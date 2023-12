Défaite 7-3 : les Sags victimes du tour du chapeau de Poirier

La partie de samedi après-midi à Baie-Comeau a semblé à sens unique dès les premières minutes. Deux buts ont été marqués sur les quatre premiers tirs en direction du gardien Chicoutimien, Mathys Fernandez.

Ce dernier a connu une rencontre plus difficile, arrêtant 26 des 33 tirs dirigés vers lui. Son entraîneur-chef, Yanick Jean, ne lui attribue toutefois pas une plus grande partie du blâme. «Il a joué un bon match, c’est pas Mathys», a-t-il souligné, en entrevue d’après-match avec Le Quotidien.

Après que Justin Gill ait ouvert la marque, à 1:08, son coéquipier du Drakkar, Justin Poirier, a marqué son 26e but de la saison. Il a obtenu un tour du chapeau au terme de la rencontre.

Mathys Fernandez (#32) a dû composer avec une pression quasi-constante. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Tirant de l’arrière 2-0 après moins de cinq minutes, une sorte de léthargie à sembler habiter les joueurs de Chicoutimi. Un troisième but est venu empirer la situation, à 8:56, et un quatrième aussi, à 13:20.

«On a connu une très mauvaise première période. On leur a donné plusieurs bonnes chances de marquer qu’ils ont saisi, avec des revirements en fond de zone (...) La responsabilité tombe sur les cinq joueurs de la patinoire», a mentionné Yanick Jean.

Un manque de discipline a coûté cher aux Saguenéens, alors que le Drakkar était parfait en avantage numérique durant la première période, 3/3.

Toutefois, Chicoutimi a également été en mesure de profiter des unités spéciales. Après qu’Émile Simard ait été chassé pour un double échec, l’ailier Armstrong a permis d’éviter aux Sags un blanchissage douloureux en première période, marquant à 19:15.

La réplique du Drakkar est venue à 4:53, lors du deuxième tiers. Les Saguenéens devaient effectuer une remontée des plus impressionnantes, alors que le tableau affichait 5-1 à l’avantage des locaux.

Les visiteurs ont d’ailleurs semblé prendre un peu plus d’élan offensif après leur deuxième but, survenu à 14:08. Profitant de savantes passes d’Émile Guité et de Nathan Lecompte, Lucas Boisvert à marquer son premier but en carrière, afin de réduire l’écart à 5-2.

«En deuxième et troisième période, on a sorti nos jambes de l’autobus», a commenté Yanick Jean.

Si l’exécution sur la glace semblait se faire avec plus d’énergie pour les Sags, l’alignement du Drakkar n’allait pas se laisser faire. Un espoir de remontée a montré le bout de son nez lorsqu’Alexis Morin a marqué un troisième but, au milieu de la troisième période.

Toutefois, Raoul Boilard avait déjà ajouté à l’avance de son équipe en début de tiers. Le coup de grâce a été donné symboliquement à 17:30, lorsque Justin Poirier a obtenu son tour du chapeau, portant la marque à 7-3.

Émile Guité a été le meneur des Saguenéens sur le plan des points, avec deux passes décisives.

Le deuxième match du programme double aura lieu au Centre Georges-Vézina à Chicoutimi, vers 14h. L’entraîneur-chef mise sur un meilleur départ afin que son équipe se reprenne, à la maison, dimanche.