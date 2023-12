Soirée difficile pour les Saguenéens à Moncton

Yoan Loshing a étourdi la défensive des Saguenéens, samedi soir. Le capitaine des WIldcats a marqué deux fois, en plus d'obtenir une passe. Norwin Panocha et Raphaël Précourt constatent les dégâts. (Fournie par Daniel St-Louis)

Mercredi dernier à Rimouski, la formation chicoutimienne avait concédé trois buts à l’Océanic dans les 20 premières minutes de jeu, dans un gain de l’équipe locale 8 à 3. Force est d’admettre que le scénario a été similaire au Nouveau Brunswick.

«Je suis décu de notre départ, on jouait contre un club qui avait perdu contre Saint-Jean avant-hier (7-4 jeudi) donc on savait qu’il allait sortir extrêmement fort, a analysé l’entraîneur en chef des Sags, Yanick Jean, après la joute. Ils ont pris les devants et on n’a jamais été capables de faire en sorte d’arrêter l’hémorragie. Autant en donnant des chances de marquer que des buts sur des lancers qu’on aimerait ravoir. Ça a été un amalgame de tout.»

Les Wildcats ont ouvert la marque après cinq minutes de jeu. Julius Sumpf est allé loger la rondelle dans la lucarne, profitant de l’espace offert par un Raphaël Précourt agenouillé. Olivier Boutin a ensuite eu l’air d’un compteur de 50 buts en déculottant tout le monde, dont Émile Duquet, sur une percée au centre du territoire offensif.

Le défenseur de 20 ans a en fait réussi son premier filet cette saison. Yoan Loshing et Thomas Auger ont porté un grand coup en déjouant tous les deux Précourt en l’espace d’une minute. Mathys Fernandez a été appelé en relève.

Les joueurs des Wildcats ont célébré un peu trop souvent au goût des Saguenéens, samedi soir.

Loshing et Preston Lounsbury ont ajouté à l’avance des Chats sauvages en période médiane, portant le score à 6-0.

Et comme mercredi, les Sags ont obtenu plus de tirs que leurs adversaires, 31 contre 28. Mais là où ça compte, Chicoutimi est arrivé deuxième.

«C’est un peu un voyage comme ça jusqu’à maintenant, a concédé Yanick Jean. Je ne veux pas lancer la pierre à personne, mais nos gardiens sont capables et ils se doivent d’être meilleurs.»

Emmanuel Vermette, pendant un avantage numérique, et Jonathan Prud’homme, d’un lancer de la pointe, ont marqué pour les Saguenéens en troisième, dans une cause déjà perdue.

Dans la victoire, le Chicoutimien Vincent Collard a récolté cinq points, dont un but, le septième des siens en troisième. Échangé aux WIldcats par le Drakkar de Baie-Comeau en juin dernier, Collard a débloqué à Moncton. Il totalise 26 points en 27 matchs, à un seul point de son sommet personnel en une saison, réussi l’an dernier en 68 matchs.

La brigade défensive en a eu plein les bras, samedi soir, face aux Wildcats de Moncton. (Daniel St Louis)

Les Saguenéens ont perdu les services d’Émile Duquet en fin de deuxième période. Le petit attaquant a été blessé après une mauvaise chute. Le #19 ne jouera pas dimanche après-midi, face aux Sea Dogs, à Saint-Jean. Pas plus que Craig Armstrong possiblement, qui a écopé d’une pénalité majeure pour avoir donné de la bande contre Alex Mercier, en deuxième période.

Yanick Jean s’attend à ce que l’attaquant de 20 ans soit suspendu. «On va entrer des joueurs qui ont moins l’occasion de jouer, c’est à eux d’amener de l’eau au moulin», a annoncé le pilote des Chicoutimiens.

POINTES DE PLUME

• La séquence de matchs consécutifs avec un but s’est arrêtée à six pour Émile Guité. Une séquence juste assez longue pour réussir un record d’équipe, devenant la première recrue à marquer dans six rencontres d’affilée...

• Après Alex Huang vendredi à Bathurst, c’était au tour de Nathan Lecompte de bénéficier d’une journée de congé, samedi soir. L’attaquant de 16 ans regardé le match à partir des estrades en compagnie d’Eliott Robert, Colby Train et Lucas Boisvert...

• Les Saguenéens ont annoncé que le livre du 50e a été vendu à 3000 exemplaires, ce qui lui offre le statut de best-seller au Québec. Écrit par l’ancien journaliste du Quotidien Serge Émond, l’oeuvre relate les 49 premières saisons de la franchise. «Ce succès retentissant met en valeur ce que représentent les Saguenéens de Chicoutimi pour toute notre région et démontre le sentiment d’appartenance incroyable que les gens de la communauté ont pour leur équipe de hockey», a réagi le président de l’équipe, Richard Létourneau, dans un communiqué vendredi. Il reste encore 300 copies à vendre, accessibles dans l’un des quatre points de vente ou sur la boutique en ligne des Saguenéens...

Mathys Fernandez est venu en relève à Raphaël Précourt après le quatrième but des Wildcats. (Daniel St Louis)

• Excellente nouvelle pour l’ancien défenseur des Saguenéens Louis Crevier, qui a été rappelé par les Blackhawks de Chicago, samedi. Le grand patineur de six pieds et huit pouces dispute sa deuxième saison professionnelle avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine. Il n’a pas joué samedi face aux Jets de Winnipeg, mais les Blackhawks affrontent le Wild, dimanche après-midi. Crevier, qui a terminé sa carrière junior avec les Remparts de Québec, a été repêché en septième ronde par Chicago en 2020...

• Une autre bonne nouvelle est celle qui touche William Blackburn. Le gardien des Foreurs a lancé sa saison, samedi, en battant les Tigres de Victoriaville 4-2. Le natif d’Hébertville a effectué 31 arrêts à son premier départ depuis février dernier. Une opération à un genou l’a par la suite tenu à l’écart du jeu, mais sa remise en forme s’est traduite en bonne performance, samedi après-midi, à Val-d’Or...