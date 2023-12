Vidéo controversée sur TikTok: les Saguenéens s’excusent

Le type d’humour n’a pas fait l’unanimité, c’est le moins qu’on puisse dire, mais le directeur des opérations de l’équipe, Serge Proulx, a tenu à rappeler qu’il y avait un contexte à placer autour de cette publication, survenue «exclusivement» sur TikTok, un réseau social où l’humour est omniprésent.

Sauf que la vidéo est évidemment sortie de ce cadre et plusieurs réactions ont suivi, se rendant aux oreilles de l’organisation. D’abord approuvée par l’équipe marketing et publiée en mercredi après-midi, elle a quitté la Toile jeudi matin.

«Ta blonde a de très belles boules, toi tu les trouves parfaites, mais elle, elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Une boule de Noël des Saguenéens. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite. C’est ma préférée.» Voilà la méthode utilisée pour tenter de vendre cet objet, utilisant un humour pour le moins nuancé.

Certaines blagues n'ont pas passé dans la vidéo publiée sur le compte TikTok des Saguenéens. (Capture d'écran)

Une autre interpelle également «une partisane des Remparts de Québec qui te montre son museau». C’est en fait une cloche avec l’image d’une vache sur l’étiquette.

Excuses

«En toute humilité, il y a beaucoup de gens qui ont pris la vidéo au deuxième et troisième niveau et ils nous félicitent, a mentionné Serge Proulx. Par contre, en tout respect pour les autres personnes qui sont en réaction et qui n’ont pas apprécié, on leur offre nos excuses. On ne voulait pas froisser ni blesser personne.»

Le directeur des opérations a convenu avoir été surpris par les réactions provoquées, ajoutant que «si on avait pensé que ça aurait pris cette tournure, on ne l’aurait pas fait, c’est sûr. On ne veut pas créer de polémique du tout.»

M. Proulx a également confirmé qu’il y a avait eu une forme de maladresse dans l’utilisation des ces blagues sur un réseau social généralement «plus ludique». Cela étant, cette manœuvre marketing ne sera plus reprise par l’organisation de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

La personne qu’on peut voir dans la vidéo est un membre de l’équipe promotionnelle. Certains l’auront peut-être reconnu comme étant Simon de Survivor Québec, participant de la première saison de la téléréalité diffusée le printemps dernier à Noovo.

Serge Proulx, directeur des opérations des Saguenéens (LE QUOTIDIEN, SOPHIE LAVOIE/LE QUOTIDIEN, SOPHIE LAVOIE)

Ce dernier demeure maintenant au Saguenay et précisons qu’aucun employé n’a été congédié, même si des mesures ont été prises.

«C’est une bonne personne, il touche à plein d’éléments au niveau animation et c’est lui qu’on avait choisi pour faire quelques promotions pour le temps des Fêtes», a expliqué Serge Proulx.

«On n’est pas là à chercher des coupables, on est là à apprendre de ça. C’est sûr que nous, on va rectifier le tir, on va s’ajuster et des vidéos du genre, on n’en fera plus. Il y a plusieurs manières créatives pour promouvoir nos produits et notre équipe, sans avoir recours à des allusions qui pourraient être mal interprétées ou jugées inappropriées.» — Serge Proulx

Serge Proulx n’avait pas vu la vidéo avant qu’elle soit publiée «mais en même temps, les gens en place sont professionnels et ils ont toute la structure pour prendre ces décisions-là».

La Ville de Saguenay réagit

Dans un communiqué, la Ville de Saguenay, qui est propriétaire de l’équipe, a fait savoir qu’elle n’approuvait pas la vidéo, rappelant que le service des communications n’avait pas été consulté. Les employés concernés des Saguenéens devront également suivre une formation obligatoire «liée à l’intégrité professionnelle».

«La Ville de Saguenay, étant propriétaire des Saguenéens de Chicoutimi, ne peut se permettre un tel message qui mine la crédibilité de notre Ville et de notre région, a commenté la mairesse Julie Dufour dans la missive. Face à ce contenu inapproprié, nous avons réagi rapidement pour prendre des mesures concrètes. Notre engagement envers le respect et l’éthique est indéfectible, et nous agissons lorsqu’ils sont compromis.»

Un comité de communication sera également formé pour que «les communications futures soient alignées sur les standards de la Ville».