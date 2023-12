Le bulletin de mi-saison des Saguenéens

LES GARDIENS DE BUT

Mathys Fernandez, 18 ans

Une première moitié de saison difficile pour le portier de 18 ans, il faut l’avouer. En jouant à la hauteur de son talent, Fernandez a obtenu un jeu blanc et mérité le titre de joueur de la semaine dans la LHJMQ, mais sinon, son manque de constance lui a fait mal.

Raphaël Précourt, 17 ans

La révélation de la première moitié de saison. Choix de sixième ronde en juin dernier après son année de 16 ans dans le M18 AAA, circuit dans lequel il a mené le Blizzard du Séminaire Saint-François au titre canadien, Précourt a non seulement confirmé sa place à Chicoutimi, mais au moment d’écrire ces lignes, c’est lui, l’homme de confiance. Voyons voir s’il saura maintenir le rythme.

Raphaël Précourt (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

+

LES DÉFENSEURS

Lucas Boisvert, 19 ans

Très peu utilisé, c’est difficile d’évaluer son travail. Malgré tout, il a toujours répondu présent, en plus de rendre d’honnêtes services à l’attaque quand la situation l’exigeait. Son attitude est également irréprochable et il n’hésite pas à faire du temps supplémentaire à l’entraînement.

Peteris Bulans, 18 ans

Il a connu un lent départ, après avoir été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe lors des dernières séries éliminatoires. Le Letton, actif au Mondial junior avec son équipe nationale, a toutefois retrouvé ses repères et même s’il est moins visible à certains moments, sa contribution est de taille, et ce, dans plusieurs phases du jeu.

Jonathan Desrosiers, 20 ans

Le capitaine est le guerrier ultime de l’équipe, le genre de joueur qu’adore l’entraîneur-chef Yanick Jean. Desrosiers a une seule vitesse et il offre une dimension physique à la brigade défensive. Il montre l’exemple de plusieurs façons, à commencer par son intensité, même s’il n’est pas le plus talentueux. Un exemple que la détermination mène à la réussite.

Alex Huang, 16 ans

Habile patineur, très habile en fait, il a déjà un impact offensif grâce à son coup de patin fluide et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne. Huang est encore un peu léger et il doit ajouter du muscle, mais il n’a pas besoin de gagner en expérience pour devenir le quart-arrière des Sags, il l’est déjà. Un des quatre choix de première ronde de l’équipe en juin dernier, cinquième au total.

Norwin Panocha (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Norwin Panocha, 18 ans

L’Allemand a mis du temps à s’ajuster au style nord-américain. Il semble parfois surpris et peu intéressé par le jeu physique, mais c’est quand même mieux dans les dernières semaines. Panocha, tout comme Bulans, représente son pays au Championnat mondial de hockey junior. Une expérience qui risque d’être bénéfique pour cet espoir des Sabres de Buffalo.

Jonathan Prud’homme, 16 ans

S’il y en a un qui aime le jeu rude, les solides mises en échec et les escarmouches après le sifflet, c’est bien lui. Prud’homme peut encore gagner en mobilité, mais il risque de terroriser les attaquants adverses avant longtemps. Il a aussi démontré qu’il peut appuyer l’attaque quand la situation se présente. Un rôle accru est à venir pour le jeune homme. Quatrième et dernier choix de première ronde des Saguenéens en juin, le huitième au total.

Colby Train, 17 ans

À l’instar de Lucas Boisvert, Train a très peu joué en première moitié de saison. Il manque un peu de vitesse, mais le potentiel est là et il est un joueur de calibre junior majeur.

Loic Usereau, 19 ans

La belle surprise de cette première moitié de saison, du moins aux yeux de plusieurs amateurs. Usereau est ni plus ni moins le général à la ligne bleue, grâce à sa vitesse et sa mobilité. Il se met rarement dans le trouble, étant l’un des défenseurs les plus utilisés. Un candidat de choix comme joueur de 20 ans la saison prochaine.

Loic Usereau (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

+

LES ATTAQUANTS

Craig Armstrong, 20 ans

Débarqué en catastrophe à Chicoutimi pour combler la perte de Fabrice Fortin, blessé, le petit, mais costaud attaquant de 20 ans offre de bons services. Il a évolué dans le junior depuis l’âge de 16 ans, dans la Ligue de l’Ouest, à Prince George et à Red Deer, et ça paraît. Il peut jouer un peu partout et son expérience offre un sérieux coup de pouce à la jeune offensive chicoutimienne.

Marek Beaudoin, 17 ans

Sa contribution offensive est plus limitée, mais son travail en infériorité numérique le place déjà comme un spécialiste, à seulement 17 ans. Il peut parfois être difficile de se valoriser à l’intérieur des missions défensives, mais Beaudoin joue un rôle clé. Plus convaincant depuis qu’il a été laissé de côté deux fois en début de saison.

