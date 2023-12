L’énergie du désespoir sert aux Saguenéens

L’attaquant des Sags a couronné un bel effort individuel en coupant au filet et la rondelle a traversé la ligne des buts, derrière Justin Robinson. Peteris Bulans a récolté une passe, lui qui s’est également fait complice du but de Samuel Vachon, réussi dans la dernière portion de la deuxième période.

Le #93 a pris un bon lancer, créant ainsi l’égalité environ une minute et demie après le but d’Eriks Mateiko, des Sea Dogs.

«On avait besoin de gars qui creusent dans le fond du réservoir pour aller chercher de l’énergie, a noté l’entraîneur-chef des gagnants, Yanick Jean, au terme de la rencontre. Notre exécution était déficiente, on avait beaucoup de fatigue accumulée. On a trouvé une manière, en première et en troisième, de bien faire les choses quand même. Précourt s’est occupé du reste.»

BUT | Desruisseaux joue les héros et on rentre à la maison ! 🦸‍♂️🏠#FierdetreSags pic.twitter.com/jrGKm5QgIo — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 3, 2023

Devant le filet, Raphaël Précourt a effectivement été fumant. Il a obtenu un nouveau départ après avoir été chassé du match, la veille, quand il a alloué quatre buts sur neuf tirs en 16 minutes de jeu à Moncton. Dimanche, le portier de 17 ans a réalisé plusieurs gros arrêts, tout en jouant de chance à l’occasion. Sa prestation de 27 arrêts aurait possiblement pu lui valoir une étoile, mais qu’importe.

«C’est extrêmement bon de le voir rebondir, a confié Yanick Jean. C’est important pour un joueur de hockey de vivre de l’adversité et d’être capable de la surmonter. Je pense que ce match-là va lui servir tout au long de sa carrière junior. Tu peux avoir de moins bons moments, mais j’ai l’impression qu’il a rapidement tourné la page et qu’il a regardé devant. Il a vraiment été solide. Il va toujours pouvoir avoir un comparable, parce qu’une carrière junior, ce n’est pas juste des bons moments. Il y a des hauts et des bas et quand tu as des bas, tu ne veux pas qu’ils s’étirent. Ce match va lui permettre d’être mieux outillé.»

BUT | Vachon ramène tout le monde à la case départ ! 💪#FierdetreSags pic.twitter.com/Iu4uOoKjzt — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) December 3, 2023

Les Saguenéens concluent ce périple dans l’est du pays avec une récolte d’une victoire en quatre sorties, après des revers à Rimouski mercredi, Bathurst vendredi et Moncton samedi. Dimanche, ils devaient se débrouiller sans les services de trois attaquants réguliers. Émile Duquet s’est blessé à Moncton et Craig Armstrong a été suspendu un match pour avoir donné de la bande à l’endroit d’Alex Mercier en deuxième période contre les Wildcats.

Finalement, Alexis Morin était incommodé par un virus. Le défenseur Lucas Boisvert a donc été utilisé comme 11e attaquant et la brigade défensive comptait sur sept patineurs. Bref, tous les joueurs en santé étaient en uniforme pour ce troisième match en moins de 72 heures.

«Nos leaders ont pris charge et (Jonathan) Desrosiers a mené ça comme un capitaine», a louangé au passage Yanick Jean, donnant beaucoup de crédit à Emmanuel Vermette et Samuel Vachon, les «deux meilleurs attaquants», «et de loin», des Chicoutimiens.

Peteris Bulans tente de neutraliser le capitaine des Sea Dogs, Peter Reynolds, qui peut compter sur la présence d'Eriks Mateiko, tout près. (Fournie, Michael Hawkins)

«Vermette a joué du gros hockey, il a doublé ses présences à de nombreuses reprises pour aller jouer sur le quatrième trio, a soulevé l’entraîneur. Il travaille et on voit une certaine constance qui s’installe dans son jeu depuis un mois. Il nous rend de bons services et un gars comme Vachon a connu un deuxième bon match.»

L’autobus des Saguenéens a quitté le Nouveau-Brunswick après la rencontre, mettant le cap sur le Saguenay. Un voyage de tout près de 10 heures de route.

POINTES DE PLUME

• Alexis Morin était absent en raison de la maladie, mais il n’était pas le seul joueur des Sags à être diminué par un virus, qui s’est accroché à l’équipe dans les derniers jours. «On ne voulait pas se servir de ça comme excuse et je suis fier de ce que beaucoup ont fait», a fait valoir Yanick Jean...

• Émile Duquet a finalement été victime d’une mise en échec

• C’était le match des toutous à Saint-Jean dimanche et le seul but des Sea Dogs a eu besoin d’être révisé avant d’être confirmé. Danny Akkouche s’est retrouvé dans le demi-cercle du gardien Raphaël Précourt quand Eriks Mateiko a compté, mais Eliott Robert a accroché le joueur des Sea Dogs, qui a gêné malgré lui le travail de Précourt...

Jonathan Desrosiers et la défensive des Saguenéens ont affronté des Sea Dogs qui ont démontré de belles choses à l'attaque, dimanche après-midi.

• Matteo Mann a finalement pu affronter ses anciens coéquipiers. Il était blessé lors de la visite des Sea Dogs à Chicoutimi, le 17 novembre, dans un match remporté par les visiteurs, 3-2, en prolongation. Échangé par les Saguenéens avant le début de la saison, Mann a joué 17 des 28 premiers matchs de sa nouvelle formaiton...

• Rappelé samedi par les Blackhawks de Chicago, Louis Crevier a disputé un premier match dans la Ligue nationale, dimanche après-midi. L’ancien défenseur des Saguenéens et des Remparts a été utilisé pendant 16 minutes, distribuant deux mises en échec. Il a également obtenu un tir au but. Les Blackhawks ont toutefois perdu 4-1...