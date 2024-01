«La défaite de l’indiscipline» pour les Saguenéens

Le meilleur marqueur des Rimouskois Alexandre Blais a scellé l’issue de cette rencontre aux nombreux rebondissements en marquant après environ deux minutes de jeu à la prolongation à trois contre trois.

Tout comme le 31 décembre face à Baie-Comeau, les Sags ont été en retard par trois buts après le premier tiers de la rencontre. Mercredi, le troisième but est survenu dès la 34e seconde de jeu en deuxième, sur le deuxième de Maxim Coursol. Jacob Mathieu a ouvert la marque un peu plus de deux minutes après la mise en jeu initiale.

C’était pendant une pénalité à Alexis Morin, écopé en territoire offensif.

Je n’ai pas aimé notre début de match, on aurait dû apprendre notre leçon du match contre Baie-Comeau, a soufflé l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Un moment donné, il faut apprendre. Le nombre de pénalités qu’on prend en zone offensive, ça me dépasse. Encore deux ce soir... Pour moi, c’est la défaite de l’indiscipline. Un cinq minutes et deux pénalités en zone offensive. Ça nous a coûté le match.»

Nathan Lecompte a donné les devants aux Saguenéens pour la première fois du match en début de troisième. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Le «cinq minutes» est cette pénalité majeure décernée au capitaine Jonathan Desrosiers à mi-chemin en troisième période. Pour tentative de blessure, selon la feuille de match, alors que sur la reprise, Desrosiers a semblé asséner un coup de casque à Jacob Mathieu pendant une échauffourée.

«Si on ne perd pas Desrosiers, c’est certain qu’ils ne créent pas l’égalité, a tranché Jean. Il nous manque Prud’homme, Bulans, Panocha. Tu te dois de contrôler tes émotions même si tu te fais frapper par un bâton dans la face.»

En retard 3-0, les Saguenéens ont tiré profit d’une pénalité majeure décernée à Émile Fournier, expulsé pour un coup à la tête de Jérémy Leroux. Sonné, l’attaquant a quitté le match sans y revenir, mais Yanick Jean a indiqué que le jeune homme se portait relativement bien à la fin de la soirée.

Loic Usereau, à cinq contre trois, puis Émile Duquet à cinq contre quatre ont donc réduit l’écart à 3-2 à mi-chemin dans le match. Puis en troisième, Thomas Desruisseaux, d’un tir parfait, et Nathan Lecompte, lui aussi d’une frappe précise au-dessus de l’épaule de Quentin Miller, ont mis le feu aux 2552 spectateurs.

Desrosiers a ensuite été chassé et même si l’Océanic n’a pas marqué, le citron est devenu pressé et à court de jus. Jacob Mathieu a créé l’égalité d’un revers parfait avec un peu plus de deux minutes à écouler.

«C’est beau de voir le positif, mais des fois, il faut voir le verre à moitié vide, a mis en contexte Yanick Jean. C’est comme si on n’avait pas appris de notre dernier match contre Baie-Comeau. Il faut apprendre. On met beaucoup l’accent sur le processus, donc il faut voir de l’amélioration. Je vois beaucoup de pénalités en zone offensive depuis le début de la saison. Maintenant, ça va être mon travail de prendre action.»

Les Sags reviennent de l'arrière en deuxième. 🔵⚪️



En l’absence de défenseurs réguliers, Loic Usereau a joué de nombreuses minutes en défense. Rien de bien nouveau en fait, à la différence qu’il a assuré un rôle de général aux côtés de gars comme Lucas Boisvert et Colby Train, utilisés moins régulièrement en première moitié de saison. Alonso Gosselin a également brisé la glace avec un premier match dans la LHJMQ.

«Ça ressemblait à pas mal tous les soirs, même si les gars ont peut-être un peu moins d’expérience, mais c’est de jouer simple pour les aider et c’est la même chose pour eux, a résumé le #72. Je suis encore un peu déçu de notre début de match, c’est plate de leur donner une avance dans un troisième match de suite. Chaque fois, on ne change pas notre manière de jouer et on prouve qu’on est capables de revenir, mais c’est juste plate qu’on leur donne des avances.»

L’Océanic tient bon

Pour le cinquième affrontement entre les deux équipes, c’était la première fois que l’Océanic l’emportait à Chicoutimi, alors que Rimouski a signé deux victoires à son domicile. Ça n’a pas été facile, mais les gros canons bas-laurentiens ont fait la différence.

«On n’avait pas eu beaucoup de succès dans les matchs qu’on a joués ici et j’ai trouvé qu’on a bien commencé le match, jusqu’au moment où on a pris notre pénalité majeure. Par la suite, on a un peu paniqué. On est une équipe qui n’a pas une grosse confiance quand vient le temps de jouer avec une avance. Ça n’est pas arrivé souvent et quand ça arrive, on se fait régulièrement remonter. J’ai quand même vraiment aimé la façon dont a continué de travailler après leur quatrième but. Il y a des gars qui ont fait preuve de beaucoup de caractère.»

Les Saguenéens disputent un troisième match de suite à domicile, vendredi soir, en recevant le Phoenix de Sherbrooke. L’Océanic rentre aussi à la maison pour se préparer à la visite du Drakkar de Baie-Comeau, samedi après-midi.

POINTES DE PLUME

• Le gardien Mathys Fernandez, l’attaquant Marek Beaudoin et le défenseur Jonathan Prud’homme ont tous manqué à l’appel dans le camp chicoutimien en raison d’un virus. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit l’adage. Mathyas Hernandez a secondé Raphaël Précourt, lui qui dispute une première saison M18 AAA avec les Élites de Jonquière, Christophe Berthelot a été réinséré dans la formation et finalement, Alonso Gosselin a disputé une première partie dans la LHJMQ. Le produit des Grenadiers de Châteauguay a été rappelé après Noël dans le but premier de lui offrir de l’expérience...

• Peteris Bulans (Lettonie) et Norwin Panocha (Allemagne) sont attendus sous peu au Saguenay, à la suite de leur participation au Championnat mondial de hockey junior en Suède. Les Lettons ont été éliminés en quart de finale par les États-Unis et l’Allemagne n’a pas été en mesure de se qualifier pour les rondes éliminatoires. Panocha doit revenir vendredi, mais il faut attendre à samedi dans le cas de Bulans...