Une première pour les Saguenéens face au Drakkar

C’était la première victoire des Sags cette saison face aux meneurs du classement général, à leur huitième tentative. On ne peut pas dire qu’ils l’ont volée, portés par trois buts avec l’avantage d’un homme.

«On a joué deux bons matchs contre eux entre Noël et le jour de l’An, mais on leur avait donné des buts en créant des revirements bêtes et inutiles à certaines occasions, s’est souvenu l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, à l’autre bout du fil. On leur avait aussi donné des avances en partant les matchs et on avait adressé la situation aux joueurs. On a été meilleurs à ce niveau et on a mieux géré la rondelle. Il fallait apprendre de ces deux derniers matchs.»

Les Chicoutimiens sont donc devenus la deuxième équipe seulement à l’emporter à la régulière en territoire nord-côtier, après les Huskies de Rouyn-Noranda il y a deux semaines. La fiche du Drakkar devant ses partisans est maintenant de 18 victoires, deux défaites et deux autres en prolongation.

BUT | Un lancer tout aussi puissant que précis ! 🎯😮‍💨



Émile Guité nous donne des airs de déjà-vu 😏#FierdetreSags pic.twitter.com/ZCbsC0Ofqa — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 27, 2024

«Ça n’a rien à voir avec le nombre de fois qu’ils nous avaient battu, on a joué d’excellents matchs contre eux cette saison. On n’avait pas encore gagné, mais quelques matchs auraient pu aller d’un côté comme de l’autre», a nuancé un Yanick Jean satisfait de la réaction de sa troupe, au retour d’un long voyage dans les Maritimes qui s’est terminé au petit matin, lundi.

«Il fallait bien gérer notre semaine, a-t-il prononcé. C’était quelque chose, on a fait 40 heures d’autobus la semaine passée et il fallait repartir. Quand on a embarqué dans l’autobus ce midi (vendredi), je me suis dit : ‘’Oh mon dieu, c’est un sentiment de déjà-vu.’’ La tâche s’annonçait titanesque, de repartir sur la route pour venir affronter le meilleur club au Canada. Nos joueurs ont vraiment bien géré la situation et chapeau à eux.»

BUT | Il est tout feu, tout flamme et le gardien n'y a vu que du feu ! 🔥



Un 3e match consécutif avec un but pour Nate ! 👏#FierdetreSags pic.twitter.com/JTDcaJkwYE — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 27, 2024

Les Saguenéens ont pris le contrôle de cette rencontre en deuxième période. Déjà en avance 2-0, ils ont marqué trois fois, dont ce but inscrit après seulement 15 secondes de jeu. Émile Guité a réussi son deuxième de la soirée grâce au travail en échec avant de Maxim Massé.

Angus Booth a par la suite ouvert la porte aux visiteurs en écopant d’une pénalité majeure pour un double échec au visage de Jonathan Desrosiers. Massé a touché la cible, avant de servir une passe transversale parfaite à Guité, qui a pu célébrer un premier tour du chapeau en carrière dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

La troisième période a été sans histoire, si on fait exception du but du capitaine Isaac Dufort, qui a privé Rémi Delafontaine d’un jeu blanc en faisant dévier un tir de la pointe d’Alexis Mathieu avec moins de deux minutes à écouler au cadran.

On a également vu le gardien de 16 ans Lucas Beckman à l’œuvre, venu en relève à Charles-Édward Gravel pour les 20 dernières minutes de jeu. Le vétéran du Drakkar a cédé cinq fois sur 20 tirs, tandis que Delafontaine a bloqué 34 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Avant que les Saguenéens se forgent une confortable avance, Rémi Delafontaine a réalisé plusieurs bons arrêts.

Enfin le premier but à Baie-Comeau

Pour la première fois de la saison au Centre Henry-Leonard, les Saguenéens ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Durant un avantage numérique, Émile Guité a utilisé un tir sur réception, en voie de devenir sa marque de commerce, pour faire 1-0. Il restait alors un peu plus de huit minutes à la première période.

Environ quatre minutes plus tard, Nathan Lecompte a accepté une passe à la remorque d’Emmanuel Vermette pour doubler l’avance des siens. La séquence a été suivie d’une certaine confusion puisque la rondelle est rapidement revenue dans l’enclave après avoir frappé le poteau du centre, au fond du but, mais l’arbitre avait tout vu.

