Vivement le congé pour les Saguenéens

«Ils ont marqué un but chanceux dès le début du match et on n’a pas été en mesure de retomber sur nos pattes par la suite, a affirmé l’entraîneur-chef Yanick Jean en entrevue téléphonique, moins de 24 heures après la victoire de son équipe à Gatineau, face aux Olympiques.

C’était 2-0 Voltigeurs après à peine cinq minutes de jeu et 3-0 avec environ neuf minutes à écouler à la première période. Un début de match qui a permis de croire que la fin d’après-midi s’annonçait difficile dans le Centre-du-Québec, avec les gros canons des Voltigeurs qui étaient venus pour jouer.

Justin Côté, Luke Woodworth et Ethan Gauthier ont marqué tour à tour devant un Mathys Fernandez tantôt laissé à lui-même, tantôt malchanceux.

Face à quelques-uns de ses anciens coéquipiers, Alexis Morin a obtenu trois tirs dans la défaite des Saguenéens. (Fournie, Ghyslain Bergeron)

«Ils ont été meilleurs que nous, ils ont une équipe à maturité, a laissé tomber Jean. Il y a quand même eu de bonnes chances de marquer de part et d’autre, mais ils ont été en mesure de capitaliser quand c’était le temps.»

Nathan Lecompte a réduit l’écart en tout début de deuxième en sautant sur une rondelle qui venait de frapper la bande derrière le but à la suite du lancer de Colby Train. Sauf que les locaux n’avaient pas encore terminé de profiter de pratiquement toutes leurs chances.

Sam Oliver, Gauthier avec son deuxième et Maxime Lafond ont permis à leur club de rentrer au vestiaire avec une avance bien confortable de 6-1.

Loic Goyette a épaissi le coussin dès la deuxième minute du dernier engagement, sur un tir parfait dans la lucarne.

Point positif s’il en est un, Jérémy Leroux et Émile Guité ont chacun réussi un but de toute beauté, le premier sur un revers parfait après une belle feinte devant Louis-Félix Charrois, le second en déculottant le portier drummondvillois en échappée.

Leroux a d’abord accepté la remise d’Emmanuel Vermette et Guité a complété la manœuvre de Maxim Massé. C’était toutefois dans une cause perdante.

«Ce n’est pas un manque d’engagement, pas un manque de travail, ça ne faisait juste pas», a résumé Yanick Jean, indulgent avant ce dernier match avant le congé, un contexte qui offre parfois d’étranges séquences.

L'ancien défenseur des Remparts, Vsevolod Komarov, porte maintenant l'uniforme des Voltigeurs de Drummondville. (Fournie, Ghyslain Bergeron)

Nouvelles tentatives à l’attaque

D’ailleurs, Yanick Jean avait concocté de nouvelles combinaisons pour le dernier rendez-vous avant Noël. Massé a évolué en compagnie de Guité et Nathan Lecompte, tandis que Leroux a joué avec Vermette et Thomas Desruisseaux. Les vétérans de 20 ans Alexis Morin et Craig Armstrong pivotaient l’autre trio complété par Émile Duquet.

Marek Beaudoin, Jacob Lafontaine et Christophe Berthelot complétaient l’échiquier offensif. À noter que Lecompte, blessé en deuxième période, n’est pas revenu pour disputer les 20 dernières minutes.

«Ça faisait longtemps qu’on jouait avec les mêmes trios et je pense que c’était le temps de faire quelques changements, a noté Yanick Jean. On va continuer à analyser ça pour mettre en place différentes choses vis-à-vis certaines situations.»

Les Saguenéens reprennent l’action le 28 décembre, au Centre Georges-Vézina, de nouveau face à ces mêmes Voltigeurs.

BUT | L'effort de Vermette est complété à merveille par Leroux 💪#FierdetreSags pic.twitter.com/fXKyH2LWoj — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 16, 2023

POINTES DE PLUME

• Les Saguenéens, qui ont franchi la mi-saison vendredi soir à Gatineau avec leur 34e match, terminent cette première portion du calendrier régulier avec une fiche de 16 victoires, 15 défaites, deux en prolongation et deux en tirs de barrage. C’est bon pour 36 points, le septième rang au classement général et le quatrième dans l’Est...

• Le match de samedi avait une signification particulière pour l’organisation des Voltigeurs, qui a rendu hommage à Francis Durocher, un ancien espoir décédé il y a un an de la leucémie, à l’âge de 17 ans seulement. Tous les joueurs ont arboré un chandail spécial, avec le nom du jeune homme sur un bras. Les uniformes seront mis en enchère et les profits récoltés seront distribués à Leucan Mauricie et Centre-du-Québec. Samedi seulement, plus de 3600$ ont été récoltés...

• C’était le deuxième affrontement entre les Sags et les Voltigeurs cette saison. Le 24 septembre dernier, lors du deuxième match de la saison régulière des Chicoutimiens, Drummondville avait gagné 5-2 sur la glace du Centre Marcel-Dionne...

• Malade, Samuel Vachon a laissé sa place à Christophe Berthelot sur le quatrième trio des Saguenéens pour un deuxième match de suite. Eliott Robert a été laissé de côté, tandis que les défenseurs Norwin Panocha (Allemagne) et Peteris Bulans (Lettonie) sont avec leur équipe nationale respective en vue du Championnat mondial de hockey junior...