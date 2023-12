Les cadeaux font mal aux Saguenéens face au Drakkar

Le Drakkar a pris les devants par trois buts dès la première période, ce qui a eu pour effet de mettre du ciment dans les patins des joueurs des Sags. Les deux buts des visiteurs, réussis par Raoul Boilard et Isaac Dufort, survenus à 1 minute 24 d’intervalle, ont particulièrement fait mal.

Dufort en a ajouté un autre avec un peu moins de cinq minutes à écouler à l’engagement. Chaque fois, c’est un revirement qui a pavé la voie à l’attaque bien huilée des Nord-Côtiers. Au final, Baie-Comeau a battu Chicoutimi pour une septième fois en autant de tentatives en saison régulière. Les deux formations doivent se revoir trois autres fois avant la fin du calendrier.

«Je pense qu’on s’est fait mal avec notre première période sur des revirements très couteux, a convenu l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Leurs trois buts, ce sont trois revirements; deux en zone neutre et l’autre en territoire défensif. Ça a été un peu la même histoire en première période à Baie-Comeau, hier (samedi, dans un revers de 7-3). Tu ne peux pas donner trois buts sur des revirements et penser gagner à la fin.»

Nathan Lecompte a réussi le seul but des Saguenéens. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Nathan Lecompte a ramené la meilleure foule de la saison à Chicoutimi en complétant une descente à deux contre un avec Maxim Massé. La recrue a marqué son huitième de la saison et Émile Guité a orchestré la séquence avec la longue passe pour Massé. Il restait alors un peu moins de cinq minutes à jouer au second engagement et c’est à ce moment que les locaux ont connu leurs principaux temps forts, sans l’ombre d’un doute.

«Je n’ai rien à dire sur la deuxième et troisième périodes, on est compétitifs et on ne regarde pas le score, c’est ce qu’on veut voir, a ajouté Jean. Pour moi, c’est un match incroyable au niveau du processus d’apprentissage. La cabane était pleine, il y avait un engouement. Il faut juste mieux réagir. J’ai vu des joueurs essayer de beaucoup trop en faire, j’ai vu des défenseurs tenter de déjouer des joueurs à un contre un, que ce soit en avantage numérique ou à cinq contre cinq. Il reste que ce match est incroyable en termes d’expérience et il doit servir.»

BUT | On manque de mots pour décrire cette passe d'Émile Guité... 🥶#FierdetreSags pic.twitter.com/rHtTjrUSlC — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 31, 2023

Le Drakkar hermétique

Fidèle à son habitude, le Drakkar a bien fermé le jeu au dernier tiers temps. Les Saguenéens ont passé la presque majorité des cinq dernières minutes à bourdonner autour du filet de Charles-Edward Gravel, mais l’ancien portier de l’Armada de Blainville-Boisbriand a dit non merci. Gravel a fait face à 25 lancers, autant que Raphaël Précourt.

Isaac Dufort a compté deux buts dans la victoire du Drakkar. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

«On ne veut pas se faire compter et c’est l’fun de voir ça, a noté le pilote du Drakkar, Jean-François Grégoire. On ne veut pas s’enlever de l’offensive, mais les gars comprennent que lorsque tu défends bien, tu es bien placé défensivement et ça te permet d’être bien placé aussi à l’attaque.»

Pour Yanick Jean, la préparation pour ce genre de rendez-vous se doit d’être optimale. Un élément qui a mené à certaines situations coûteuses.

«Quand tu te fais battre, tu te veux te faire battre sans l’avoir donné à l’adversaire, a-t-il réagi. J’ai l’impression qu’on s’est fait mal nous-même avec notre première période.»

Des vétérans du Drakkar ont connu une très bonne dernière journée de l’année. À commencer par le capitaine Isaac Dufort, auteur d’un doublé et de quelques ecchymoses supplémentaires après plusieurs lancers bloqués. Son compagnon de trio, le Jonquiérois Félix Gagnon, a été complice sur chacun des buts du vétéran de 20 ans.

«Ces gars-là sont ici depuis longtemps et ils prennent charge, ils sont affamés, a fait valoir Jean-François Grégoire. Quand ton capitaine bloque quatre tirs comme il l’a fait à la fin, en plus de le faire tout au long du match et en étant physique, tu ne peux pas ne pas embarquer.»

Les Saguenéens ont tenté de déranger le gardien Charles-Edward Gravel, mais le vétéran a eu le dernier mot. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Moins costaud, Félix Gagnon ne s’est pas laissé manger la laine sur le dos pour autant. Le #22 a trouvé différentes manières pour prouver son efficacité, lui qui a complété le trio avec Julien Paillé.

«Il faut montrer l’exemple dans des matchs comme ceux-là et on a beaucoup de profondeur, nos vétérans sont ici depuis longtemps et c’est vraiment ce qui fait notre force, a réagi Félix Gagnon, corroborant les propos de son entraîneur. Hier (samedi), d’autres trios sont sortis du lot et cette fois, d’autres gars ont contribué et notre trio a été super bon. Notre défensive est constante et aller chercher un gardien de but comme Gravel, qui a beaucoup d’expérience, ça paraît dans ce genre de match où on réussit à conserver l’avance.»

Les Saguenéens reprennent rapidement l’action en recevant la visite de l’Océanic de Rimouski, mercredi soir. Le Drakkar sera l’hôte du Phoenix de Sherbrooke, jeudi soir, au Centre Henry-Leonard...

POINTES DE PLUME

• Petit moment sympathique à la mise en jeu protocolaire alors que Yannick Gagnon était au centre de la glace à titre de représentant chez Coca Cola. Il s’agit du père de Félix et c’est l’attaquant du Drakkar qui s’est présenté face au capitaine des Sags, Jonathan Desrosiers, à la place de celui du Drakkar, Isaac Dufort. Un sourire et une poignée de mains ont été échangés entre fiston et le paternel...

• Il y avait d’ailleurs plusieurs partisans du Drakkar pour ce dernier match en 2023. «Ça donne des ailes de jouer à Chicoutimi et j’aime bien jouer ici», a confirmé Félix Gagnon, dominant encore une fois dans le cercle des mises en jeu (22 en 31)...

Ils étaient 4067 spectateurs, dimanche, pour le match entre le Drakkar et les Sags. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

• Yanick Jean a remercié les partisans pour leur appui pendant la première moitié de la saison. Plus de 7500 personnes ont franchi les portes du centre Vézina dans les deux rendez-vous du temps des Fêtes. «Bonne année à tous les partisans. Avec encore 4000 spectateurs, merci d’être là et on est très contents de votre présence. C’est l’fun de voir ça», a conclu le coach et directeur général...

• Malade samedi et absent à Baie-Comeau, Maxim Massé a retrouvé ses compagnons de trio Émile Guité et Nathan Lecompte. Eliott Robert, Christophe Berthelot et le joueur affilié Alonso Gosselin ont été laissés de côté par Yanick Jean...