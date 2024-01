Les Remparts blanchissent des Saguenéens effacés à la maison

Le dernier but à domicile des Sags remonte à mi-chemin de la troisième période du match face à Rouyn-Noranda, le 12 janvier. La séquence sans marquer à Chicoutimi est maintenant de 130 minutes et 48 secondes.

«On a gamblé et on a perdu, a tranché l’entraîneur des Sags, Yanick Jean, après le match. Dans cette ligue-là, tu ne peux pas ajuster ton jeu et ne pas t’impliquer comme on a vu. C’est certain que le résultat ne sera pas bon. On a perdu des batailles 50/50 tout au long du match et on a zéro chance de marquer en troisième période. On n’a pas vu ça souvent cette année. Il y a des joueurs qui étaient totalement absents et ils n’ont pas été capables de se sortir de leur mauvais match.»

Les chances de marquer de qualité ont été rares dans le camp chicoutimien. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Le pilote des Chicoutimiens a parlé du match qui l’a le plus déçu depuis le début de la saison. Les 3451 spectateurs seront possiblement d’accord avec lui, alors que les chances de marquer de qualité ont pu se compter sur les doigts d’une seule main. Et encore.

«On était à l’extérieur, a ajouté Jean dans son point de presse. (Simon) Maltais et (Antoine) Michaud ont donné deux ou trois doubles-échecs devant le filet en première période et il y a des attaquants qui ne sont pas passés proche d’y retourner du match. On s’est assuré de ne pas se faire blesser par nos propres lancers. On s’est totalement effacé de devant le filet adverse. Je ne vais jamais enlever de crédit à un gardien qui réussit un blanchissage, mais il n’a eu aucun arrêt difficile à faire.»

Louis-Antoine Denault a effectivement signé un jeu blanc pas trop compliqué de 24 arrêts, son premier dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Difficile ou facile, le gardien de six pieds et sept pouces ne s’empêchait pas d’être tout sourire pour autant.

«C’est toujours spécial, les gars m’ont vraiment aidé, tout le monde a travaillé fort, a souligné le grand athlète. Ça fait du bien et c’est la cerise sur le sundae. Les gars m’ont rendu la tâche plus facile et après la défaite d’hier (4-1 samedi à Baie-Comeau), on voulait aller chercher deux gros points. On sait que ça va être dur de faire les séries cette année donc il faut aller chercher tous les points qu’on peut.»

Nathan Quinn marque avec un bon tir pour doubler l'avance de Québec!#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/iFQF4osviC — Remparts de Québec (@quebec_remparts) January 28, 2024

Il a fallu attendre tard en deuxième pour assister au premier but du match. Avec moins de cinq minutes à écouler, Julien Béland a trouvé la brèche entre les jambières de Raphaël Précourt pour inscrire son 20e filet de la saison et son cinquième depuis son arrivée avec les Remparts.

Daniel Agostino aurait pu faire 2-0 Québec dans la dernière minute de jeu, mais son tir a frappé le poteau, à la droite d’un Précourt étendu de tout son long.

Ce possible point tournant en faveur des Saguenéens a finalement fait patate. L’attaquant de 16 ans Nathan Quinn a fait 2-0 à l’aide d’un tir des poignets après moins de deux minutes de jeu en troisième. Ce fut grandement suffisant comme coussin.

«On a eu des surnombres offensifs au cours desquels on n’a pas été capables de capitaliser, mais on a marqué des gros buts, tout le monde a participé, tout le monde était un gros morceau de cette victoire, a résumé l’entraîneur-chef des Remparts, Éric Veilleux. C’est de cette façon dont on doit jouer. Dans les matchs précédents, on donnait un peu plus de chances et défensivement, on n’était pas aussi sharp qu’on l’a été aujourd’hui.»

Le jeu physique des Remparts a semblé ralentir les ardeurs des joueurs des Saguenéens. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Fermer la porte en troisième

Alors qu’on s’attendait à un réveil en troisième période, ce fut tout le contraire. Les locaux ont été limités à cinq petits lancers, aucun pour écrire à sa mère. Éric Veilleux avait d’ailleurs préparé sa troupe à ce que le cadran sonne dans l’autre vestiaire, mais l’alarme n’a jamais retenti.

«C’est un club de bons patineurs, ils sont durs à battre ici, ils avaient signé une grosse victoire à Baie-Comeau, ils avaient le vent dans les voiles. Il y a une façon de les arrêter, c’est en jouant physique. Il n’y en a pas 100 000», a parfaitement analysé l’entraîneur Veilleux.

Après une victoire face aux meneurs au classement général vendredi à Baie-Comeau, les Saguenéens (12e) ont été surpris par les Remparts (17e sur 18), moins de 48 heures plus tard. Pour Yanick Jean, s’ajuster à ce qui se retrouve en face est la pire des idées.

«Quand je regarde le classement, on n’est pas en haut. Je pense qu’on devrait se présenter contre tout le monde», a-t-il averti.

Les Remparts et les Saguenéens jouent leur prochain match face aux Olympiques de Gatineau. Les hommes de Benoit Desrosiers seront au Centre Vidéotron mercredi soir, avant de s’arrêter à Chicoutimi le lendemain.

Raphaël Précourt n'a pas eu la chance de travailler avec un coussin au cours de ce duel face aux Remparts. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

POINTES DE PLUME

• Il s’agissait du sixième duel entre les vieux rivaux de la route 175 cette saison. Chaque formation a maintenant remporté trois victoires, et les Remparts ont gagné leurs deux derniers matchs.

• Blessé, Jérémy Leroux n’a pas été en mesure de jouer dimanche. Jérémy D’Astous a pris sa place sur un trio complété par Thomas Desruisseaux et Craig Armstrong, tandis que Samuel Vachon a réintégré la formation. Jacob Lafontaine (épaule) et Colby Train (laissé de côté) étaient les autres absents...

• Le défenseur Lucas Boisvert affrontait ses anciens coéquipiers, lui qui a été réclamé au ballottage par les Remparts au début de l’année après une première moitié de saison avec les Saguenéens. L’organisation a salué son passage avec une courte vidéo présentée durant la première pause de 45 secondes, en première période...