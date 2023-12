Les Sags l’emportent et impressionnent leur entraîneur

Loic Usereau a soulevé la foule en déjouant Riley Mercer après un peu plus d’une minute de jeu à la période supplémentaire à trois contre trois. Le défenseur a accepté la savante passe de Thomas Desruisseaux, qui venait de réaliser une tout autant savante feinte en entrée de zone offensive. Jérémy Leroux avait amorcé la séquence, récoltant ainsi son troisième point du match.

Leroux avait d’abord donné les devants aux Sags en fin de deuxième période, mais Ethan Gauthier, en grande forme en ce jeudi soir, a complété son tour du chapeau pour forcer la prolongation avec un peu moins de cinq minutes à faire en troisième.

«J’ai vu Loic Usereau descendre avant de faire ma feinte en entrée de zone, j’avais une chance de prendre un lancer, mais j’ai décidé de faire une passe à mon coéquipier et heureusement, il a réussi un bon tir pour marquer», a résumé Thomas Desruisseaux après le match, auteur de son huitième but de la saison, au premier engagement.

«C’était l’fun, les gars étaient dedans et c’était énergisant. On voulait gagner», a ajouté le #17, heureux de venger l’échec de 7-3 subi face à ces mêmes Voltigeurs, le 16 décembre, avant la pause de Noël. «Toujours le fun de battre une grosse équipe», a-t-il confirmé.

Loic Usereau (72) a marqué le but de la victoire en prolongation. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

«Environ 3500 spectateurs, neuf buts, des revirements de situation, trois lancers de punitions... Je me serais assis dans les estrades aussi pour regarder ce match-là. J’ai été très impressionné», a à son tour commenté l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, utilisant ce dernier qualificatif à plusieurs reprises au cours de son point de presse.

Vous avez bien lu, il y a effectivement eu trois lancers de pénalité dans cette rencontre. Deux du côté des Voltigeurs, un chez les Sags. Maxim Massé a été stoppé en début de troisième, puis 12 petites secondes plus tard, Sam Oliver a obtenu un tête-à-tête avec Raphaël Précourt.

Le cerbère des Bleus a réservé le même sort à Oliver qu’à Mikael Huchette en deuxième, en réussissant «deux arrêts clés», selon Yanick Jean.

«C’est un peu le genre de choses que tu veux voir, a mentionné le coach en chef en faisant référence à l’ensemble de l’oeuvre. On a fait des erreurs, mais on ne s’est pas apitoyé sur notre sort, on n’a pas baissé la tête. On s’est retroussé les manches et on ne s’est pas laissé abattre par des situations difficiles. Je pense que c’est vraiment positif. C’était un match un peu décousu et c’est l’fun pour tout le monde d’avoir un congé, mais c’est aussi l’fun de revenir et d’offrir un match spectaculaire pour les partisans.»

BUT | La deuxième tentative est la bonne. 😎



Thomas Desruisseaux nivelle la marque à 1-1 ! 🔵⚪️#FierdetreSags pic.twitter.com/pZj79Zfl56 — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 29, 2023

Avec un pointage égal de 1-1 après 20 minutes, les deux équipes ont offert du jeu enlevant en période médiane. Cinq buts ont été marqués, les Saguenéens ont obtenu un avantage numérique de cinq minutes sur une pénalité majeure à Mikael Diotte, assaisonné d’un cinq contre trois de deux minutes, de bons coups d’épaule ont été distribués, Émile Guité a sorti un lapin de son chapeau avec un but de toute beauté...

Bref, il y en a eu de tous les goûts et la belle affaire, le point supplémentaire est tombé du côté des favoris de la foule.

«Tu as besoin de vivre des situations du genre pour grandir et nos joueurs ont été vraiment bons, a renchéri Yanick Jean. Je suis impressionné, honnêtement, de la manière dont on s’est comporté.»

Ethan Gauthier (79) a participé à tous les filets de son équipe, terminant la soirée avec trois buts et une passe. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Ethan Gauthier a lancé le bal en deuxième en redonnant les devants aux visiteurs, qui pouvaient compter sur plusieurs partisans dans les gradins.

