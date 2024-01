Un gros point pour les Saguenéens devant des Huskies à maturité

Le sort a ainsi voulu que l’ancien des Sags vienne hanter ses anciens coéquipiers, mais de façon plus générale, la formation chicoutimienne a livré une chaude lutte à l’équipe qui occupe le deuxième rang au classement général de la LHJMQ.

«Je suis très satisfait de ce match-là; de la manière qu’on a joué, de la manière qu’on s’est impliqué, a résumé l’entraîneur des Saguenéens, Yanick Jean, en entrevue après la partie. On a développé des chances de marquer et on en a donné, mais on ne s’est pas écrasé. Ils ont bourdonné dans notre territoire à quelques reprises en première période, mais on n’a pas paniqué, on est resté dans ce qu’on avait pratiqué cette semaine. Ça avait vraiment fait du bien de pouvoir tenir trois bons entraînements.»

En tirs de barrage, Émile Guité a été le seul marqueur des Saguenéens. Axel Dufresne a forcé la tenue d’une autre ronde, puis Loic Usereau a été freiné par Philippe Bourdages. Loshko a finalement fait la différence en étant le 12e patineur envoyé.

Les Sags ont encaissé une sixième défaite de suite, mais au risque de se répéter, les 2525 spectateurs n’ont sûrement pas demandé de remboursement.

«J’ai aimé notre manière de se défendre. Les retours de (Peteris) Bulans, (Jonathan) Desrosiers et (Norwin) Panocha font une énorme différence, a convenu Yanick Jean. Ça fait en sorte qu’on a récupéré plus de rondelles pour être en mesure d’attaquer en étant moins fatigués. J’ai vu des bases fondamentales. On a revu des choses qu’on a vues en octobre et novembre quand notre équipe était en montée.»

BUT | Bon, bon, bon, on va devoir trouver un surnom à ce nouveau duo-là... 😏



D'Astous et Leroux combinent à nouveau pour faire 4-3 ! 🔵⚪️#FierdetreSags pic.twitter.com/YNoilsfgif — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 13, 2024

Jérémy Leroux, avec son deuxième but du match, a offert une avance de 4-3 aux locaux à mi-chemin en troisième quand il a redirigé une nouvelle passe sans faille de Jérémy D’Astous, en uniforme une première fois avec les Sags. François-James Buteau a ensuite créé l’égalité avec un peu moins de cinq minutes à écouler, quand il a profité d’un revirement.

«C’est sûr que scorer et faire des points, c’est bon pour le mental, mais faire les bons détails, travailler fort dans les entraînements, c’est ce qui bâtit ma confiance, a relativisé Jérémy Leroux, auteur d’un doublé. Oui, c’est l’fun d’avoir des résultats, mais il faut continuer à travailler.»

Utilisé sur l’attaque massive, D’Astous a quant à lui produit trois passes décisives de grande qualité face à une formation qui est maintenant invaincue en temps réglementaire à ses dix dernières sorties.

«Ma force, c’est l’offensive et ma vision du jeu. Je suis capable de trouver les gars sur la patinoire et leur faire de belles passes. Je vais accepter mon rôle et je veux aider l’équipe à gagner le plus possible», a pour sa part commenté Jérémy D’Astous, réclamé au ballottage en début de semaine, après une première moitié de saison avec les Cataractes de Shawinigan.

Dagenais sort les fleurs

Dans le cas adverse, l’entraîneur-chef Martin Dagenais, qui en est à sa première saison dans la LHJMQ, a sorti l’encensoir envers la jeune formation des Saguenéens, lorsque rencontré. Le Franco-Ontarien dirigeait un premier match sur la glace olympique du Centre Georges-Vézina et on peut dire que le défi a été à la hauteur de ses attentes.

«Ils ont juste perdu cinq matchs en temps réglementaire à domicile et il y a une raison pour ça, a déclaré le pilote de la meute. C’est vraiment une équipe à deux visages, à domicile ou à l’étranger. C’est la première fois que je viens ici et j’ai pu le voir. Il y a un ajustement à faire et on l’a compris en troisième, même si c’était un peu tard. Leur avantage numérique est très dur à défendre parce qu’il y a beaucoup d’espace. Ils ont marqué deux fois en avantage numérique et ça nous a fait mal.»

Martin Dagenais est d’ailleurs d’avis que les visites à Chicoutimi risquent d’être plutôt compliquées dans un avenir pas si lointain.

«C’est certain qu’il y a du talent, a-t-il évalué. Dans un an ou deux, cette équipe-là, ouf. Ils ont aussi du chien, ils travaillent fort. Ils ont une belle base et tu vois qu’ils vont avoir un bon club. En même temps, certains de nos vétérans ont peut-être pas été les plus compétitifs. On a été bons, mais on n’a pas été excellents. Je donne crédit aux Saguenéens, c’est une équipe structurée qui travaille fort. Ils ont mérité leur point et ils en auraient peut-être mérité deux.»

Avances perdues

Malgré un temps de possession à l’avantage des Huskies en première, les Saguenéens sont parvenus à prendre les devants dans la deuxième portion de l’engagement quand Maxim Massé a réussi son 16e filet de la saison. Le 23e meilleur espoir sur la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH a complété une savante passe d’Alexis Morin, rappelant les manœuvres orchestrées par Nicolas Roy et complétées par Joey Ratelle en 2017.

La réplique est arrivée 28 secondes plus tard, quand le défenseur Ty Higgins, récemment acquis du Titan d’Acadie-Bathurst, a enfilé son premier but avec sa nouvelle équipe sur un tir de la pointe qui avait des yeux.

Loic Usereau a redonné les devants aux Sags en battant Philippe Bourdages entre les jambières. Sur le jeu, Jérémy D’Astous a obtenu un premier point dans l’uniforme chicoutimien. Sauf que 27 secondes plus tard cette fois, Louis-Philippe Fontaine a récupéré un retour pour faire 2-2.

En deuxième, les deux équipes ont profité de l’avantage d’un homme pour célébrer. Jérémy D’Astous, encore lui, a servi une passe parfaite à Jérémy Leroux, qui est parvenu à se faire oublier dans le haut de l’enclave. Le #11 a décoché un puissant tir des poignets imparable.

BUT | Jérémy repère Jérémy et l'avantage numérique frappe à nouveau ! 🔥 #FierdetreSags pic.twitter.com/fn2bS7KyAJ — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 13, 2024

Quatre minutes plus tard, le meilleur marqueur de la LHJMQ a fait sentir sa présence. Antonin Verreault a bondi sur une rondelle libre à la suite d’un cafouillage devant le filet défendue par Rémi Delafontaine. Le 26e cette saison de Verreault a ramené les deux clubs à la case départ avec une marque de 3-3.

«Ça a été beaucoup d’émotions dans les derniers jours, j’étais supposé aller jouer dans le junior A des Maritimes, mais le matin même, j’ai su que les Saguenéens voulaient m’avoir, a mis en contexte Jérémy D’Astous. Ça a demandé une certaine adaptation, mais au niveau offensif, j’ai obtenu une belle confiance des entraîneurs en obtenant du temps en avantage numérique.»

Les Saguenéens reprennent l’action dès samedi après-midi, face à l’Armada de Blainville-Boisbriand qui a perdu 3-2 à Drummondville vendredi soir, face aux Voltigeurs.

«J’ai vraiment hâte de voir notre performance de demain (samedi). C’est encourageant, il s’agit maintenant de la reproduire», a mentionné Yanick Jean, qui enverra Raphaël Précourt devant la cage des Bleus.