Christophe Berthelot, 17 ans

Une blessure lui a fait rater un mois et rayé de la formation sur une base régulière, le grand ailier a quand même offert de belles séquences aux partisans de l’équipe. Berthelot a le physique et l’intelligence pour devenir un joueur régulier, lui qui en est à sa première saison dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

Thomas Desruisseaux (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Thomas Desruisseaux, 17 ans

Premier centre à 17 ans seulement, ce n’est pas si simple. Desruisseaux s’en rend compte à certaines occasions et il apprend parfois à la dure, mais il roule à près d’un point par match et il fait partie des attaquants les plus talentueux du club. Il doit maintenant ajouter des points à forces égales.

Émile Duquet, 18 ans

Quand il utilise sa vitesse, il est un redoutable attaquant. Quand il ne le fait pas, il est soudainement moins visible. Duquet a des responsabilités accrues cette saison, à lui d’amener de la constance dans son jeu. Il complète une jeune ligne de centres à Chicoutimi, un mandat imposant lors de certains matchs.

Émile Guité, 16 ans

Premier choix des Saguenéens au récent repêchage, deuxième au total, Guité a d’abord été ralenti par une mononucléose qui lui a fait rater le camp d’entraînement. Une fois ce pépin de santé écarté, attention. Un marqueur naturel doté d’un tir des poignets vif, comme on en voit rarement. Avec ses 12 buts, il est l’attaquant de 16 ans le plus productif à ce chapitre parmi les 18 formations du circuit Cecchini. Une saison recrue qui vient avec des séquences d’inconstance, mais c’est sans aucun doute un joueur d’impact.

Alex Huang et Émile Guité ont remporté la médaille d'or au Défi mondial des moins de 17 ans, en novembre dernier. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Jacob Lafontaine, 19 ans

Son acquisition des Cataractes de Shawinigan avant le début de la saison était dans le but d’amener de l’expérience au centre. C’est exactement ce que Lafontaine offre, ni plus ni moins. Il ne remplira jamais le filet adverse, mais sa maturité et son jeu défensif comblent les entraîneurs des Saguenéens.

Nathan Lecompte, 16 ans

Le dynamique joueur de centre va devenir un poison pour les gardiens de but adverses, mais il a encore besoin de se développer, tout en gagnant de la masse musculaire. Il n’en demeure pas moins que c’est du talent pur qu’offre le #42 et sa contribution offensive va être utile et importante à Chicoutimi. Un autre choix de première ronde au dernier encan, le deuxième de l’équipe, quatrième au total.

Jérémy Leroux, 17 ans

Leroux semble être à un détail près d’amasser des points sur une base régulière. Ce détail, est-ce la chance? La confiance? Un peu des deux peut-être, sauf que dans les dernières semaines, ça débloque pour l’attaquant, incisif en échec avant. De bonnes choses s’en viennent pour lui, ça semble écrit dans le ciel. Il suffit de garder la pédale au plancher, soir après soir.

Maxim Massé (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Maxim Massé, 17 ans

Recrue de l’année au Canada au terme de la dernière saison, Massé doit apprendre à vivre avec un nouveau statut. Placé devant les meilleurs éléments adverses, il fait face à une plus grande surveillance, sans parler des attentes qui sont plus grandes. Il faut quand même relativiser les choses, le Rimouskois a 14 buts à la pause de Noël, contre 10 il y a un an, quand il avait conclu la saison avec 29 filets. Il demeure le meilleur attaquant des Saguenéens, point final.

Alexis Morin, 20 ans

Fidèle soldat chez les Sags. Il insuffle, un peu comme Armstrong, une bonne dose d’expérience à un jeune groupe d’attaquants. Ses 16 buts font de Morin le meilleur buteur de l’équipe. Il est utilisé à toutes les sauces, il change régulièrement de partenaires de trio, mais son efficacité demeure. Son arrivée à Chicoutimi en provenance de Drummondville a donné un second souffle à sa carrière junior. Un vrai bon leader.

Eliott Robert, 18 ans

À sa deuxième saison à Chicoutimi, il n’a pas été en mesure de consolider sa place parmi les 12 attaquants réguliers des Saguenéens. Robert a été laissé de côté deux matchs sur trois et ça va prendre tout un revirement de situation pour que la tendance soit renversée en 2024.

Emmanuel Vermette (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Samuel Vachon, 18 ans

C’est sa première saison complète dans la LHJMQ, il est encore en apprentissage. Son redoutable lancer pourrait être davantage utilisé et sa constance pourrait être bonifiée. Tout comme Guité, Vachon a été ralenti par une mononucléose durant le camp d’entraînement. Il ne lui manque pas grand-chose pour être un attaquant régulier.

Emmanuel Vermette, 18 ans

C’est sa troisième saison avec les Saguenéens et c’est sans contredit sa meilleure. Sa constance a fait défaut par le passé, mais c’est tout le contraire cette année. Puissant attaquant, Vermette joue du gros hockey et on ne peut lui souhaiter que ça se poursuive. Il est bâti pour faire partie des meilleurs joueurs de cette ligue et son coffre à outils est bien garni. Il faut maintenant l’étaler sur l’établi sur une base régulière.