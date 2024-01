Les Sags bousillent deux avances et le Phoenix en profite

Israël Mianscum a fermé les livres pendant un cinq contre trois, grâce à un tir parfait. Quelques secondes plus tôt, Raphaël Précourt avait réservé un petit bijou devant le tir de Mavrick Lachance. Sauf que devant la frappe de Mianscum, il n’y pouvait rien.

Le vétéran de 20 ans a enfilé son deuxième de la soirée et son 21e de la saison, sous le regard incrédule d’Émile Guité et Craig Armstrong, chassés tour à tour pendant la prolongation.

«La deuxième était méritée, mais la première... Je suis sans mot», a soufflé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, à propos des deux appels.

Les Saguenéens ont été incapables de marquer le gros but face au Phoenix, vendredi soir. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

«La fin de match a été en dents de scie des deux côtés, mais Israël Mianscum, qui est un roc pour nous depuis le début de l’année, a réussi à marquer un gros but», a résumé l’entraîneur du Phoenix Jonathan Deschênes, en remplacement de Gilles Bouchard, de retour au Québec depuis vendredi après sa participation au Championnat mondial de hockey junior.

Après une première période à égalité 2-2 malgré une domination de 14-5 dans les tirs au buts en faveur des locaux, Maxim Massé a redonné les devants à son équipe sur un tir sur réception parfait, près de la ligne bleue. Emmanuel Vermette a fait 4-2 quand il a récupéré le tir de Loic Usereau à mi-chemin et à partir de ce moment, on aurait pu croire que les Sags étaient relancés pour de bon.

C’est du moins ce que certains joueurs ont cru, a indiqué Yanick Jean dans son point de presse d’après-midi.

«On n’a pas été sharp défensivement, j’ai trouvé qu’à certaines occasions, on trichait parce qu’on pensait se piquer un festin offensif, a-t-il estimé. Je pense que quelques joueurs auraient pu travailler fort. Il y a des joueurs pour qui la glace avait seulement un sens en deuxième partie du match. Quand on a fait 4-2, il y en a qui pensaient sortir avec trois buts et deux passes. Ce n’est pas notre manière de jouer et on s’est brûlés.»

Mavrick Lachance a réduit l’écart à un but avec cinq minutes à écouler en deuxième, complétant la remise de l’ancien Sags Étienne Tremblay-Mathieu en provenance de la pointe. En troisième, le Phoenix a dominé les première minutes et ce qui devait arriver arriva. Charles-Antoine Beauregard, ancien capitaine des Élites de Jonquière, a créé l’égalité avec environ 11 minutes à jouer.

Mianscum a fait la différence avec 22 secondes à faire au temps supplémentaire.

«On va se dire les vraies affaires, on a payé ce soir aussi pour l’indiscipline du dernier match, a soulevé Yanick Jean. Il reste qu’on se doit d’être meilleurs. Tu ne peux pas venir ici, te dire : ‘’Ok, le match commence à 19h30′'. Il y a une préparation qui doit venir derrière tout ça. Il faut gagner en maturité dans notre préparation, dans notre manière de se comporter et dans notre manière d’être à l’intérieur d’un match également.»

BUT | La patience est une vertu, parole de Loic Usereau ! 🧘‍♂️#FierdetreSags pic.twitter.com/Ly17SEQhPf — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 6, 2024

L’indiscipline ne s’est pas seulement lu en regardant le nombre de pénalités du côté chicoutimien, a confirmé le coach en chef.

«Ce sont des détails qu’on ne fait pas sur une base régulière qui font en sorte qu’on se fait mal, a-t-il mentionné. Quand tu ne fais pas ces détails dans des matchs serrés, ils vont souvent du côté de l’autre équipe. C’est un peu ce qui s’est passé ce soir et c’est aussi ce qu’on a vu dans le dernier match (défaite de 5-4 en prolongation mercredi face à Rimouski).»

Partout en première

Marek Beaudoin a été à l’origine des deux buts des Saguenéens en première période. Il a d’abord saisi le retour de Thomas Desruisseaux pour déjouer facilement Jacob Brochu, puis sur une descente à deux contre un, il a refilé le disque à Émile Duquet qui a fait mouche.

Le Phoenix a toutefois répliqué à chaque de ces filets grâce à ses attaquants de 20 ans. Israël Mianscum, en avantage numérique, et Andrew Belchamber, qui a surpris Raphaël Précourt d’un angle restreint, ont permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une égalité de 2-2.

«Ça a été un très lent départ de notre côté et ça se reflétait assez bien dans les lancers, a noté Jonathan Deschênes. En deuxième période, il y a eu de longs moments dans notre zone, mais on avait l’impression qu’on commençait à gagner du terrain. On a eu une couple de séquences en zone offensive. En troisième, on a joué à l’intérieur de notre identité, on était dans leur face et on était prêts.»

POINTES DE PLUME

• La date limite des transactions dans la LHJMQ est fixée à samedi, midi. Yanick Jean n’avait toujours aucune annonce à faire, vendredi soir. Tous les derniers développement à lire, samedi...

• Alex Huang est le joueur-étudiant du mois de décembre chez les Saguenéens. Le défenseur de 16 ans termine son secondaire à l’Odyssée Dominique-Racine. Son bulletin avant Noël est plutôt impressionnant. Une moyenne de 99 % en anglais, de 98 % en français, de 97 % en mathématiques, de 93 % en physiques et de 91 % en chimie. Dominant...

• Sydney Gagnon a joué un premier match dans la LHJMQ avec le Phoenix, vendredi. Acquis du Drakkar de Baie-Comeau avant Noël, le frère de Félix, vétéran du Drakkar, le Jonquiérois qui a eu 17 ans en novembre joue présentement pour les Élites de Jonquière. «On voulait le voir un peu plus, lui donner un premier goût du hockey junior et c’est toujours un privilège de jouer son premier match à la maison», a expliqué Jonathan Deschênes. Fait cocasse, Sydney a débuté le match plus tard que les autres en raison d’un bris de patin...