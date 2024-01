Les Sags s’éclatent et mettent fin à leur disette

En avance 3-2 après 40 minutes de jeu, les Sags ont vu Massé inscrire ses 19e et 20e filets de la saison dans les première minutes de la troisième période, lui qui avait déjà inscrit son 18e en deuxième, en plus d’être complice sur le but d’Émile Guité, au cours du premier engagement.

Maxim Massé n’allait pas s’arrêter là. Il a complété la passe de Guité pendant un avantage numérique de cinq minutes pour son 21e, quelques instants après le deuxième du match d’Alexis Morin, qui a également profité des talents de passeurs de Guité. Nathan Lecompte a complété la marque, mettant un point d’exclamation à une poussée de trois buts en l’espace de 2:21.

BUT | Premier match de QUATRE buts en carrière dans la LHJMQ pour Maxim Massé !🎯🔥



Pas mal du tout... 😮‍💨#FierdetreSags pic.twitter.com/duwNygVF5u — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 21, 2024

Pour Massé, il s’agissait d’un sixième match de plus d’un but cette saison et d’un deuxième tour du chapeau en carrière.

«Il a été très bon et il l’a été tout au long du voyage, a mentionné l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, à l’autre bout du fil. Il peut continuer de bâtir sa saison sur ce genre de performance. Il a été créé des jeux, il a été très impliqué. Son trio, complété avec Guité et Morin, a connu un très fort match.»

Les Saguenéens ont du même coup savouré la victoire pour la première fois depuis le 28 décembre. Ils n’ont pas connu neuf performances à oublier par la suite, mais les deux points obtenus dimanche à l’Île-du-Prince-Édouard ont évidemment fait du bien au moral des troupes.

Les Islanders ont été les premiers à s’inscrire au pointage, mais Émile Guité a mis fin à une disette de neuf matchs sans but. Un peu comme Massé, il a utilisé son tir sur réception pour déjouer Carter Bickle.

En entrevue samedi soir, Jean avait affirmé qu’un peu de chance allait être nécessaire pour faire tourner le vent de côté. Il y a eu un peu de tout dimanche après-midi, y compris l’apport de dame Chance.

«La rondelle s’est retrouvée davantage sur nos bâtons, a souligné le pilote de la formation chicoutimienne. On a été davantage au filet hier (samedi soir, dans une défaite de 3-2 à Halifax) et on l’était encore plus aujourd’hui. Quand tu ne vas pas au filet, peu importe à quel endroit sort la rondelle, elle ne revient pas sur toi. Cette fois, on y était et ça a payé.»

Malgré la sévérité du score final, il serait malhonnête de ne pas souligner la performance du gardien des Saguenéens Raphaël Précourt, qui a réalisé plusieurs gros arrêts, surtout au cours des deux premiers engagements. Il a notamment réussi un petit bijou devant Alexis Michaud, qui s’est retrouvé seul devant Précourt en fin de première.

Raphaël Précourt a réalisé un petit bijou devant Alexis Michaud tard en première période. (Fournie, Islanders de Charlottetown)

Il a aussi gardé le pointage serré quand ses coéquipiers cherchaient à créer l’égalité en première période. Le cerbère de 17 ans a terminé sa journée de travail avec 34 arrêts.

«Il a quand même eu son mot à dire», de confirmer Yanick Jean, en ciblant «deux ou trois gros arrêts en première période alors qu’on avait encore les jambes dans l’autobus».

ARRÊT | Raph nous sort son meilleur arrêt du dimanche ! 👏#FierdetreSags pic.twitter.com/Zjfs5VvTCe — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 21, 2024

Dans la victoire, plusieurs joueurs ont engraissé leurs statistiques personnelles. En plus des quatre buts et une passe de Maxim Massé, Émile Guité (un but, trois passes), Thomas Desruisseaux (quatre passes), Peteris Bulans (trois passes) et Alexis Morin (deux buts) ont largement contribué.

Cinq des huit buts des locaux ont été inscrits avec l’avantage d’un homme.

«Notre avantage numérique nous a donné de gros buts en troisième période et quand on a marqué notre quatrième et cinquième buts, c’était notre match», a noté Yanick Jean.

BUT | 86 ➡️ 7 ➡️🚨



Un deuxième but en autant de match pour Max ! 🔥#FierdetreSags pic.twitter.com/wKTOSx6RhV — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 21, 2024

L’état de santé de Jérémy Leroux sera toutefois à surveiller. Le #11 a été ébranlé par une mise en échec par derrière de Kyle Powers et n’est pas revenu dans la rencontre. Powers a été chassé cinq minutes puis expulsé. C’est d’ailleurs au cours de ce long avantage numérique que les Saguenéens ont marqué trois buts rapides pour confirmer leur emprise sur la victoire.

Une visite chez le dentiste risque d’occuper Leroux à son retour au Saguenay.

POINTES DE PLUME

• Les joueurs des Sags vont profiter de quelques jours de répit à la suite de ce voyage de trois matchs en quatre jours dans l’est du pays, mais la prochaine mission ne s’annonce pas plus facile. Ils sont à Baie-Comeau vendredi soir pour affronter le Drakkar, meneur au classement général de la LHJMQ...

• Avec ses cinq points, Maxim Massé a toutes les raisons d’arriver confiant pour le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, disputé mercredi soir à Moncton. Il va d’ailleurs passer les prochains jours à Moncton puisque l’autobus des Saguenéens prévoyait le déposer au Nouveau-Brunswick sur le chemin du retour...

• Les Islanders étaient privés de leur meilleur marqueur Michael Horth, qui fonctionne à un rythme d’un point par match cette saison. Le vétéran a ralenti après un début de campagne du tonnerre...