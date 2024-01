Les Saguenéens de nouveau frustrés par Ciarlo

La formation chicoutimienne a du même coup encaissé une septième défaite de suite, malgré une domination de 35-20 dans la colonne des tirs au but. L’Armada a eu besoin d’un but par période et le reste, Olivier Ciarlo s’en est occupé.

L’ancien gardien du Drakkar de Baie-Comeau, toujours solide face aux Sags lorsqu’il évoluait avec l’uniforme rouge sur le dos, a poursuivi sa séquence à Chicoutimi. Il a réussi un premier blanchissage avec sa nouvelle équipe, son quatrième de la saison.

«J’ai l’impression qu’on prend les mauvaises décisions, a analysé l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. On veut marquer, mais on ne s’y prend pas toujours de la bonne manière. Les bâtons sont un peu plus serrés et il faut qu’on marque des buts laids aussi. C’est un apprentissage pour plusieurs et il faut leur expliquer. Veux-tu en marquer 15, ou 25 parce que tu vas au filet avec autorité? Veux-tu en marquer 30 grâce à ton lancer ou tu veux en marquer 40 ou 42 en allant au filet? C’est un peu un manque d’exécution et il y a de mauvaises décisions.»

Marek Beaudoin a gêné le travail d'Olivier Ciarlo sur cette séquence, mais le cerbère de l'Armada a généralement travaillé avec aisance devant son filet. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Pour le reste, Jean a convenu que c’était une performance «dure à évaluer». Les Saguenéens ont concédé peu de chances de qualité à l’adversaire, mais ce fut assez pour déjouer Raphaël Précourt à trois reprises.

Matt Gosselin a ouvert la marque après un peu plus de six minutes de jeu en complétant une belle passe de Philippe Fauchon. Justin Carbonneau a doublé l’avance des siens dans la première portion de la deuxième période, avant d’en marquer un autre, tard en troisième.

«Oui, on a fait beaucoup de bon, mais j’ai l’impression que notre travail autour du filet adverse a été très ordinaire, a ajouté Yanick Jean. On est dans un passage à vide et on voit les bâtons qui sont plus serrés. On a vu énormément de lancers finir dans le ‘’toutou’'. Il faut faire un meilleur travail autour du filet adverse. Certains pensent être dans la face du gardien, mais ils sont juste à côté même si on répète les mêmes choses.»

L’Armada a donc vengé avec succès son revers de 7-0 subi aux mains des Saguenéens, le 24 novembre dernier, à Boisbriand. Impliquée dans un troisième match en quatre jours sur la route et privée de son capitaine et meilleur marqueur Jonathan Fauchon, la flotte a limité les chances de très grande qualité durant ces 60 minutes de jeu.

«On ne se fera pas de cachette, ils nous ont battus par un touché la dernière fois. Nos joueurs avaient bien hâte de venir ici et de jouer un bien meilleur match», a laissé tomber Mathieu Turcotte, l’entraîneur en chef de l’Armada.

Toujours aussi à l’aise à Chicoutimi

Ce dernier était parfaitement au courant qu’OIivier Ciarlo était habitué de briller au Centre Georges-Vézina. Samedi, les 2500 spectateurs ont retrouvé un gardien en parfait contrôle devant l’attaque des Saguenéens.

«On n’a pas donné grand-chose et quand on a donné quelque chose, Olivier était là pour faire les arrêts-clés, a reconnu Mathieu Turcotte. Défensivement, notre brigade en général a joué de l’excellent hockey. Chicoutimi a beaucoup d’offensive quand même avec plusieurs bons joueurs, incluant les défenseurs qui sont en mesure de bien bouger à la ligne bleue. C’était important pour nous de bien défendre.»

Mission accomplie, donc, mais pour Yanick Jean, il y a moyen d’être plus incisif autour du portier de l’autre équipe, peu importe son identité.

«Il faut être présent, mais il faut aussi être prêt, a-t-il nuancé. Je ne sens pas un désir de vouloir marquer des buts à tout prix devant le filet adverse. Quand tu joues contre Ciarlo qui est toujours bon quand il vient ici, il faut que tu trouves des manières.»

Olivier Ciarlo a réussi un quatrième jeu blanc cette saison, son premier dans l'uniforme de l'Armada. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Les Sags ont perdu les services de Jacob Lafontaine en fin de deuxième période, blessé à une épaule. Yanick Jean n’avait pas encore tous les détails après la rencontre, mais il a parlé d’une absence à long terme pour son joueur de centre de 19 ans.

Chicoutimi prend la route mardi en vue de son dernier voyage dans les Maritimes de la saison. Ça débute jeudi au Cap-Breton avec un duel face aux Eagles. Un arrêt à Halifax samedi et Charlottetown, dimanche, est aussi au programme.

POINTES DE PLUME

• Raphaël Précourt a pris la place de Rémi Delafontaine devant le filet, mais pour le reste, Saguenéens ont présenté le même alignement que vendredi soir face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Les attaquants Samuel Vachon et Christophe Berthelot ainsi que le défenseur Colby Train ont été laissés de côté...

• Thomas Desruisseaux a disputé un 100e match dans la LHJMQ, samedi après-midi. Il en a joué 22 avec les Eagles du Cap-Breton, pour ensuite être échangé aux Sags en décembre 2022. Le joueur de centre a été le 13e choix au total lors du repêchage de cette même année...