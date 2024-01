Jérémy D’Astous avec les Saguenéens, Eliott Robert libéré

D’Astous, un droitier de 5′ 9′' et 144 livres, a récolté 11 points, dont cinq buts, en 26 matchs cette saison avec les Cataractes. Dans l’objectif de se rajeunir, le directeur général des Mauriciens, Martin Mondon, a libéré l’ailier droit.

Le Rimouskois d’origine avait été un joueur invité des Cats en 2022. La saison dernière, il avait cumulé 19 points en 50 rencontres.

De son côté, Eliott Robert a été limité à 11 parties dans l’uniforme des Saguenéens depuis le début de la saison, après en avoir joué 44 il y a un an. Il aura récolté six points en 55 matchs en une saison et demie, lui qui fut un choix de huitième ronde des Sags en 2021.

Robert, un joueur de centre, se rapportera aux Timberwolves de Miramichi, dans le junior A des Maritimes.

Rappelons que dimanche, le défenseur Lucas Boisvert a également été cédé au ballottage. Il a aussitôt été réclamé par les Remparts de Québec.

Les Saguenéens disputent leur prochain match vendredi soir, au Centre Georges-Vézina. Les Huskies de Rouyn-Noranda seront les visiteurs. Chicoutimi a perdu ses cinq dernières sorties.