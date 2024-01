Rémi Delafontaine à nouveau et finalement avec les Saguenéens

Il se sera donc écoulé trois ans et demi avant que le gardien de but de 19 ans dispute un premier match officiel pour les Sags. Ça s’est passé dimanche dernier, chez lui, au Palais des sports de Sherbrooke, face au Phoenix. Moins de 24 heures après avoir été obtenu des Cataractes de Shawinigan en retour de Mathys Fernandez.

Le premier départ, c’est réglé. La première victoire, elle, devra attendre, puisque la formation estrienne a triomphé 3-0. Néanmoins, le retour dans le giron des Saguenéens est spécial pour Rémi Delafontaine, plus expérimenté qu’en juin 2020, quand il a été le 33e choix au total au cours d’une séance de sélection tenue en ligne, la pandémie de COVID-19 étant encore «toute jeune».

«Chaque fois que je suis revenu ici, ça a toujours été un endroit spécial, j’ai été repêché à Chicoutimi, c’est ici que j’ai participé à mon premier camp junior, a-t-il rappelé lorsque rencontré mercredi. J’ai toujours eu un attachement envers Chicoutimi et le fait de revenir ici, oui c’est spécial et je suis bien content. S’il y avait un endroit où je voulais être échangé, c’était ici.» — Rémi Delafontaine

D’abord retourné aux Cantonniers de Magog au début de la saison 2020-2021 dans une saison sans match dans le M18 AAA, Delafontaine a par la suite servi de monnaie d’échange aux Saguenéens pour faire l’acquisition de Félix Lafrance, des Eagles du Cap-Breton. Le portier a joué une saison complète en Nouvelle-Écosse, à 17 ans, avant de passer aux Cataractes de Shawinigan.

Rémi Delafontaine a obtenu un premier départ avec les Saguenéens, dimanche dernier. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Il disputait sa deuxième saison complète sous les ordres de Daniel Renaud, en Mauricie. Le hockeyeur de six pieds et 185 livres rentre donc au Saguenay, tout près de 100 départs plus tard dans la LHJMQ.

«Je connaissais déjà les infrastructures hockey, mais c’était loin un peu, a convenu Rémi Delafontaine, «surpris» d’avoir été échangé par les Cataractes, malgré la présence de trois gardiens de but à Shawinigan en première moitié de saison.

«On savait qu’un gardien allait partir parce que le but était de finir l’année à deux, donc je savais qu’il y avait un risque que je quitte, mais ça ne m’a jamais traversé l’esprit que j’allais être celui échangé, a-t-il soulevé. Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais à la fois surpris et content.»

À Chicoutimi, Rémi Delafontaine retrouve une jeune formation, composée d’un noyau de vétérans de 17 ans et de quatre patineurs de 16 ans, entre autres éléments. À Shawinigan, il avait un rôle de grand frère à jouer avec Mathis Langevin et Félix Hamel, les deux autres gardiens du club.

Un mandat similaire l’attend donc à Chicoutimi, aux côtés de Raphaël Précourt, âgé de 17 ans.

«C’est une équipe très jeune, j’ai pu le constater dès mon arrivée ici et avec Précourt, j’ai vécu un peu la même chose à Shawinigan en jouant un rôle de mentor et je suis là pour l’aider si jamais, mais il a déjà vu beaucoup d’action», a mis en contexte Rémi Delafontaine.

Le Sherbrookois retrouve également l’entraîneur des gardiens Alex Carrier, fort d’une longue collaboration. Le jeune homme donne notamment un coup de main à Carrier, l’été, lors des écoles de hockey organisées par ce dernier et Carrier veille au développement estival de Delafontaine.

«Alex et moi, on est vraiment proches et je suis vraiment content de venir le rejoindre, a-t-il scandé. Il me coache l’été et quand j’ai été échangé, il a été l’un des premiers à me texter et j’ai fait la même chose.»

Tout comme Rémi Delafontaine, Jérémy D'Astous a fait le début la saison dans l'uniforme des Cataractes de Shawinigan. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Rémi Delafontaine n’est donc vraiment pas dans l’inconnu avec les Saguenéens, qui retrouve aussi Loic Usereau et Jacob Lafontaine, deux anciens Cataractes. À cela vient de s’ajouter Jérémy D’Astous, réclamé au ballottage, mardi. Des visages connus aident toujours à l’acclimatation, facilitée par «un noyau tissé serré», a fait remarquer le nouveau cerbère.

«On s’entend super bien, tu vois que c’est une belle gang et on a déjà bien du fun depuis mon arrivée», s’est réjoui Delafontaine.

POINTES DE PLUME

• Les jambières aux couleurs des Saguenéens sont «déjà commandées», a confirmé Rémi Delafontaine, tout de même conscient qu’il devra faire preuve de patience. Un entretien avec l’artiste peintre Sylvie Poitras, une sommité dans l’art des masques de gardiens de but, est aussi à prévoir. «Elle va avoir de mes nouvelles dans pas long», a confié le sympathique jeune homme...

• Tous les joueurs ont retrouvé leur place à l’entraînement chez les Saguenéens. Actifs au Mondial junior dans les dernières semaines, Peteris Bulans (Lettonie) et Norwin Panocha (Allemagne) sont de retour. Après avoir écopé de deux matchs de suspension, Jonathan Desrosiers pourra lui aussi retrouver sa place dans l’alignement, vendredi soir, lors de la visite des Huskies de Rouyn-Noranda...

• Alex Huang a quitté momentanément l’entraînement après avoir reçu un bâton au visage, mercredi après-midi. Un peu de glace et un protecteur facial complet plus tard, le patineur de 16 ans était de retour...