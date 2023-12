Quentin Miller se dresse devant les Saguenéens

Le portier des Diables rouges a été sans l’ombre d’un doute le personnage principal de ce nouveau chapitre de la bataille de la 175. Ses 26 arrêts dans les 40 dernières minutes de jeu et ses 10 autres en troisième période ont permis au capitaine Kassim Gaudet de briser l’égalité avec environ cinq minutes à jouer, causant un certain émoi parmi les 2347 spectateurs présents.

«Je me sentais bien, j’ai reçu beaucoup de lancers et ça m’a permis de me mettre rapidement dans le match, je pense, a noté Quentin Miller au terme de la rencontre. J’ai essayé de donner une chance de gagner à mon équipe de gagner et on a réussi à marquer un but chanceux à la fin. On sort avec la victoire et c’est ce qui compte.»

Gaudet a effectivement joué de chance quand il a fait dévier la rondelle avec son patin, à la hauteur des cercles de mises en jeu, provenant d’un long lancer de Mathias Loiselle, joueur affilié en raison des blessés chez les Remparts. La rondelle a subitement dévié de sa trajectoire initiale, ne laissant aucune chance à Raphaël Précourt.

Le jeune gardien des Sags a fait face à 20 tirs.

Les Saguenéens ont obtenu plusieurs bonnes chances dans un deuxième match de suite, mais le gardien adverse s'est de nouveau dressé. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

«On a laissé des chances de marquer, mais on est une jeune équipe en reconstruction et je pense que c’est normal, a évalué Miller. On apprend de plus en en plus au fil de la saison, on voit de l’amélioration et on s’en va dans la bonne direction.»

Lors de son premier départ de la saison sur la glace olympique du centre Vézina, le 1er octobre dans un gain de 8-3 des Saguenéens, le Montréalais avait cédé quatre fois sur sept tirs en un peu plus de 13 minutes de jeu, avant d’être retiré de la circulation. Nul doute qu’il s’est plutôt bien repris, mercredi.

«Je savais que la dernière fois, ça s’était mal passé, mais je me suis dit que c’était un nouveau match, complètement différent, et je suis arrivé prêt, a-t-il tranché. Je voulais être compétitif et cette fois, ça a tourné de mon bord et je suis content.»

Auteur du seul but des siens, Maxim Massé a convenu que la situation risquait d’être quelque peu frustrante, alors que pour un deuxième match de suite, les Sags ont été limités à un but malgré passablement plus de chances que leurs adversaires. Dimanche c’était Olivier Ciarlo dans une défaite de 3-1 devant le Drakkar de Baie-Comeau, mercredi c’était Quentin Miller.

«C’est un peu dur et il y a un peu de frustration par moments, a résumé le #7. Je pense notamment à l’avantage numérique en troisième (à 1-1) où on aurait pu en marquer quasiment six sur la même séquence, mais ça ne peut pas toujours virer de notre bord. C’est sûr que c’est plate de perdre sur un but dévié par un patin du haut des cercles, mais ce sont des choses qui arrivent.»

En plus de cet avantage numérique infructueux malgré un nombre de chances important, Alexis Morin et Émile Duquet se sont présentés à deux contre zéro devant Quentin Miller. Comme si le cerbère des Remparts était déjà au courant du script, il a sorti la jambière devant Duquet dans ce qui fut l’arrêt du match.

«Ça a fini 20-7 dans les chances de marquer, mais il reste qu’on a 35 chances de marquer dans nos deux derniers matchs, a mis en contexte l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Il y a de bons gardiens, mais il faut aussi trouver des manières. […] Il y a toujours des passages comme ça dans une saison et ça aurait pris un peu plus de chance. Par contre, il faut être réalistes. On joue la pédale au plancher et on essaye, mais il faut s’assurer d’avoir de meilleures présences au filet devant le filet adverse. J’ai parfois senti qu’on était peut-être un pied à côté du gardien, sans être directement devant.»

Antoine Michaud (89) a ouvert la marque pour les Remparts en première période. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Yanick Jean a indiqué que «deux buts sur 35 chances de marquer en deux matchs, j’ai rarement vu ça». Pour le reste, la manière de faire lui a donné satisfaction, rappelant qu’à la fin d’une saison, ce genre de situation finit par se balancer.

Pour Éric Veilleux, cette victoire arrivait après deux jeux blancs de 4-0 encaissés par sa troupe. Le but du capitaine Gaudet était un bel exemple que lorsqu’un joueur converge vers le filet, de bonnes choses finissent par arriver.

«On a donné de bonnes chances de marquer, ils (les Saguenéens) sont rapides et ils ont beaucoup de talent, mais je ne pense pas qu’il faut se fier au nombre de lancers, a mentionné l’entraîneur en chef des Remparts. J’en ai d’ailleurs parlé aux joueurs après la deuxième période. Je sentais que notre club était en contrôle, on a bien contrôlé la rondelle dans les moments critiques. Parfois, on a tendance à vouloir trop forcer pour aller chercher un but. On a suivi le plan de match à la lettre, on a joué un bon match de hockey simple.»

La défaite est allée à la fiche de Raphaël Précourt, mais le gardien des Saguenéens a de nouveau bien fait, mercredi soir. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Fin de la disette

Les Remparts ont obtenu le seul but de la première période, mettant fin à une séquence de plus de 139 minutes sans marquer. À la suite d’un dégagement refusé, les Saguenéens ont été incapables de déblayer la rondelle hors du territoire défensif. Antoine Michaud en a profité pour décocher un tir bas de la pointe, qui a déjoué Raphaël Précourt.

La deuxième période a été à l’avantage des locaux dans plusieurs facettes, dont 18-7 dans la colonne des tirs. Ils ont dû se contenter d’un seul but, survenu après seulement neuf secondes en avantage numérique. Maxim Massé y est allé d’un tir sur réception qui a battu Quentin Miller, intraitable le reste du temps.

Les Saguenéens sont à Gatineau vendredi soir et Drummondville, samedi après-midi. Les Remparts se dirigent à Baie-Comeau pour un programme double face au Drakkar, vendredi et samedi également. Suivra ensuite un congé d’une dizaine de jours pour toutes les formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

POINTES DE PLUME

• Déjà privés de plusieurs joueurs blessés, les Remparts ont vu Pier-Étienne Cloutier quitter tôt en première période. Le natif de Métabetchouan, au Lac-Saint-Jean, a semblé se blesser à une épaule après un contact contre la bande. Avant mercredi, Cloutier avait récolté 10 points, dont 7 buts, en 30 parties...

• Dalan Grubissa a également dû quitter la rencontre assez tôt en raison d’une blessure. L’attaque des Remparts était donc composée de 10 attaquants, dont un joueur affilié, Mathias Loiselle, qui a provoqué le but de la victoire en dirigeant la rondelle vers le filet. Son capitaine Kassim Gaudet s’est chargé de la faire dévier...

• Chez les Saguenéens, les défenseurs Lucas Boisvert et Colby Train ont réintégré l’alignement en raison des absences de Norwin Panocha (Allemagne) et Peteris Bulans (Lettonie), qui tentent de percer l’alignement de leur équipe nationale respective pour le Championnat mondial des moins de 20 ans...