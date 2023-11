Domination complète des Saguenéens

Vingt-quatre heures après avoir battu les Remparts 6-4 à Québec, les Sags ont récidivé en dominant les hommes de Mathieu Turcotte d’un bout à l’autre. Le gardien Raphaël Précourt, qui arborait ses nouvelles jambières et son nouveau masque pour une première fois, en a profité pour signer son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«À tous les niveaux, c’est notre meilleure performance sur la route, a confirmé l’entraîneur-chef des vainqueurs, Yanick Jean, à l’autre bout du fil. Dans toutes les phases du jeu, c’est text book dans ce qu’on essaie d’être en tant qu’équipe. Tout le monde a été bon, tout le monde a contribué. Honnêtement, c’est un peu une performance sans bavure. On a commencé le match sur les chapeaux de roue et on l’a terminé sur les chapeaux de roue également. J’ai adoré notre équipe.»

Jean reviendra un peu plus tard au cours de l’entretien sur ce qui a particulièrement bien fonctionné.

«On a été bons en soutien, on a joué avec de la vitesse, on a mis de la pression, on a été très physiques, a pointé le coach en chef. On a été bons dans tous les aspects. On a pris des bonnes décisions avec la rondelle et les chances qu’ils (les joueurs de l’Armada) ont eues, ils ont eu besoin de les travailler. En aucun temps, on ne s’est fait mal nous-mêmes . Lorsque c’est arrivé, Précourt a fait les arrêts nécessaires. Il a calmé le jeu.»»

Cette victoire acquise aisément arrive à point pour les Bleus, qui vont disputer leurs quatre prochaines parties sur la route, dont trois dans un voyage express dans les Maritimes. Le périple s’amorce mercredi soir, à Rimouski.

«C’est le message qu’on a passé aux joueurs; prenez une photo de ce match et c’est ce qu’on doit reproduire sur la route, match après match», a souligné Yanick Jean.

L'entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, s'est montré très satisfait de la performance de son équipe, vendredi soir. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Coup d’assommoir en deuxième

En avance 1-0 après une période de jeu, grâce au but de Loic Usereau d’un tir de la pointe, les Saguenéens ont mis leur emprise sur cette victoire en marquant trois fois en deuxième. Emmanuel Vermette, en avantage numérique, a bondi sur une rondelle libre à l’embouchure du filet pour battre un Édouard Gauthier impuissant.

Environ à mi-chemin dans la période médiane, Nathan Lecompte a lui aussi fait mouche alors qu’il était bien posté devant le filet adverse. Puis dans la dernière minute de jeu, Jérémy Leroux a repéré Émile Guité, sans surveillance dans l’enclave. Celui qui va terroriser les défensives adverses avant longtemps ne pouvait rater une telle chance.

Guité en a même ajouté une couche en troisième, un peu de la même façon. Cette fois, c’est Lecompte qui a alimenté le grand gaucher. Vermette, son deuxième de la soirée, et Émile Duquet ont ajouté l’insulte à l’injure ont complétant la marque dans la dernière moitié du dernier vingt. Fin des émissions.

En plus d’avoir largement le dessus au score, Chicoutimi a dominé 40-28 dans la colonne des tirs au but.

Les recrues offensives de l’équipe ont connu une autre bonne soirée de travail, et ce, à tous points de vue.

«Je vois une progression dans leur constance et je pense qu’ils se sentent de mieux en mieux, a observé Yanick Jean. Tout ça amène de la constance et il y a des habitudes de travail qui se mettent en place, ce qui fait en sorte qu’ils connaissent du succès.»

POINTES DE PLUME

• Il y avait à peine 1550 spectateurs à Boisbriand, vendredi, mais plusieurs portaient un chandail des Saguenéens, comme ce fut le cas lors de la dernière visite de l’équipe, le 27 octobre. «On avait beaucoup, beaucoup de partisans, ils étaient très bruyants», a salué Yanick Jean...

• L’autobus de l’équipe a quitté la rive nord de Montréal immédiatement après la rencontre, direction Chicoutimi...