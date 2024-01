Jacob Newcombe de retour au jeu face aux Saguenéens

La belle nouvelle du jour a été confirmée par l’organisation néo-écossaise, mercredi avant-midi, plus de 24 heures avant le duel face aux Sags, qui amorcent un voyage de trois matchs en quatre jours dans les Maritimes.

Jacob Newcombe a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en août dernier, tout juste avant le début de la saison dans la LHJMQ. Ce cancer des lymphocytes a été vaincu après une série de traitements de chimiothérapie, complétés en décembre dernier.

Ce retour survient lors du match thématique de la lutte contre le cancer des Eagles, mis en place par la LHJMQ depuis quelques années.

«J’avais eu une discussion avec Sylvain Couturier (directeur général des Eagles) récemment et je lui avais dit que le comble du bonheur serait qu’il puisse jouer contre nous, a confié Yanick Jean, entraîneur et DG des Sags, à l’autre bout du fil. Quand on a su hier (mardi) qu’il avait des chances de jouer, on était très emballés. C’est une histoire de persévérance, c’est une leçon pour plusieurs. C’est tellement un bon individu et qu’il puisse vivre ces moments, on est contents pour lui et on est contents de faire partie de ça aussi. Loin de moi l’idée de ramener ça à nous, mais on est contents d’être là.»

«Nuke», qui a sonné la symbolique cloche de la fin des traitements en décembre, était en rémission depuis. Il n’a toujours pas disputé de match cette saison, sa première complète dans l’uniforme des Eagles.

Il a été échangé en décembre 2022 par les Saguenéens, en retour de Thomas Desruisseaux, notamment. L’attaquant de 19 ans faisait partie du groupe de meneurs chez les Sags avant d’être transigé, lui qui arborait un A d’assistant au capitaine avant de quitter vers la Nouvelle-Écosse.

«Il y a beaucoup plus que le hockey dans la vie, a concédé Yanick Jean. Pour un jeune de 15 à 20 ans, il est un exemple et ça prouve que tu peux vivre de l’adversité et la surmonter. Je pense que ça relativise aussi certaines choses. Plusieurs pensent qu’ils vivent un échec ou font face à de l’adversité, mais cette adversité est très minime par rapport à ce que Nuke a vécu.»

HOCKEY FIGHTS CANCER NIGHT.



AGAINST HIS FORMER TEAM.



THURSDAY NIGHT...



— Cape Breton Eagles (@CBEHockey) January 17, 2024

Pas plus tard que lundi, Jacob Newcombe a sauté sur la glace du Centre 200 afin de se préparer à effectuer un retour au jeu «plus tard cette saison», avait d’abord rapporté le compte X officiel des Eagles. Les choses ont finalement déboulé dans le bon sens pour le jeune homme.

Originaire de Sambro, en Nouvelle-Écosse, Newcombe a été un choix de septième ronde des Saguenéens en 2020. À sa saison de 17 ans, il avait récolté 36 points, dont 14 buts, en 66 matchs. Transigé au Cap-Breton, il a amassé 46 points en 69 rencontres; 33 avec les Saguenéens, 36 avec les Eagles.

«On en a parlé quelques fois et on espérait qu’il puisse jouer, mais quand on a vu l’annonce finale, tout le monde était content», a confirmé Yanick Jean.

Newc is back at the Nest 🖤



19-year-old Jacob Newcombe made his return to Centre 200 in Sydney this afternoon in preparation for his eventual return to the Eagles lineup later this season.



— Cape Breton Eagles (@CBEHockey) January 15, 2024

Un match à jouer

Les émotions risquent donc d’être palpables, jeudi soir, mais les Saguenéens et les Eagles ont un match à jouer. Si la troupe de Louis Robitaille est en ascension après une première moitié de saison plus compliquée, celle de Yanick Jean cherche à freiner une série de sept revers. Rémi Delafontaine, qui a fait partie de l’organisation des Eagles, devrait être le gardien partant des Bleus.

Pour Jean, le discours reste le même.

«Ça va plus avec la manière qu’on joue, il y a des choses qui n’ont pas tourné en notre avantage dernièrement même si on a joué des bons matchs, a-t-il mis en contexte. Je sens plus une nervosité par rapport à marquer des buts, à prendre des bonnes décisions versus nos choix de jeux en zone adverse. C’est davantage cet élément qui pèse que la défaite.»

Certains aspects du jeu demeurent à peaufiner sur les patinoires adverses, a fait savoir Yanick Jean. (sophielavoie/Le Quotidien)

Le défi de bien jouer sur la route demeure, alors que la formation chicoutimienne a seulement cinq victoires en 20 tentatives, loin de la surface olympique du Centre Georges-Vézina.

«On veut être meilleurs sur la route, on veut voir de la progression dans cet aspect. On a essayé sur différentes choses dans les dernières semaines pour être moins intimidés par le manque d’espace sur la route. Il faut maintenant mettre en application ce qu’on voit dans les entraînements», a décrit Yanick Jean, ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’une question de X et de O.

«C’est surtout dans nos manières de réagir. Ça revient à des habitudes de travail qui deviennent des automatismes quand tu joues sur une petite glace, mais que tu n’as pas besoin d’appliquer quand tu joues sur une grande glace.»

POINTES DE PLUME

• Joueurs et entraîneurs ont quitté le Saguenay mardi matin, en direction de Moncton. Ils ont dormi au Nouveau-Brunswick, avant de tenir un entraînement à Moncton, mercredi avant-midi. L’autobus a ensuite mis le cap sur le Cap-Breton, avec une arrivée en toute fin d’après-midi...

• Après les Eagles jeudi, les Sags affrontent les Mooseheads de Halifax, samedi soir, et les Islanders de Charlottetown, dimanche après-midi...

• Blessé à l’épaule, Jacob Lafontaine ratera de deux à quatre semaines d’action. Samuel Vachon va réintégrer l’alignement jeudi et c’est Alexis Morin qui va prendre la place de Lafontaine au centre...