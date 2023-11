Les Saguenéens encore allergiques à l’air rimouskois

Le résultat contrastait drôlement avec celui du plus récent duel entre les deux équipes, remporté 5-1 par Chicoutimi au Centre Georges-Vézina, dimanche après-midi. Mais il était étrangement similaire à la première visite des hommes de Yanick Jean à Rimouski, le 25 octobre, quand l’Océanic avait eu besoin de 24 tirs pour l’emporter 7-3.

«Contrairement aux derniers matchs, dans lesquels on ne donnait jamais de buts gratuits, je pense qu’on a fait beaucoup d’erreurs, a résumé l’entraîneur des Saguenéens Yanick Jean en entrevue téléphonique. Ils ont bénéficié de bonnes chances de marquer qui ont été directement reliées à des erreurs individuelles de notre part. Depuis quelques semaines, lorsque l’adversaire voulait générer de l’offensive contre nous, il fallait qu’il le mérite. Ce soir (mercredi), on a vu énormément de situations où on a fait des erreurs.»

La formation chicoutimienne a encaissé un premier échec en temps réglementaire à ses sept derniers matchs, soit depuis le 11 novembre. Sauf que mercredi, chaque erreur a pesé lourd dans la balance.

«Il faut apprendre de ça, a constaté Jean. On avait des passagers, des joueurs qui n’étaient pas nécessairement prêts à s’impliquer, qui auraient aimé mieux avoir un match facile. Rimouski était venu pour jouer et quand tu viens ici, il n’y a jamais de match facile.»

En mode rattrapage trop tôt

Comme c’est trop souvent le cas depuis la saison dernière à Rimouski, les Saguenéens ont vu les locaux se forger une confortable avance dès la première période malgré un nombre de chances limité. Tyson Goguen, Ben Cross et Maël St-Denis ont déjoué Raphaël Précourt, chaque fois grâce à un bon tir.

Émile Guité a marqué dans un cinquième match de suite, atteignant du même coup le plateau des 10 buts à sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, donnant un peu de souffle à son équipe. Le #86 a compté sur réception, après avoir accepté la passe de Thomas Desruisseaux, pour faire 3-1 en avantage numérique.

La deuxième période ne passera pas à l’histoire, loin de là. Encore une fois, l’Océanic a eu besoin de seulement cinq lancers pour marquer une fois. Jacob Mathieu, de nouveau sur une frappe dans la lucarne, a redonné trois buts d’avance aux Rimouskois.

Dans la dernière minute de jeu, à l’instar de Guité en première, Craig Armstrong a fait 4-2 pour replacer les deux formations à la même place qu’après 20 minutes de jeu.

«Je pense qu’on a été dans le match jusqu’en début de troisième période, honnêtement, a précisé Yanick Jean. Oui, on avait des possibilités de revenir, mais on a fait des erreurs à des moments où c’était à nous de prendre charge là-dedans.»

Le troisième engagement a finalement basculé et rapidement, les visiteurs ont eu hâte de quitter l’enceinte du Colisée Financière Sun Life.

Point positif au tableau, le meilleur avantage numérique de la LHJMQ a poursuivi son bon travail avec trois buts. À leurs trois derniers matchs sur la route, les Sags ont produit sept fois en 15 tentatives.

«Notre avantage numérique est très bon, mais il y a des joueurs qui s’impliquent un peu plus pour faire des points à cinq contre cinq, a nuancé le coach en chef. Est-ce qu’il y en a qui attendent l’avantage numérique. On n’est pas un club comme ça et on ne l’a jamais été. On ne l’acceptera pas non plus.»

Les Saguenéens poursuivent ce premier périple dans l’est cette saison avec un arrêt à Bathurst, vendredi soir. Le match débute à 18h, heure du Québec. Ils seront ensuite à Moncton, samedi soir, et à Saint-Jean, dimanche après-midi.

POINTES DE PLUME

• En marquant dans un cinquième match de suite, Émile Guité est entré dans le livre des records chez les Saguenéens. Il est devenu la septième recrue de la franchise à compter cinq fois d’affilée. Les autres sont, en ordre chronologique, Yves Preston, Daniel Lecours, Yves Héroux, Marc Fortier, Pierre-Marc Bouchard et Jacob Lagacé. Guité pourrait donc être l’unique détenteur de ce record s’il enfile l’aiguille, vendredi soir, à Bathurst...

• Christophe Berthelot se rapproche d’un retour au jeu. Blessé à l’épaule le 8 octobre à Baie-Comeau, l’attaquant a participé à la période d’échauffement, mercredi soir, avant d’être rayé de la formation. «Il est prêt», a confirmé Jean...

• Eliott Robert, Colby Train et Lucas Boisvert ont donc de nouveau été laissés de côté. En fait, Chicoutimi a présenté le même alignement que dimanche, sans exception, incluant les mêmes combinaisons à l’attaque et en défense...

• Luke Coughlin s’est blessé dimanche face aux Saguenéens. Le défenseur de l’Océanic devrait rater quelques semaines...