Guité a assuré la réplique sur son 13e de la saison, grâce à la passe de Maxim Massé qui lui a offert l’échappée. Riley Mercer a été déjoué, mystifié et déculotté, dans l’ordre ou le désordre. Emmanuel Vermette a ensuite été crédité du troisième but de son équipe quand le tir de Jonathan Prud’homme, après avoir dévié dans la baie vitrée, a frappé l’attaquant des Sags devant la cage des Drummondvillois.

Ethan Gauthier, encore lui, a ramené les deux équipes à la case départ sur une descente à deux contre un. Le #79 a opté pour le tir. Bonne décision, 3-3 à la marque.

Jérémy Leroux a permis à son club de retraiter au vestiaire en avance par un, sur un tir parfait, côté bloqueur. Leroux, première étoile de la rencontre, a ajouté deux passes à sa fiche.

«Ce n’était pas un chef-d’oeuvre de notre côté, il y a eu de bons moments, il y en a eu de moins bons, a résumé l’entraîneur des Voltigeurs, Sylvain Favreau. En gestion de rondelle, on a été un peu moins bons que d’habitude. Tu voyais un peu de rouille des deux côtés, c’était un match typique d’après Noël.»

BUT | Jérémy Leroux a le compas dans l'oeil ! 👀🎯#FierdetreSags pic.twitter.com/zEGGnQa4U0 — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 29, 2023

Déjà privés de Peter Repcik (Slovaquie) et Maveric Lamoureux (Canada), présents au Championnat mondial de hockey junior, les Voltigeurs ont joué plus de la moitié de la rencontre à cinq défenseurs quand Mikael Diotte a été expulsé. Une situation qui «fait partie de la game», a philosophé Favreau.

«On voulait rester dans notre structure et essayer d’utiliser notre vitesse pour jouer derrière leurs défenseurs, a-t-il décrit. Quand on l’a fait, on a obtenu de bonnes chances de marquer et quand on ne l’a pas fait, on a commis des revirements et ça leur a donné des chances.»

Gosselin pour prendre de l’expérience

Rappelé des Grenadiers de Châteauguay, mercredi, Alonso Gosselin passe du temps dans l’entourage des Sags pendant la pause dans le circuit M18 AAA, effective jusqu’au 5 janvier. Le choix de cinquième ronde des Saguenéens en juin dernier revendique 18 points en 28 matchs cette saison à Châteauguay.

Après le match, Yanick Jean a confirmé que la mission en était davantage une de développement. Il serait donc surprenant que le capitaine des Grenadiers soit en uniforme au cours des prochaines rencontres.

«Il a connu une excellente première moitié de saison avec son club, c’est un leader, tu le vois dans son jeu, il joue comme un général, a vanté Jean. Si on a besoin de lui, il va être là, mais le but n’était pas de le faire jouer à tout prix. C’est sûr qu’il va jouer ici l’an prochain. Il y a quatre ou cinq équipes qui m’ont appelé pour compléter une transaction, mais il n’est aucunement question qu’on l’échange. Il fait partie du futur de notre équipe et on veut travailler avec lui. On amène le jeune ici et ça lui permet de voir de quelle façon on fonctionne.»

POINTES DE PLUME

• Les Saguenéens sont à Baie-Comeau, samedi après-midi. Le Drakkar a d’ailleurs été surpris par les Cataractes, jeudi soir, dans un revers de 3-1, à Shawinigan

• Les Sags étaient privés des défenseurs Peteris Bulans et Norwin Panocha, actifs au Championnat mondial de hockey junior en Suède. Le premier avec la Lettonie, le deuxième avec l’Allemagne. Malgré deux revers par jeu blanc, Bulans a plutôt bien fait dans un rôle important. Utilisé à toutes les sauces avec un temps de jeu moyen de 20 minutes par rencontre, il a notamment terminé avec un différentiel +/- de zéro dans une défaite de 6-0 devant les Suédois...

• Pour sa part, Norwin Panocha a vécu à fond la première surprise du tournoi quand les Allemands ont vaincu la Finlande 4-3, mardi. Le défenseur des Sags a fini la rencontre à +1 avec un temps de jeu de 17:34. Panocha et Bulans n’ont pas encore récolté de point...

Christophe Berthelot et Eliott Robert ont été laissés de côté chez les Saguenéens, qui peuvent compter sur 14 attaquants en santé...