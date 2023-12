Courte victoire pour les Saguenéens

Un peu plus de 24 heures après avoir dû s’entraîner sur une glace plus que molle en raison d’une panne des compresseurs au centre Vézina, les joueurs des Sags ont semblé se retrouver dans des conditions difficiles à plusieurs reprises. Le résultat final a néanmoins penché du bon côté.

«Ça ressemblait à la pratique dans la slush d’hier, a confirmé en riant l’entraîneur-chef Yanick Jean, après la rencontre. Surtout en première période, puis tranquillement, c’était un peu mieux, même si ce n’était pas à notre goût. On s’en attendait un peu, en revenant d’un voyage avec une jeune équipe. On savait que ça allait être un match difficile. Notre exécution dans les Maritimes a été couci-couça aussi. On aurait aimé pouvoir pratiquer un peu plus, mais avec les examens, il faut bien gérer tout ça, en plus de l’état de la glace.»

Le premier but du match a été marqué dans de drôles de circonstances. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Le dernier match des Saguenéens sur la surface olympique du Centre Georges-Vézina remontait au 26 novembre. Ils ont ensuite récolté deux points sur une possibilité de huit sur les patinoires adverses lors des quatre sorties suivantes. Mine de rien, les Chicoutimiens ont 11 victoires et seulement deux revers en temps réglementaire en 15 joutes devant leurs partisans.

Le premier but du match, le seul de la première période, a donné une petite idée du genre de match auquel les 2382 spectateurs allaient avoir droit. Sur un long dégagement d’Alexis Morin, Jérémy Leroux a appliqué de la pression sur le défenseur du Titan Drew Maddigan. La rondelle a d’abord touché le gardien Joshua Fleming, avant de bondir sur le patin de Maddigan.

Le petit morceau de caoutchouc a finalement glissé au fond de la cage. Le but a d’abord été crédité à Leroux, mais la révision a permis de confirmer le 16e de la saison d’Alexis Morin.

BUT | Premier tir du match, premier but signé Jérémy Leroux ! 🔵⚪️#FierdetreSags pic.twitter.com/DMKwGvgoSD — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 9, 2023

En deuxième période, Craig Armstrong a sorti l’avantage numérique d’un certain marasme en comptant sur un énième retour de lancer, après avoir attaqué le filet adverse. L’attaque massive saguenéenne a produit un seul but en six occasions, samedi.

Le septième cette saison d’Armstrong s’est avéré être celui de la victoire, puisque le Titan a répliqué 31 secondes plus tard, sur un tir du revers de Louis-François Bélanger. Les éventuels vainqueurs n’ont rien donné au troisième engagement et Raphaël Précourt s’est occupé du reste devant le filet, auteur de 24 arrêts.

«On a donné une chance en troisième période et même si on n’a pas notre énergie A1, je pense qu’on a quand même fait de bons jeux de base, a noté Yanick Jean. On n’a pas commis de revirements. Tu ne peux pas jouer 68 matchs avec la même vitesse, la même exécution, être toujours all out. Quand tu n’as pas ça, il faut que tu trouves des moyens de rester dans le match, de gratter.»

Les présences au filet ont été de meilleure qualité pour les Saguenéens, même s'il reste encore du travail à faire. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Un gros test en vue

La journée de samedi aura peut-être servi de répétition pour les joueurs des Saguenéens, qui reçoivent le Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi. Un club qui trône au sommet du classement général et qui a déjà «commencé à s’améliorer» en vue de la période des transactions lancée le 17 décembre, selon les dires de Yanick Jean dans son point de presse.

«On a connu de bons matchs contre eux, en restant dans le coup chaque fois. Il faut reproduire ce qu’on a réussi à faire lors de ces rencontres-là», a souhaité Jean, confirmant la présence de Mathys Fernandez devant le filet face aux hommes de Jean-François Grégoire.

Face aux Sags cette saison, le Drakkar a gagné 5-4 en prolongation, 4-3, 6-5 et 5-3. Il s’agira du troisième face à face présenté à Chicoutimi.