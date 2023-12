Un peu de tout dans la défaite des Saguenéens

Les Sags tiraient de l’arrière 1-0 après une période de jeu quand Émile Guité a marqué l’histoire de la franchise qui en est à sa 51e saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). L’attaquant a profité d’un double avantage numérique pour réussir un but dans un sixième match de suite. Une première pour une recrue, alors que le record de cinq était détenu par six joueurs.

1/2 Le but un peu moins glorieux alloué par les Saguenéens et crédité au gardien du Titan Antoine Keller 😬 #LHJMQ pic.twitter.com/mqs137LRJ9 — Jonathan Hudon (@johudon) December 2, 2023

L’euphorie a été de courte durée. Et comment! Seulement 13 secondes après le but de Guité, le gardien Antoine Keller a dégagé à l’autre bout. Mathys Fernandez est sorti de son filet, à sa droite, et a tenté d’effectuer une passe transversale. La rondelle a touché Alexis Morin, avant de glisser au fond du but.

Puisqu’aucun autre joueur du Titan n’a touché au disque, Keller a été crédité du but. Son premier en carrière, évidemment.

«Quand le gardien l’autre bord compte, c’est rare que tu gagnes», a concédé Yanick Jean, en entrevue téléphonique après la rencontre. L’entraîneur-chef des Saguenéens a confirmé que ses joueurs avaient été ébranlés par cette bourde qu’on ne voit pas souvent.

«Oui, on venait de faire 1-1», a soufflé Jean.

1/2 Le but «historique » d’Emile Guité. Première recrue chez les Saguenéens à marquer dans six matchs de suite. #LHJMQ pic.twitter.com/hkuHgo4kA2 — Jonathan Hudon (@johudon) December 2, 2023

Le Titan a donc surfé sur cet élan inespéré, prenant même les devants 4-1 en milieu de troisième période. Sauf que Maxim Massé a compté deux fois en moins de trois minutes, ramenant le score à 4-3. Les Sags ont ensuite tout fait sauf marquer dans la dernière minute de jeu.

«On a eu six ou sept chances à six contre cinq dans la dernière minute de jeu, la rondelle frappait n’importe quoi, a résumé autant que possible Yanick Jean. Ils (les joueurs du Titan) ont gelé la rondelle dans le demi-cercle du gardien, il y avait une pile de joueurs devant le filet. On a vu un peu n’importe quoi dans ce match.»

Malgré 19 tirs au filet en troisième et 41 au total, la formation chicoutimienne a été «limitée» à trois buts. Une situation qui s’explique, selon Jean.

«On a beaucoup de chances de marquer, mais je pense que l’efficacité de nos lancers a laissé à désirer, a évalué l’entraîneur. Il est arrivé plein d’affaires dans ce match-là. On ne jette rien à la poubelle, on a généré beaucoup d’attaque, mais on doit prendre de meilleures décisions avec nos lancers. On a eu beaucoup de situations, dont un deux contre un qui finit avec un lancer dans la baie vitrée. On tente le lancer parfait au lieu de s’assurer le frapper le filet pour avoir une deuxième chance sur le rebond.»

En plus de ses deux succès, Maxim Massé a récolté une passe sur le but de Guité. Emmanuel Vermette s’est fait complice des deux filets rapides de Massé.

Les Saguenéens dormaient à Bathurst vendredi soir, avant de prendre la route pour Moncton, samedi. Ils ont rendez-vous avec les Wildcats en soirée.

+

POINTES DE PLUME

• Avant qu’Émile Guité réussisse un but dans un sixième match consécutif pour être le nouveau détenteur du record d’équipe, la marque de cinq était partagée par Yves Preston, Daniel Lecours, Yves Héroux, Marc Fortier, Pierre-Marc Bouchard et Jacob Lagacé, qui en étaient tous à leurs débuts dans la LHJMQ...

• Alex Huang a été laissé de côté pour la première fois de la saison. Le plan était d’éviter que les joueurs de 16 ans soient impliqués dans cette séquence de quatre matchs en cinq jours, débutée mercredi à Rimouski. Huang devrait donc jouer samedi et c’est une autre recrue qui va passer son tour. Parions toutefois que Guité devrait disputer toutes les parties du voyage. Jonathan Prud’homme et Nathan Lecompte sont les autres patineurs de 16 ans...

• Colby Train a pris la place de Huang à la ligne bleue...

• Samuel Vachon a lui aussi été rayé de la formation, pour faire de la place à Christophe Berthelot. L’attaquant a raté un peu plus d’un mois en raison d’une blessure à l’épaule...