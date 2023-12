Les joueurs des Saguenéens ont sauté sur la glace environ 30 minutes plus tard que prévu.

Vous aurez sans doute compris que les conditions météorologiques n’ont rien à voir avec cette situation, mais un fait demeure. Au moment où les joueurs ont voulu sauter sur la patinoire, une importante quantité d’eau s’était accumulée en raison d’une fonte évidente de la patinoire.

Selon un employé de la Ville de Saguenay, tout était normal tôt vendredi matin, vers 7h. Quelques heures plus tard, l’eau avait toutefois commencé à s’accumuler. Vers 10h20 lors de l’arrivée du Quotidien, alors que tous les joueurs des Sags s’apprêtaient à prendre part à l’entraînement, l’accumulation d’eau empêchait l’utilisation de la surface de jeu.

Les Saguenéens avaient l’intention de s’entraîner sur la glace du Centre Georges-Vezina… mais les compresseurs ont cessé de fonctionner cette nuit.. donc ça a plus l’air d’une pataugeuse … « À QUAND UN NOUVEL ARÉNA?! » pic.twitter.com/a73uDYGdBO — Jonathan Hudon (@johudon) December 8, 2023

Toujours selon cet employé municipal, les compresseurs ont possiblement cessé de fonctionner vers la fin de la nuit, mais puisque le système informatique qui permet d’alerter les bonnes personnes en cas d’arrêt imprévu était en maintenance, aucun employé n’a été mis au courant de la situation.

Les compresseurs ont finalement été relancés, sauf que quelques heures sont nécessaires avant que la glace retrouve sa température «normale». Les Saguenéens n’avaient pas d’autre option puisque le Pavillon de l’agriculture était utilisé pour le patinage libre.

La surfaceuse a évacué le surplus d’eau et les joueurs ont pu sauter sur une patinoire loin d’être adéquate, environ 30 minutes plus tard que prévu. Qui plus est, ils ont dû la quitter avant midi, pour laisser la place à ligue récréative.

«On voulait travailler fort sur notre exécution cette semaine, on a pratiqué dans la slush aujourd’hui», a laissé tomber un Yanick Jean visiblement peu impressionné par la tournure des événements. L’entraîneur-chef des Saguenéens a évité d’en ajouter, mais il a convenu que le contexte n’était pas idéal.

«Il n’y avait rien à faire avec cette glace», a-t-il confirmé. Tout au long de l’entraînement d’environ une heure, c’était évident que la patinoire n’avait pas encore atteint sa température optimale.

Une importante quantité d'eau s'est accumulée sur la patinoire du Centre Geoges-Vézina, vendredi avant-midi. (Capture d'écran)

Heureusement, tout devrait être rentré dans l’ordre pour le match face au Titan d’Acadie-Bathurst, samedi après-midi, à 16h.

Présences au filet, encore et toujours

D’ailleurs, malgré une surface raboteuse, les joueurs ont trimé dur vendredi, avant de reprendre l’action. Le travail des attaquants près du filet adverse a de nouveau retenu l’attention, Yanick Jean ayant remarqué un certain relâchement au cours des dernières semaines dans cette phase de jeu.

«C’est difficile avec des jeunes joueurs, ce n’est pas inné, a-t-il observé. Ça leur est enseigné dans les rangs inférieurs, mais on dirait que l’accent n’est pas mis là-dessus. Il faut vraiment mettre l’accent sur cet aspect quand un joueur arrive dans le junior. Depuis quelques semaines, je ne vois pas nécessairement de buts marqués à la suite d’un écran devant le filet. Ça peut également amener des retours parce que lorsque le gardien voit la rondelle, c’est plus facile de contrôler le rebond.»

Les Saguenéens peuvent compter sur des attaquants au talent offensif évident, ce qui ajoute au défi. Ceux-ci vont parfois favoriser le beau jeu, digne des jeux de la semaine, à celui qui fait mal, quoique payant.

«Tu peux être un joueur de talent et compter X buts, mais si tu fais le travail (devant le filet), tu vas peut-être en scorer X + Y, a illustré Yanick Jean. C’est une question d’addition. Veux-tu te contenter d’en compter 20 ou tu veux en marquer 30, en plus d’amener les autres à scorer davantage?»

POINTES DE PLUME

• Tout le monde est en santé chez les Saguenéens. Deux attaquants et deux défenseurs seront donc laissés de côté, samedi après-midi...

• Raphaël Précourt sera le gardien partant des Bleus face au Titan d’Acadie-Bathurst. Les deux gardiens devraient voir de l’action en fin de semaine...

• Après le Titan samedi, le Drakkar de Baie-Comeau sera à Chicoutimi, dimanche. Yanick Jean a insisté sur l’importance de vivre dans le moment présent, même s’il est tentant de penser à l’affrontement face à la puissance que représente le Drakkar depuis le début de la saison. «En revenant d’un voyage, toute notre concentration doit être sur le match qui s’en vient», a indiqué l’entraîneur...

• Les Sags ont disputé quatre matchs en cinq jours la semaine dernière, dont un trois en trois dans les Maritimes, de vendredi à dimanche. Ils n’ont pas joué devant leurs partisans depuis le 26 novembre...

• Samuel Vachon est le joueur-étudiant du mois de novembre chez les Saguenéens. Le #93 étudie en Gestion et comptabilité au Cégep de Chicoutimi. Le Chicoutimien Vincent Collard, qui s’aligne maintenant avec les Wildcats de Moncton, est l’heureux élu mensuel au sein de sa formation. Il suit des cours en Administration des affaires à l’Université de Moncton...