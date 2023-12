Yanick Jean en mode «Avion» ou «Ne pas déranger», à moins que...

La séance ouverte aux mouvements de personnel s’ouvre dimanche dans le circuit junior québécois, pour prendre fin le 6 janvier. Preuve que Jean n’a rien d’extraordinaire en branle, il n’a pas encore conclu de transaction. Rien à annoncer avant le temps, donc.

«Le plan est le même qu’avant le repêchage. On a fait énormément de mouvements au repêchage et on avait un plan très, très précis. On l’a suivi à la lettre», a réagi le DG des Sags, rencontré mercredi avant-midi, avant le duel face aux Remparts de Québec.

Les derniers mois ont été effectivement fort animés pour le volet hockey de la formation chicoutimienne. En juin, lors du repêchage annuel, il a parlé quatre fois dans les huit premiers choix, venant ajouter quatre hockeyeurs des 16 ans au fort potentiel. Cette cure de rajeunissement a mené à l’échange du vétéran Andrei Loshko aux Huskies de Rouyn-Noranda.

En décembre 2023, le défenseur Marc-André Gaudet est passé au Phoenix de Sherbrooke contre plusieurs choix. On peut également remonter à décembre 2021 avec la transaction envoyant Félix Lafrance et Thomas Belgarde au Titan d’Acadie-Bathurst.

Même si elle est jeune, la formation des Saguenéens est prometteuse. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Tous ces mouvements font en sorte que le noyau, quoiqu’encore jeune, a pris forme chez les Saguenéens, et c’est avec lui que l’organisation vise de belles saisons dans un horizon à court et moyen terme.

«Les valeurs qu’on avait à mettre en banque, on les a mises dans les deux dernières séances, a indiqué Yanick Jean, prêt à prôner la patience. On avait dit qu’on allait grandir avec notre noyau et c’est ce qu’on va continuer de faire.»

Cela dit, le patron hockey n’entend pas faire la sourde oreille et il est ouvert à l’idée d’amener un peu d’expérience au sein d’un des plus jeunes alignements de la LHJMQ.

«Si on ajoute de l’expérience, elle va être complémentaire. Ce ne sera pas de l’expérience de remplacement. Si jamais on identifie une partie de notre équipe qui aurait besoin de plus d’expérience pour faire évoluer notre équipe, on n’hésitera pas à le faire.» — Yanick Jean

Ça prendrait donc une offre mirobolante pour voir un vétéran de l’édition actuelle quitter sous d’autres cieux. On peut notamment penser à Loic Usereau, un des défenseurs les plus solides depuis le début du calendrier régulier. À 19 ans, il a encore des services à offrir à l’équipe, a évalué Yanick Jean.

«Je ne l’échangerai pas et il sera de retour à 20 ans, a-t-il annoncé. J’ai été quand même assez clair avec mes homologues en leur disant que j’aimais mon équipe et que je voulais faire le moins de changement possible.»

Fortin pourrait jouer, mais pas à Chicoutimi

La dure réalité du hockey junior fait en sorte que les Saguenéens ont dû se résigner à prendre une décision hockey pour le moins difficile. Opéré en octobre dernier pour un spondylolisthésis, une malformation congénitale qui provoque une instabilité vertébrale, le Félicinois Fabrice Fortin n’aura pas la chance de terminer sa carrière junior à Chicoutimi.

En processus de remise en forme, l’attaquant de 20 ans a été rencontré par Yanick Jean et Rénald Nepton, directeurs aux opérations hockey, dans les dernières semaines. On lui a annoncé que l’équipe prenait une autre direction, confirmant du même coup le poste à Jonathan Desrosiers, Alexis Morin et Craig Armstrong, les trois joueurs de dernière année du club depuis le début de la saison.

«Si on est capable de lui donner une chance de terminer son stage junior dans la ligue, on va le faire. Je lui souhaite, a prononcé Yanick Jean. C’est malheureux ce qui est arrivé, mais on ne peut pas se permettre de vivre une incertitude et de prendre une chance.»

Fabrice Fortin a chaussé les patins dans les dernières semaines, après un entraînement des Saguenéens. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Une opération comme celle subie par Fabrice Fortin prévoit normalement une convalescence entre deux et quatre mois.

De plus, la situation entourant Luciano Ruggiero est plus claire. Rétrogradé dans le junior AAA à Laval il y a trois semaines, le cerbère de 17 ans aimerait pouvoir jouer dans la LHJMQ dès cette saison. Yanick Jean tentera de l’accommoder, mais pas à n’importe quelle condition.

«J’ai parlé à Luciano avant son départ et on va réévaluer la situation, a-t-il indiqué. J’aimerais mieux le garder, mais si une équipe lui permet de jouer dans la ligue immédiatement, je vais lui offrir cette possibilité. Je n’empêcherai jamais un joueur dans la ligue, même si je pense qu’il pourrait nous être utile dans le futur.»

Au Challenge M18 AAA

Pendant que les joueurs des Saguenéens ont quitté la région jeudi matin, en vue des deux derniers matchs avant la pause de Noël, à Gatineau vendredi puis à Drummondville samedi, Yanick Jean a pris la direction de Châteauguay pour assister au Challenge M18 AAA, tournoi annuel du circuit de développement.

Avec deux choix de première ronde et autant de second tour pour le repêchage de juin, l’évaluation des espoirs de 15 ans demeure primordiale.

«On a établi une liste et on veut voir la force du repêchage, a fait valoir Jean. Il faut que je sois capable de bien analyser la valeur de ces choix. Pour décider de repêcher quatre fois joueurs dans les huit premiers choix en juin dernier, on avait déjà une bonne évaluation du repêchage. On a pris les décisions en conséquence à ce moment.»