand il a vu les quatre gaillards se présenter à sa chambre.

Les interactions étaient plus limitées en raison de l’âge des enfants, mais les joueurs ont fait le nécessaire pour rendre tout le monde à l’aise. Et ils ont eux aussi pu remettre les choses en perspective.

«Il y a des choses plus graves qu’un match de hockey dans la vie. Ces jeunes ont chacun leurs défis à surmonter, a fait valoir Jonathan Desrosiers. Ça met en perspective que même si on a joué un mauvais match, on se retrouve ensemble à la fin de la journée, on est tous en santé. Notre gros problème c’est de marquer des buts, mais pour eux c’est de retrouver la santé.»

(Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Un futur rendez-vous annuel?

C’était la première fois depuis plusieurs années que des joueurs des Saguenéens visitaient l’unité pédiatrique de l’hôpital de Chicoutimi. Le personnel hospitalier rencontré sur place aimerait bien que la rencontre de lundi devienne un rendez-vous annuel. S’ils étaient plus jeunes cette fois, le département soigne des patients entre zéro et 18 ans.

«Ça ajoute un petit moment de bonheur dans leur journée, même si c’est parfois difficile d’être à l’hôpital. C’est bien de pouvoir partager ça avec eux», a confirmé Alexis Morin qui, à l’instar de ses trois coéquipiers, participait à ce genre d’activité pour la première fois de sa carrière junior. La pandémie a limité les possibilités dans les dernières années, en plus des virus qui circulent de façon plus rapide dans l’entourage des Saguenéens ou encore dans la communauté.

«C’est une bonne chose de pouvoir rendre les enfants heureux. On est en santé, on n’a pas de gros problèmes et c’est bien de pouvoir essayer de les aider un peu à notre manière», a ajouté l’Allemand Norwin Panocha, peu bavard durant la visite, mais un sourire sincère accroché au visage, de la première à la dernière minute.

(Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Mentionnons également que grâce au projet Bec & Bobo, de la Fondation de ma vie, les chambres, toutes individuelles, sont joliment décorées dans le but d’offrir un environnement positif aux patients. Un mur entier est peint selon un thème précis, en plus des tuiles au plafond, dans un contexte où l’occupant est plus souvent couché.

L’initiative a été lancée par des élèves de l’Écolaction de Chicoutimi, qui vise à amasser des dons pour améliorer les services et les soins du service de pédiatrie de l’hôpital de Chicoutimi.