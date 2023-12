Ciarlo dit non et le Drakkar bat encore les Saguenéens

Cette 11e victoire de suite a été l’affaire d’Olivier Ciarlo, solide de bout en bout, même s’il est arrivé tout juste à court d’un record de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sa séquence sans allouer de but s’est arrêtée à 239:56, à moins du recordman, Philippe Desrosiers (243:35).

Peu importe, Ciarlo a été fumant, avant ou après le but d’Alex Huang, qui faisait 1-1 avec un peu plus de 13 minutes à faire à la troisième période.

«C’est sûr que tu y penses, mais ça ne me dérange pas, je ne joue pas au hockey pour réussir des records, je joue au hockey pour gagner. C’est l’fun d’en avoir un sur deux», a claironné Olivier Ciarlo, qui a effectivement réussi un record de franchise avec cette séquence parfaite.

Après avoir cédé devant Huang, à la suite d’une séquence parfaitement orchestrée avec une mise en jeu remportée par Thomas Desruisseaux et une passe précise de Maxim Massé, Ciarlo a dit non à plusieurs reprises. Le match s’est ensuite joué quand Jérémy Leroux s’est retrouvé au cachot.

La Drakkar a gagné ses trois matchs sur la glace du Centre Georges-Vézina depuis le début de la saison. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Alexis Morin a été stoppé en échappée, puis sur la relance suivante, Raoul Boilard a donné les devants 2-1 au Drakkar sur un tir du haut des cercles qui a battu Mathys Fernandez. Selon les statistiques compilées par les Saguenéens, ce fut la seule chance de marquer du Drakkar en troisième période, contre neuf pour les locaux. Chicoutimi a également dominé la troisième 16-7 dans la colonne des lancers dans ces 20 dernières minutes.

Après le but du Drakkar, Émile Duquet et Emmanuel Vermette, entre autres, se sont butés au cerbère des Nord-Côtiers.

Alexis Bernier a complété la marque dans un filet désert avec 45 secondes à écouler.

«Je suis bien content de moi, je suis bien content de tout le monde, a ajouté Olivier Ciarlo. On a une belle équipe, on s’est bien regroupés dans le match et tout le monde s’aime dans le vestiaire.»

Chez les Saguenéens, la défaite survenait malgré une autre honnête performance face aux meneurs du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vantant le travail du portier du Drakkar, Yanick Jean est passé à une autre question quand on lui a demandé d’évaluer le travail de son gardien.

«C’est le quatrième (match contre le Drakkar) que Ciarlo vole à lui seul, a réagi l’entraîneur des Sags. Il a été incroyable. Ça a fini 17-9 dans les chances de marquer. Il a été bon, il nous a volés encore. Il est toujours bon contre nous.»

BUT | Le 3e de la saison d'Alex Huang n'aurait pas pu mieux tomber ! 😌 👏#FierdetreSags pic.twitter.com/X7N0bd7qsI — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 10, 2023

De façon globale, Jean a apprécié la performance de sa troupe, sauf que les petites erreurs se sont avérées coûteuses face à un club qui a signé une 27e victoire en 32 sorties depuis le début de la saison.

«Il faut trouver le moyen de mettre la rondelle au fond du filet et profiter de nos chances quand elles se présentent, a-t-il noté. On a une échappée sur le désavantage numérique à 1-1, Ciarlo fait un arrêt incroyable, ils reviennent de l’autre côté et ils scorent.»

Yanick Jean avalait de travers l’appel contre Leroux qui a permis à Boilard de marquer le but victorieux, puni pour un coup de bâton à l’endroit d’Alexis Mathieu. «Ce qui fait la différence, c’est un appel contre un gars qui s’est tiré à terre», a-t-il tranché, tout en parlant d’«un gros effort de A à Z» de sa jeune équipe.

«Je suis fier de nos gars, fier de ce qu’on a fait, a-t-il affirmé. On a connu un bon départ, mais on s’est laissé couper les jambes par un mauvais but. En deuxième, on était intenses, insistants sur la rondelle. En troisième, vous l’avez vu comme moi : on était partout, ça a payé de jouer à quatre trios. On avait encore de l’énergie et je suis vraiment content de la manière dont on a joué ce match, mis à part les quatre ou cinq minutes qui ont suivi leur but en première.»

Mathys Fernandez et les Saguenéens ont tenu tête au puissant Drakkar, dimanche soir, mais le résultat final a de nouveau tourné à l'avantage des meneurs au classement général. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Le Drakkar peu généreux

Pour le Drakkar, cette victoire confirmait une certaine tendance des dernières semaines. L’équipe donne de moins en moins de buts, tantôt grâce à des arrêts importants, tantôt grâce à une défensive hermétique.

«Dernièrement, on en marque moins, mais on en donne moins, et je n’ai pas de trouble avec ça, a assuré l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire. Il y a des joueurs qui sont avec nous depuis longtemps et ils sont habitués à certaines façons de faire, tandis qu’on veut modeler ceux qui viennent d’arriver. Ça va bien, évidemment, et pour nous, c’est vraiment important de bien jouer sur 200 pieds.»

Les Saguenéens avaient connu un bon début de match, mais le Drakkar a trouvé une façon de retraiter au vestiaire en avance par un but, en plus de réussir les six derniers tirs de l’engagement. Olivier Lampron a été crédité de son deuxième but de la saison quand la rondelle lui a dévié dessus. Rondelle qui est apparue devant le filet sur un tir provenant du coin, dirigé par Jabez Seymour.

Les Saguenéens reçoivent les Remparts de Québec, mercredi soir, au Centre Georges-Vézina. Le Drakkar joue aussi son prochain match face aux Remparts, mais ça se passe vendredi, à Baie-Comeau.

POINTES DE PLUME

• En raison de la fermeture de la route 172 entre Sacré-Cœur et Chicoutimi une bonne partie de la journée de dimanche, l’autobus du Drakkar a dû passer par la route 170, dans le Bas-Saguenay, pour rejoindre le Saguenay. L’équipe est finalement arrivée seulement 70 minutes avant le début de la rencontre, ce qui n’a pas eu d’impact sur la préparation individuelle. «On ne sait jamais comment vont réagir les joueurs, mais non, ça a été correct», a indiqué Jean-François Grégoire.

• En obtenant davantage de tirs que le Drakkar au terme de la journée (34 contre 28), les Saguenéens ont eu l’avantage dans cette statistique pour une cinquième fois de suite face à Baie-Comeau. Là où ça compte, toutefois, les hommes de Grégoire sont devant.

• Charles-Antoine Lavallée, gardien de but qui a terminé sa carrière junior dans l’uniforme des Saguenéens la saison dernière, a assisté aux deux rencontres de la fin de semaine au Centre Georges-Vézina.