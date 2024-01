Anticorps recherchés chez les Saguenéens

Mercredi, Marek Beaudoin, Jonathan Prud’homme et Mathys Fernandez manquaient tous à l’appel. Non, aucun de ces joueurs n’était sur la route d’une transaction, mais bien au repos, frappés par l’influenza ou quelque chose du genre. Fin des rumeurs.

Bonne nouvelle, les trois pourraient être de retour vendredi soir. Beaudoin a retrouvé l’entourage de l’équipe jeudi, tandis que Prud’homme et Fernandez devraient toucher à la patinoire vendredi avant-midi. C’est toutefois Raphaël Précourt qui obtiendra le départ, un troisième de suite et un quatrième en cinq matchs.

Les effectifs risquent donc d’être regarnis face au Phoenix, même si les microbes continuent de circuler assez librement dans les antres du Centre Georges-Vézina. Les malades portaient tous un masque jeudi et les autres ont bénéficié d’une réunion d’équipe.

«Avec des joueurs qui ont été plus utilisés (mercredi), on veut faire attention», a expliqué l’entraîneur des Sags, Yanick Jean.

Raphaël Précourt sera de nouveau devant le filet des Sags, vendredi soir. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Discipline sur 200 pieds

Dans son point de presse après le revers de 5-4 en surtemps face à l’Océanic de Rimouski, Jean avalait de travers certaines pénalités décernées contre ses joueurs, principalement celles en territoire offensif. Jeudi, le personnel hockey a «cherché des solutions avec les joueurs».

«On est l’une des équipes les plus disciplinées, mais on est aussi l’une des équipes qui écopent le plus de pénalités en zone offensive, a mis en contexte le pilote des Chicoutimiens. Je veux qu’on corrige ça et on l’a adressé aux joueurs. Si on est en mesure de couper ça, on va être encore meilleurs.»

POINTES DE PLUME

• Jonathan Desrosiers s’en tire sans suspension. Le capitaine a été chassé de la rencontre jeudi pour une «tentative de blessure», quand il a semblé asséner un coup de casque à Jacob Mathieu, de l’Océanic, en plein cœur d’une altercation en troisième période. Desrosiers a reçu un coup de fil du préfet de discipline de la LHJMQ, Éric Chouinard, jeudi...

• Les nouvelles sont encourageantes pour Jérémy Leroux. «Il a des chances d’être à son poste (vendredi)», a d’ailleurs confirmé Yanick Jean. Mais avant, sa condition sera réévaluée vendredi, après l’avoir été après le match mercredi et une autre fois jeudi. Leroux a été sonné après avoir reçu un coup près de la bande de la part d’Émile Fournier, de l’Océanic. Ce dernier a été expulsé pour son geste...

• Alonso Gosselin demeure dans l’entourage des Saguenéens, même si les Grenadiers de Châteauguay reprennent l’action vendredi soir, face aux Élites de Jonquière. Le défenseur de 16 ans sera d’ailleurs en uniforme face au Phoenix...