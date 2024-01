Mathys Fernandez à Shawinigan, Rémi Delafontaine redevient un Sags

En plus de Delafontaine, un choix de sixième tour en 2026 prend le chemin du Saguenay. Le cerbère de 19 ans avait été un choix de deuxième ronde en 2020. Il avait été transigé aux Eagles du Cap-Breton dans l’échange qui avait amené Félix Lafrance à Chicoutimi.

À sa deuxième saison avec les Cataractes, Rémi Delafontaine affiche une moyenne de buts alloués de 2,97 et un taux d’efficacité de ,883. Il a remporté 10 victoires en 25 rencontres.

Mathys Fernandez a connu sa part d'ennuis avec les Saguenéens depuis le début de la saison. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Mathys Fernandez avait acquis à fort prix en juin dernier, mais il n’a pas été en mesure de s’imposer à Chicoutimi. Obtenu des Foreurs de Val-d’Or avec le quatrième choix au total, le directeur général des Saguenéens Yanick Jean a payé des choix en 2023 (première, deuxième et troisième rondes), en 2024 (premier et quatrième tours) et en 2025 (deuxième et sixième rondes).

Limité à six victoires, il a affiché une moyenne de buts alloués de 3,86 et un taux d’efficacité de ,866.

Raphaël Précourt, 17 ans, pourra donc compter sur un gardien d’expérience à ses côtés, à sa première saison dans le junior majeur.

