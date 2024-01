Andrei Loshko renoue avec ses vieux chums

Le Quotidien a rencontré «Losh» plus de deux heures avant le duel face à un bon nombre de ses anciens coéquipiers chez les Sags, près du vestiaire des visiteurs. Un endroit inhabituel pour le Biélorusse, mais pas assez pour l’empêcher d’afficher son plus beau sourire!

«J’ai apprécié l’organisation pendant mes deux saisons ici, j’ai toujours été bien traité à Chicoutimi et les gens m’ont beaucoup appris», a réagi le joueur de centre, qui a pu retrouver les dimensions olympiques de la patinoire du centre Vézina. À Rouyn-Noranda, l’Aréna Glencore est doté de l’une des plus petites surfaces glacées de toute la LHJMQ.

«Ça reste un autre match, mais ça fait du bien de jouer ici, c’est certain, a confié Andrei Loshko. Je n’ai pas joué sur une grande patinoire depuis longtemps, mais je ne sais pas trop honnêtement, on verra. Mais pendant l’entraînement matinal, c’était bien.»

Loshko a d’ailleurs renoué avec ses vieux chums, vendredi matin, au terme d’un léger entraînement. Il a gardé contact avec plusieurs membres des Saguenéens, dont le capitaine Jonathan Desrosiers et le défenseur letton Peteris Bulans.

Avec son meilleur ami

L’actuel #27 des Huskies n’est toutefois pas trop dépaysé en Abitibi. Son échange à Rouyn-Noranda, quelques jours avant le repêchage, en juin dernier, lui permettait de rejoindre Daniil Bourash, compatriote biélorusse qui est tout sauf un inconnu.

«C’est un de mes meilleurs amis, on se connaît depuis que nous sommes jeunes, a souligné Andrei Loshko. On a commencé à jouer au hockey ensemble. On s’est ensuite affronté à certains moments, mais on a joué ensemble avec l’équipe nationale du Bélarus des moins de 16 ans, des moins de 17 ans et des moins de 18 ans. De jouer dans la même équipe alors qu’on se retrouve tellement loin de la maison, c’est un peu fou. Je n’arrive pas vraiment à y croire. On se retrouve au Canada, mais on est encore dans la même équipe.»

Loshko et Bourash étaient réunis sur le premier trio des Huskies face aux Sags, vendredi soir, en compagnie du meilleur marqueur de la LHJMQ, Antonin Verreault. «Un nouveau trio», selon l’ancien des Saguenéens, et il faut dire que ça fonctionne plutôt bien.

Le grand centre de six pieds et deux pouces a récolté 41 points en 35 matchs cette saison, avant le match de vendredi. Surtout, il traverse une séquence folle de 13 matchs de suite avec au moins un point. Il a obtenu six buts et 15 passes durant cette période.

Avant de porter l'uniforme des Huskies, Andrei Loshko a connu sa part de succès avec les Saguenéens. (ARCHIVES LE QUOTIDIEN, MICHEL TREMBLAY/ARCHIVES LE QUOTIDIEN, MICHEL TREMBLAY)

Le principal intéressé s’est remis à sourire lorsque l’auteur de ces lignes lui a souligné ces heureux moments. Et Loshko est bien au fait que les affaires vont bien, même s’il demeure modeste.

«Je me prépare bien avant les matchs et j’essaie seulement de jouer mon meilleur hockey pour aider mon équipe à gagner. C’est tout», a simplement affirmé Andrei Loshko, qui se retrouve au sein d’une formation bâtie pour veiller tard.

Avant d’affronter les Sags, les Huskies avaient gagné huit de leurs dix derniers matchs, en plus d’être invaincus à leurs neuf dernières rencontres. Une série marquée par huit victoires et un revers en tirs de barrage.

«On a une très bonne équipe, c’est aussi une très bonne organisation et tout le monde veut gagner. C’est le but de tout le monde. Je suis bien ici», a assuré Andrei Loshko, choix de quatrième ronde du Kraken de Seattle au récent repêchage de la LNH.

Sa participation au camp d’entraînement de la formation de l’État de Washington a été le début du rêve du hockey professionnel.

«C’était une grande expérience de côtoyer tous ces joueurs de la Ligue nationale et de rencontrer les entraîneurs, a-t-il partagé. C’était mon but de faire partie d’une équipe de la LNH et ça me donne encore plus de motivation.»