Jonathan Prud'homme, peur de personne

Vingt-neuf matchs. Trois buts, cinq passes, 57 minutes de pénalité. La contribution du huitième choix au total lors du dernier repêchage va toutefois bien au-delà de ces vulgaires statistiques accessibles sur le site de la LHJMQ. Du jeu physique, au style papier sablé, dans un but clair et avoué de déranger l’adversaire. C’est entre autres à travers ces éléments que se décrit le jeu du #27 des Saguenéens de Chicoutimi.

Si vous le cherchez sur une patinoire, jetez un œil au cœur d’une escarmouche près du but, en territoire défensif. C’est possible que Prud’homme soit dans le secteur.

«Si je peux amener le meilleur joueur de l’autre équipe dans le banc des punitions et laisser la place à des gars talentueux pour du jeu à quatre contre quatre, je vais le faire», a indiqué Jonathan Prud’homme, en entrevue jeudi midi, lui qui joue en moyenne 19 minutes par match depuis un mois.

Depuis le début de cette séquence, il complète une paire de défenseurs plutôt physique avec le capitaine Jonathan Desrosiers.

«Il a un impact physique dès son année recrue à 16 ans, c’est rare, a convenu l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Il joue avec confiance, il a compris qu’en faisant les jeux simples, il allait connaître du succès. C’est un jeune qui veut apprendre, il ne semble jamais intimidé par la situation.»

Jonathan Prud'homme a été le huitième joueur réclamé lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en juin dernier. (Maxime Picard/La Tribune)

Et comment. Prud’homme n’hésite pas trop à asséner le petit coup qui dérange, avant, pendant ou après le coup de sifflet. Un peu à l’image de son partenaire à la défense, qui est également son voisin de casier dans le vestiaire et voisin de famille de pension.

Les deux Jo passent donc beaucoup de temps ensemble, alors que Desrosiers est le chauffeur personnel de Prud’homme.

«Ça va mieux que je pensais, j’ai eu une bonne adaptation, a évalué le produit des Grenadiers de Châteauguay. On a de bons vétérans et ça nous aide vraiment, les jeunes, à nous intégrer. Je joue avec Desrosiers et il m’aide à jouer la game de la bonne façon. Il habite à côté de chez nous, il me fait des lifts tout le temps, il est toujours prêt à m’aider et c’est lui que je vais voir quand j’ai des questions. D’après moi, c’est le meilleur leader dans la ligue. Quand tu as une question, il va trouver une façon de te répondre.»

Des compliments qui font quasiment rougir le capitaine.

«Je le vois comme moi il y a cinq ans, ça me fait rire un peu. Avoir la confiance de jouer tough à 16 ans, c’est rare que tu vois ça d’un joueur. On joue contre les grosses lignes adverses et il n’a pas l’air d’un joueur qui n’est pas à sa place. Il aime ça, il aime le hockey et il veut s’améliorer. Tout le monde l’aime dans la chambre.» — Jonathan Desrosiers

Défensive plus physique

Yanick Jean a récemment répété qu’il voulait apporter une dimension plus physique à son alignement, en insérant, d’abord via le repêchage, des athlètes au gabarit plus imposant. À lui seul, Jonathan Prud’homme a son mot à dire dans cette nouvelle identité, même s’il n’est pas nécessairement le plus gros, à cinq pieds, neuf pouces et 170 livres. Ce genre de joueur qui «joue gros».

«Je ne pensais pas qu’il aurait un si grand impact physique dès son année de 16 ans, a confié l’entraîneur et directeur général. Par le passé, on avait un club qui avait une défensive plus facile à affronter. L’éclosion de Desrosiers l’an dernier et l’arrivée de Prud’homme cette année font en sorte que notre défensive est beaucoup plus difficile à affronter cette saison. Elle est beaucoup plus physique.»

Si on se fie au principal intéressé, on n’a pas encore vu toutes les cartes de son jeu. Mais pour l’instant, son mandat le comble parfaitement.

«Si on joue un match et que le meilleur joueur de l’autre bord n’a pas de point, on va avoir fait notre travail, a d’abord soulevé Jonathan Prud’homme. Je suis vraiment fier des succès des autres aussi. Si (Alex) Huang obtient deux buts et une passe sur l’avantage numérique et que Desrosiers et moi jouons bien sur le désavantage numérique... Tout le monde a un rôle et l’accepte. C’est pour cette raison que l’on connaît quand même un bon début de saison.»

POINTES DE PLUME

• La bonne nouvelle du jour est provenue de la Nouvelle-Écosse, jeudi. Jacob Newcombe a sonné la symbolique clochette marquant la fin de ses traitements de chimiothérapie visant à combattre le cancer. L’ancien des Saguenéens, maintenant membre des Eagles du Cap-Breton, a été diagnostiqué avec un lymphome non hodgkinien, en août dernier, tout juste avant le début de la saison.

What a sweet, sweet sound. 🔔



Jacob Newcombe rang the bell today to mark his final day of cancer treatment!! Can’t wait to have you back Newc! pic.twitter.com/Z0xkfmw4oB — Cape Breton Eagles (@CBEHockey) December 7, 2023

• Les joueurs des Saguenéens ont repris l’entraînement sur glace mercredi, eux qui bénéficient d’une semaine plus tranquille. Ils jouent à domicile samedi et dimanche, d’abord face au Titan d’Acadie-Bathurst, puis face au Drakkar de Baie-Comeau. Les Nord-Côtiers sont non seulement les meneurs au classement général de la LHJMQ, mais ils trônent également au sommet du récent top-10 de la Ligue canadienne de hockey...

• Tous les joueurs, sans exception, ont participé aux récents entraînements. Le virus qui a diminué près de la moitié de l’équipe la semaine dernière, lors du voyage dans les Maritimes, semble avoir diminué son emprise...

• Il reste cinq matchs aux Sags avant la pause de Noël, dont trois au Centre Georges-Vézina...