BUT | Le premier trio provoque un revirement et ne rate pas sa chance. 🫡



Émile Guité mystifie le gardien pour inscrire son 2e du match ! 🤩#FierdetreSags pic.twitter.com/PuJfznY25g — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 27, 2024

L’arrêt deviendra anodin en raison de l’important écart au terme de la rencontre, mais Rémi Delafontaine a réalisé un gros arrêt de la jambière devant Justin Gill, deuxième meilleur de la LHJMQ, alors qu’il restait à peine deux minutes à la première. Le cerbère des Sags a étiré la jambière gauche pour préserver l’avance de deux buts des siens.

«On a joué un très bon match. Ils ont eu d’excellentes chances de marquer en première période, Delafontaine a fait de gros arrêts et je pense qu’on a bâti à partir de là, a confirmé Yanick Jean. Les arrêts nous ont donné confiance et en avantage numérique, on a fait les bons jeux; on a bien bougé la rondelle, on a pris de bons lancers. On a bien géré les moments importants, que ce soit la fin de la première, le début de la deuxième avec un gros but. On a porté des coups à plusieurs moments dans ce match.»

La défensive des Saguenéens a complètement fermé la porte à Raoul Boilard et la puissante attaque du Drakkar.

Dans son point de presse diffusé en ligne, le pilote du Drakkar, Jean-François Grégoire, a parlé d’un «festival des revirements». Sa formation revenait elle aussi d’un long voyage, en Abitibi pour sa part, mais le retour à la terre ferme a finalement coincé pour le navire.

«Chicoutimi s’est présenté pour jouer, ils étaient sur la job, a d’abord affirmé l’instructeur en chef. Nous, on n’a pas travaillé, c’est tout. Des revirements... on pensait que ça allait être facile, c’était 7-0 avant (la fiche contre les Saguenéens). Tout était en place pour que ça donne ce que ça donne. C’est de valeur parce qu’on avait évité ce piège en Abitibi à Val-d’Or, sauf que là, on est tombé dedans.»

Le Drakkar a offert pas moins de neuf avantages numériques aux visiteurs au cours de cette soirée. Les partisans ont chahuté, certains joueurs en blanc ont vu rouge, mais Jean-François Grégoire a fait un rappel à l’ordre.

«On a beau chialer, mais quand le bâton est haut, il est haut, a-t-il tranché. Ce n’est pas de la faute des arbitres, ce ne sont pas eux qui n’ont pas travaillé et commis des revirements. En plus, ils (les Saguenéens) ont un bon avantage numérique. Il y a trois passes qui traversent le devant du filet. Les gars sont supposés de revenir, mais laisser son gardien seul, ce n’est jamais une bonne idée.»

BUT | Difficile de faire mieux que ça pour son 3e but du match. 🎩



Premier tour du chapeau en carrière pour Émile Guité dans la LHJMQ ! 🤩👏#FierdetreSags pic.twitter.com/9w9nv4ZIKL — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 27, 2024

Pendant que les joueurs du Drakkar versaient dans l’excès de colère, ceux des Saguenéens ont gardé leur calme dans un certain «folklore», pour reprendre le terme de Yanick Jean.

«On a gardé notre discipline, on voulait éviter d’embarquer dans quoi que ce soit. Ça a fait une différence, on voulait sortir des escarmouches après chaque coup de sifflet», a conclu l’entraîneur d’expérience.

C’est enfin le retour à domicile pour les Sags, dimanche après-midi. Les Remparts de Québec seront les visiteurs, moins de 24 heures après un arrêt à Baie-Comeau, samedi.

POINTES DE PLUME

• Émile Guité n’a pas vécu que de la joie en ce vendredi soir. Atteint au visage par le bâton de Justin Gill en deuxième période, le #86 a terminé la partie avec un protecteur facial complet. Il a rejoint Emmanuel Vermette et Jérémy Leroux dans le club des «aquariums». Une bonne coupure au visage qui a nécessité des points de suture pour le jeune Guité...

• Les joueurs en santé Samuel Vachon et Colby Train ainsi que le blessé Jacob Lafontaine n’ont pas joué chez les Saguenéens...

• Chez le Drakkar, le Jonquiérois Félix Gagnon manquait à l’appel. Blessé à la fin du voyage en Abitibi, il devra subir des examens pour connaître la gravité de sa blessure. Jean-François Grégoire espère le revoir dans l’alignement la semaine prochaine, «mais ce n’est pas sûr encore», a-t-il ajouté...