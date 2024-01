Jacob Newcombe couronne son retour, les Saguenéens de nouveau blanchis

La séquence sans but des hommes de Yanick Jean est maintenant de 130 minutes et 48 secondes. Il faut remonter en troisième période de la rencontre face aux Huskies de Rouyn-Noranda, vendredi dernier à Chicoutimi, pour voir les Sags célébrer après un filet. Ils ont ensuite perdu 3-0 le lendemain devant l’Armada de Blainville-Boisbriand, puis par le même pointage, jeudi.

Un scénario parfait

Pour Jacob Newcombe, le scénario a été parfait sur toute la ligne. De retour au jeu cinq mois après avoir reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien, l’ancien #17 des Saguenéens et actuel #91 des Eagles a disputé un premier match. Guéri, il a pu débuter sa saison face à son ancienne équipe et dans le cadre du match de la lutte contre le cancer.

Pour l’occasion, les Eagles portaient un uniforme spécial. Qui plus est, la mère de Jacob Newcombe, Stephanie, a surpris son fils en s’offrant une visite dans le vestiaire des locaux avant la rencontre, pour ensuite procéder à la présentation de l’alignement de départ.

Before he made his return, Jacob Newcombe’s mom Stephanie surprised him and his Eagle teammates with a surprise starting lineup read 💜 pic.twitter.com/bRi6auaaKv — Cape Breton Eagles (@CBEHockey) January 18, 2024

Newcombe, qui arborait le C de capitaine sur son chandail, n’a pas récolté de point, mais nul doute que les statistiques étaient bien secondaires en cette soirée de retrouvailles sur la glace avec ses coéquipiers.

«Ce qu’il faut retenir, c’est que ce match-là allait bien au-delà du résultat, a tenu à rappeler l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, en entrevue téléphonique. C’était le match à Jacob Newcombe. C’était un scénario incroyable de le revoir jouer un premier match, contre nous, lors du match de la lutte contre le cancer de leur organisation. C’est l’élément qu’il faut le plus retenir de ce match. On est une ligue qui développe à la base des êtres humains. Cet exemple-là est bon à retenir pour tous les jeunes de cet âge à travers toute la ligue, pas uniquement au sein de notre groupe.»

Première étoile de la rencontre, Jacob Newcombe a obtenu deux tirs au but. Il a d’ailleurs bien failli enfiler l’aiguille en début de match. Joueurs et entraîneurs des Saguenéens ont pu s’entretenir avec la vedette du jour en matinée, qui semblait en excellente forme.

«On se considère privilégiés d’avoir pu faire partie de ce match», a réitéré Yanick Jean.

Des pas en avant, même résultat

À l’action, la troupe la plus à l’est de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) a compté un but par période, utilisant la même recette de l’Armada, samedi dernier. Antoine Roy en première, Lucas Romeo tard en deuxième puis Charles-Antoine Lavallée, en début de troisième, ont déjoué Rémi Delafontaine, qui a fait face à 25 lancers.

Dans un match serré, les Eagles ont finalement eu le dessus sur les Saguenéens, jeudi soir, au Cap-Breton. (Mike Sullivan/Fournie)

Son vis-à-vis, Nicolas Ruccia, a hérité de la deuxième étoile grâce à son blanchissage de 29 arrêts. Il a signé ses meilleurs moments dans la première portion du deuxième engagement, quand les Saguenéens ont bourdonné en territoire offensif.

Les Eagles ont signé une troisième victoire consécutive, en plus d’ajouter un septième gain à leurs 10 dernières sorties. Dans l’esprit de Yanick Jean, le résultat final ne doit pas venir ternir la performance globale de son groupe.

«On a joué un de nos meilleurs matchs sur la route depuis un bon bout de temps, a-t-il assuré. On a travaillé sur des choses qu’on a bien faites, il reste maintenant à terminer le travail et mettre des rondelles dans le fond du filet. Outre ça, je suis assez content de l’effort et de la manière de jouer. On affrontait un club en feu et pour moi, on a joué un bon match.»

Il n’en demeure pas moins que le niveau de confiance est plutôt bas par les temps qui courent dans l’entourage chicoutimien, qui n’a pas gagné depuis le 28 décembre. Le dernier triomphe sur la route remonte au 15 décembre, à Gatineau. Quatre revers à l’étranger ont ensuite suivi.

«On a senti un peu de frustration, a concédé Yanick Jean. On veut vraiment bien faire et comme je disais, ça nous prend un bon chanceux. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer de cogner sur le clou avec genre de performance.»

Jérémy D'Astous et les Saguenéens n'ont pas été en mesure d'échapper à la couverture défensive des Eagles, jeudi soir. (Mike Sullivan/Fournie)

POINTES DE PLUME

• Le record de concession pour le plus grand nombre de défaites consécutives chez les Sags est de 11. Un record enregistré lors de la saison 1973-1974, la première dans l’histoire de l’équipe...

• Malade, l’entraîneur adjoint Olivier Bouchard n’était pas derrière le banc des Saguenéens, jeudi soir. Il n’a pas pris part au voyage en même temps que le reste de l’équipe, mardi, mais il va être en mesure de la rejoindre, vendredi, en vue du match face aux Mooseheads de Halifax, samedi soir...

• Christophe Berthelot et Colby Train ont été laissés de côté, tandis que Jacob Lafontaine ratait un premier match en raison de sa blessure à une épaule. Il devrait être de retour d’ici un mois...