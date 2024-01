Les Saguenéens se rapprochent, mais pas assez pour l’emporter

Les Orignaux ont quant à eux freiné à six leur série de revers devant leurs partisans. Arborant un uniforme spécial pour souligner le 100e anniversaire de l’Aviation royale canadienne, ils ont eu besoin d’un but de Louis-Félix Denis, avec moins de sept minutes à jouer dans la rencontre, pour venir à bout des Sags.

Le plus objectivement possible, la formation chicoutimienne a livré une belle bataille à une équipe qui cherche à remporter les grands honneurs cette saison, après une défaite en finale l’an dernier, face à Patrick Roy et les Remparts de Québec.

Thomas Desruisseaux était bien couvert par le défenseur Jack Martin sur cette séquence. (Trevor MacMillan/Trevor MacMillan, fournie)

«Honnêtement, ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre, les chances de marquer étaient égales, a résumé Yanick Jean, entraîneur-chef des Saguenéens, au bout du fil. On a frappé un poteau, on avait un but vide à trois secondes de la fin, mais on ne prend pas le lancer. Sur leur but gagnant, la rondelle touche notre défenseur et elle se trouve au fond du filet. C’est le genre de chose qui arrive quand tu es dans une mauvaise passe, mais je pense que c’est une deuxième bonne performance de suite.»

Après le but de Denis, les Chicoutimiens ont pressé le pas pour tenter de créer l’égalité. Maxim Massé a obtenu la meilleure occasion d’enfiler l’aiguille, mais son tir tenté dans les dernières secondes de la rencontre a été raté.

BUT | Gagner une bataille en échec-avant ✅

Voiler la vue du gardien ✅

Rediriger la rondelle ✅



Oui, oui, Maxim Massé peut faire tout ça ! 🤝 🫡#FierdetreSags pic.twitter.com/6ei0lqN7tO — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 20, 2024

C’est ce même Massé qui a brisé la glace en première période. Durant un avantage numérique, le #7 a d’abord effectué un bon travail en échec-avant pour garder l’attaque en vie. Il s’est ensuite posté devant le filet de Mathis Rousseau et a fait dévier le tir de la pointe de Peteris Bulans.

Il a fallu attendre en deuxième période avant de voir la réplique des locaux. Mathieu Cataford a redirigé la passe de Louis-Félix Denis avec son patin, à cinq contre quatre. Une longue révision a été nécessaire, mais la décision initiale d’accorder le but a été maintenue.

Les Sags ont repris les devants 44 secondes plus tard. Sur un surnombre, Jérémy D’Astous a remis à Nathan Lecompte, qui convergeait vers Mathis Rousseau. La recrue de 16 n’a pas raté son coup.

«On avait parlé de choses par rapport à notre présence au filet. Massé a marqué en étant au filet, Lecompte a marqué en se dirigeant avec autorité au filet. Il y a beaucoup d’éléments sur lesquels on peut bâtir», a assuré Yanick Jean.

BUT | L'égalité est rapidement brisée à Halifax grâce au 10e but de la saison de Nathan Lecompte ! 👏#FierdetreSags pic.twitter.com/7JNc7YbGV9 — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 21, 2024

Les Mooseheads ont rapidement créé l’égalité en troisième. Après 42 secondes, pour être précis. Cataford a inscrit son deuxième en surprenant Rémi Delafontaine entre les jambières. Louis-Félix Denis fera ensuite la différence, sur une passe parfaite de Peter Reynolds dans le haut de l’enclave.

Le poids de la défaite commence à se faire sentir dans l’entourage de l’équipe, mais l’entraîneur en chef ne sent pas de découragement.

«Avec ce genre de performance, je sens qu’ils sont réceptifs, mais c’est sûr que tout le monde pense la même chose; on aurait pu avoir un peu de chance pour faire virer ça, a-t-il convenu. Avec les deux derniers matchs, on a eu des performances qui font que si on en gagne une, on peut en coller trois ou quatre en ligne. On a assez bien joué pour ça lors de deux derniers matchs, mais on vit de l’adversité et ça va juste nous rendre meilleurs.»

Rémi Delafontaine a réalisé plusieurs beaux arrêts face aux Moosehaeds, dont celui-ci devant Lou Lévesque, en deuxième période. (Trevor MacMillan/Trevor MacMillan, fournie)

Malgré le deuxième but de Cataford qu’il aimerait revoir, mentionnons tout de même que Rémi Delafontaine a disputé un fort match devant la cage des Saguenéens, à son quatrième départ avec sa nouvelle formation. C’est son ancien coéquipier chez les Cataractes, Louis-Félix Denis, qui a gâché cette performance de 28 arrêts.

Son vis-à-vis Mathis Rousseau, membre de l’équipe nationale des moins de 20 ans durant les Fêtes, a fait face à 23 lancers.

«Je suis déçu pour lui en raison du deuxième but, mais il nous a donné une chance tout au long de la rencontre. Les deux gardiens de but ont été solides», a noté Yanick Jean.

Finalement, les Sags ont dû se débrouiller à six reprises à court d’un homme. Les Mooseheads en ont profité «seulement» une fois, mais il y a assurément place à amélioration, d’acquiescer Yanick Jean.

«Il y a quelques pénalités que je n’ai pas aimées, c’est clair, mais je ne pense pas que c’était de la mauvaise volonté, a-t-il mis en contexte. Il faut toutefois faire attention avec nos bâtons. On en a parlé entre les périodes et en troisième, on a été meilleurs dans cet aspect.»

Raphaël Précourt sera devant le filet des Saguenéens, dimanche après-midi, pour le dernier match du voyage dans les Maritimes. Un arrêt à Charlottetown pour un affrontement face aux Islanders est au menu.