Une autre solide performance pour les Saguenéens

Cinq marqueurs différents ont guidé la formation chicoutimienne à une troisième victoire d’affilée, séquence durant laquelle l’offensive a généré 18 buts. La brigade défensive a cédé seulement cinq fois durant cette période.

Dimanche, en ce match des toutous, tous les bonds ont semblé tourner à l’avantage des locaux, qui ont parfois offert des temps forts à leurs adversaires, sans pour autant se brûler. Les quelque 2400 spectateurs ont finalement vu leurs favoris demeurer invaincus en temps réglementaire dans un cinquième match de suite.

Les toutous ont inondé la patinoire sur le premier but des Saguenéens, inscrit par Loic Usereau en première période. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

«On génère des chances de marquer, sans pour autant ouvrir le match, a analysé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, dans son point de presse. C’est un club qui joue plus offensif que l’an dernier, contre lequel tu dois être prudent contre leur relance. On ne pouvait pas se permettre de laisser des gars derrière nous, d’amener trois ou quatre joueurs devant le filet adverse sans être prêt pour le repli défensif. Ça nous est arrivés en deuxième période, mais c’est difficile de jouer 60 minutes de hockey junior sans faire d’erreur.»

Pièce maîtresse du seul but de la première période, réussi par Loic Usereau à l’aide d’un tir parfait, Émile Guité s’est échappé dès le début du second engagement. L’attaquant a habilement et facilement déjoué Vincent Filion d’une feinte, côté fort, entre les jambières.

Alexis Morin a fait 3-0 deux minutes plus tard. C’était peut-être moins beau, mais tout aussi efficace. Le vétéran a sauté sur un retour alors que Jérémy Leroux venait de frapper le poteau. La rondelle est demeurée près de la ligne des buts et Morin a fait le ménage.

«Ça va bien, mais mes deux coéquipiers m’aident, a humblement résumé Émile Guité, qui a récolté sept point à ses trois derniers matchs. (Nathan) Lecompte et (Craig) Armstrong font une méchante job (sur le même trio) et les défenseurs aident beaucoup aussi. Je pense que ça part d’eux si ça va bien pour moi. Je faisais ce que j’avais à faire et je pense que c’est venu tout seul. Il faut seulement que je continue de bien jouer sans être trop confiant.

L’Océanic a obtenu un avantage numérique en fin de deuxième période, puis un autre dans les premières minutes du dernier vingt. Sans succès, toutefois, si bien que Samuel Vachon a porté un dur coup aux visiteurs en inscrivant son cinquième de la saison.

«C’est un match frustrant et les punitions ne nous ont pas aidées. On semblait prendre notre erre d’aller, mais on allouait un but ensuite ou on frappait un poteau», a confié Joël Perreault, pilote de l’Océanic qui a vu son équipe écoper de quatre pénalités mineures en première période seulement.

La défensive de l'Océanic a parfois été débordée par l'échec-avant soutenu des Sags. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Les Saguenéens, qui affichaient le meilleur avantage numérique de la LHJMQ avant la rencontre, n’ont pas marqué, mais ils en ont profité pour prendre du rythme.

«On sait que c’est une bonne équipe de hockey et même s’ils sont jeunes, ils ont beaucoup de talent, a reconnu Perreault. On semblait deuxièmes sur la rondelle. C’est sûr que les punitions en partant le match n’ont pas aidé à prendre notre erre d’aller. Le gardien l’autre côté a fait de bons arrêts aussi, surtout en deuxième. On manque un peu de constance cette saison et c’est ce genre de situation qui est arrivé.»

Jonathan Desrosiers a ajouté un clou d’assurance dans le cercueil des Rimouskois. Jérémy Leroux a coupé une sortie de territoire, avant de remettre à son capitaine qui n’en demandait pas tant. En cette journée d’anniversaire, c’est finalement Desrosiers qui a obtenu le plus beau cadeau.

Mine de rien, avec 95 buts marqués et 87 concédés en 26 matchs depuis le début de la saison, les Saguenéens ont atteint le seuil respectable du positif, à +8, depuis la victoire de 7-0 sur l’Armada, vendredi soir. Une statistique qui ne dévoile pas tout sur une équipe de hockey, mais qui vaut son pesant d’or.

«Ça veut dire qu’on joue du hockey de qualité. Défensivement, on voit une progression depuis le début de l’année. Il faut que tu sois dans le positif pour ton club progresse et c’est sur toute la saison qu’on regarde ça. D’où on est partis, c’est bon de voir qu’on est dans le positif et ça permet aux joueurs de prendre conscience que si tu continues de cette façon, de bonnes choses vont t’arriver.»

Julien Béland a réussi le seul filet de l’Océanic à mi-chemin en troisième période, mettant fin à une séquence de 110:28 sans allouer de but de Raphaël Précourt. Le cerbère de 17 ans a récolté son premier jeu blanc en carrière dans le junior majeur, vendredi soir.

Des jeunes en confiance

Émile Guité n’est pas le seul 16 ans des Saguenéens qui connaît de bons moments. Nathan Lecompte et Alex Huang aussi, eux qui ont participé au Défi mondial des moins de 17 ans au début du mois. Jonathan Prud’homme n’y était pas, mais le défenseur a également connu une bonne journée au bureau.

«C’est tout le monde qui amène de l’eau au moulin, tous les trios sont capables de tirer leur épingle du jeu, a souligné Yanick Jean. Nos 16 ans font un travail colossal. Je pense que le U17 a donné une grosse confiance supplémentaire aux Guité, Lecompte et Huang. Ils veulent prendre des responsabilités, ils ne sont pas juste passagers. Ça fait en sorte que ça améliore notre profondeur, que notre attaque peut provenir de partout.»

Raphaël Précourt a connu un autre bon départ. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

C’était le dernier match des Saguenéens avant le 9 décembre. Une séquence de quatre matchs en cinq jours attend l’équipe, qui débute mercredi à Rimouski, pour se poursuivre dans les Maritimes le week-end prochain.

«On a joué un gros match sur la route lors de la dernière rencontre à Boisbriand, a rappelé Jean. Notre exécution a été très bonne et il faut essayer de faire des copier-coller. En jouant quelques matchs consécutifs sur la route, on va pouvoir continuer d’évaluer notre club pour voir où on est rendu dans notre processus.»

POINTES DE PLUME

• Christophe Berthelot, blessé, ainsi que Lucas Boisvert, Colby Train et Eliott Robert n’ont pas joué pour les Saguenéens...

• Chapeau à la jeune interprète de l’hymne national, Mya Néron. Dur de prédire son âge, mais c’était la plus jeune depuis très longtemps à effectuer ce travail avant un match des Saguenéens à domicile. Un travail réussi et complété avec style, en plus...

• Grâce au concept du lancer du toutou, 915 peluches ont été récoltées et un chèque de 550 $ a été remis à la Fondation pour l’enfance et la jeunesse...