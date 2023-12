Un voyage déterminant pour les Sags, vraiment?

Le premier voyage dans les Maritimes pour les Saguenéens de Chicoutimi (13-10-2-2) s’amorce vendredi à Bathurst et se termine dimanche, à Saint-Jean. Entre-temps, un match est programmé samedi soir, à Moncton. Face aux Wildcats, troisièmes dans l’Est, 11 points devant les Sags, avant les matchs de jeudi.

Ce périple est important pour la formation cinquantenaire. Non, personne ne va perdre son boulot si l’équipe revient bredouille au petit matin, lundi. Non, trois victoires ne voudront pas dire que Yanick Jean doit basculer dans le camp des vendeurs s’il rentre à la maison avec trois victoires de plus.

Sauf que... C’est l’occasion parfaite de poursuivre l’évaluation des effectifs. Je dirais même d’accélérer cette évaluation. Il reste huit matchs avant l’ouverture de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le roulement d’effectifs devrait être limité à Chicoutimi.

Il y a du bon chez les Sags depuis le début de la saison. À commencer par l’avantage numérique, le meilleur après 27 matchs. C’est même mieux que le Drakkar de Baie-Comeau (23-3-2-0), puissance incontestée et rival de division des Chicoutimiens.

Des jeunes joueurs sont de plus en plus à l’aise. Émile Guité a franchi le cap des 10 buts mercredi, démontrant ses qualités de franc-tireur. Alex Huang est habile comme un funambule sur un fil de fer. Nathan Lecompte et Jonathan Prud’homme, les deux autres choix de première ronde en juin dernier, utilisent leurs forces et apportent une belle profondeur, tout en occupant un rôle important.

Raphaël Précourt fait partie des belles surprises chez les Saguenéens cette saison. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Il y a aussi Raphaël Précourt. Le gardien a gagné dans le M18 AAA à 16 ans et ça paraît. Un an plus vieux, il a gagné son poste, et plus encore. Ses bonnes performances ont forcé les Sags à céder Luciano Ruggiero dans le junior AAA et Précourt a des visées sur les fonctions de titulaire, pourtant destinées à Mathys Fernandez en début de saison.

Mais attention, on est seulement au mois de décembre. Il va couler encore bien de l’eau sous les ponts Dubuc et de Sainte-Anne d’ici la fin de l’hiver.

Le moins bon, c’est justement des performances en dents de scie du cerbère acquis des Foreurs de Val-d’Or. Le jeune homme de 18 ans a l’étoffe d’un gardien d’élite dans cette ligue, mais il doit encore travailler sa constance.

Parlant de constance, certains joueurs vivent des passages à vide par moments. Maxim Massé, recrue de l’année dans la Ligue canadienne la saison dernière, roule à un rythme d’un point par match. C’est fort respectable, il affronte les meilleurs duos de défenseurs adverses soir après soir, les projecteurs sont tournés vers lui.

Il y a des soirs où le #7 est moins visible, avouons-le. Il fait encore de bonnes choses, mais c’est un peu moins fluide, ça ne rentre pas autant que l’an passé. Son joueur de centre, Thomas Desruisseaux, est dans le même bateau. Lui aussi, il a environ un point par rencontre, et il est employé dans les missions les plus importantes.

Maxim Massé revendique 26 points en 27 matchs depuis le début de la saison. (Jean Roy/La Tribune)

Si on décortique ses statistiques, toutefois, ce n’est pas aussi simple. Il a obtenu 13 de ses 25 points en avantage numérique et trois de ses cinq buts ont été marqués sur l’attaque massive. C’est bien, mais un soir donné, où l’adversaire est moindrement discipliné, c’est une autre paire de manches.

Le but de l’exercice n’est pas d’analyser les chiffres de chaque joueur, mais Yanick Jean est bien au fait qu’il y a des éléments à éclaircir. Est-ce que tout le monde est bien confortable dans sa chaise? Est-ce que chaque joueur est heureux dans son rôle?

Les trois matchs du voyage dans les Maritimes permettront de mettre de la lumière sur ces questions pour l’entraîneur-chef et directeur général, d’autant plus que son équipe a récolté trois victoires en 13 tentatives sur la route. Ça s’était replacé dans les récents matchs, c’est redevenu compliqué, mercredi soir, à Rimouski.

Jean le sait, il ne peut se permettre de simplement attendre que ses jeunes joueurs gagnent en maturité. Il y a un peu de ça, certes, mais le DG est le premier à prendre le pouls de ses effectifs, à revoir son plan à court, moyen et long terme.

Ça ne veut pas dire qu’il va tout chambarder à partir du 16 décembre, absolument pas. Le noyau est en place, mais il est encore sous forme liquide et des pièces demeurent interchangeables.