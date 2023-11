Raphaël Précourt a gagné son pari chez les Saguenéens

Choix de sixième ronde des Sags en juin dernier, Précourt a débuté la saison à l’intérieur d’un ménage à trois devant le filet, complété par Mathys Fernandez et Luciano Ruggiero. Ce dernier a été cédé dans le junior AAA, mardi à Laval, venant consolider le duo de gardiens, du moins jusqu’aux Fêtes, a précisé l’organisation.

Sauf qu’au rythme où vont les choses pour le #30, son poste est tout sauf en danger.

«C’est plate et l’fun en même temps, a d’abord réagi Raphaël Précourt. Luciano, c’est un bon chum et les trois gardiens, on s’entendait super bien, on était toujours ensemble. Le bon côté des choses, c’est que Fernandez et moi, on va avoir chacun notre filet, on va avoir plus de glace et on va continuer de s’améliorer.» — Raphaël Précourt

Parce qu’on va se le dire, diviser deux filets en trois cerbères est rarement une bonne recette, autant individuellement que collectivement. Le jeune de 17 ans a avoué que le travail en paire est plus simplet et plus naturel.

«À trois, ça créait une forme de compétition et maintenant, on va se pousser à deux, a commenté Précourt. Je suis vraiment fier, j’ai connu un très bon début de saison, j’ai été constant et c’est ce qui a fait en sorte que j’ai réussi à faire ma place.»

Les Saguenéens ont tenu leur entraînement au Pavillon de l'agriculture, mercredi. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

En huit départs cette saison, celui qui attrape de la main droite, un fait plutôt rare chez un gardien, joue pour ‚500. Il a obtenu quatre victoires et son pourcentage d’arrêt (‚887) est en constante progression. Comme son jeu d’ensemble, finalement. Précourt a donc toujours cru à sa capacité d’évoluer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), après une saison chez le Blizzard du Séminaire Saint-François, dans le circuit de développement M18 AAA, à l’âge de 16 ans.

«J’étais quand même en confiance et je travaille fort durant les pratiques, a indiqué le natif de Pont-Rouge. Je fais toujours de l’extra avec Alex (Carrier, l’entraîneur des gardiens) et ça m’a aidé à connaître un bon début de saison. Avec les gars ici, qui sont gentils avec tout le monde, ça me met en confiance et ça aide vraiment.»

Alex Carrier était d’ailleurs présent, mercredi après-midi, lors de l’entraînement des Saguenéens sur la glace du Pavillon de l’agriculture. Il a d’ailleurs averti à la blague que son poulain venait de prendre «un step», maintenant qu’il porte un équipement aux couleurs de son équipe.

À ce propos, Raphaël Précourt a confirmé avoir vécu le rêve, mercredi matin.

«J’étais comme un enfant de cinq ans à Noël», a-t-il scandé, lui qui va même recevoir son nouveau masque, jeudi. Décidément, ça n’arrête pas de bien aller!

Une bonne ambiance régnait lors de l'entraînement des Sags, mercredi. Sur cette séquence, les blancs célèbrent une importante victoire à la séance de tirs de barrage! (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Des rechutes chez les joueurs

Une bonne performance, suivie d’une moins bonne. Du jeu convaincant, puis de l’hésitation, 24 heures plus tard. C’est ainsi que se traduisent les deux dernières semaines chez les Saguenéens, qui ont signé deux victoires en quatre matchs.

Vendredi dernier, Chicoutimi a trébuché en prolongation face aux Sea Dogs de Saint-Jean par la marque de 3-2, après une solide performance la veille devant les Olympiques de Gatineau, dans un gain de 4-1.

Les Bleus ont la mission de rebondir, jeudi soir, au Centre Vidéotron de Québec, face aux Remparts.

«C’est l’aspect mental que j’ai moins aimé, a mis en contexte l’entraîneur-chef Yanick Jean en parlant de la sortie face aux Sea Dogs. Après deux minutes de jeu, on avait trois grosses chances de qualité, mais il y avait déjà des joueurs qui donnaient des coups de bâton en revenant au banc. On a 18 chances de marquer, ce qui est très bon à l’intérieur d’un match, mais on seulement deux buts. Pourquoi? Parce que justement, on n’a pas été capables de garder notre focus sur ce qu’on avait à faire. On avait plutôt de la frustration sur ce qu’on venait de rater.»

Tout n’est pas tout noir, devraient probablement se dire les jeunes attaquants des Saguenéens. Avec 77 buts depuis le début de la saison, la formation chicoutimienne est la huitième attaque la plus productive, sur les 18 clubs de la LHJMQ. L’idée est donc de voir le verre à moitié plein, au lieu de broyer du noir lorsque les buts arrivent moins régulièrement.

Fabrice Fortin, à gauche, était tout sourire sur la glace du Pavillon de l'agriculture, mercredi. Le vétéran de 20 ans a pu rejoindre les joueurs des Saguenéens vers la fin de l'entraînement. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

«Quand tu manques des chances de marquer et que la frustration s’empare de toi, tu en manques une autre, puis une autre, puis une autre, a affirmé Yanick Jean. Je n’ai jamais vu un gars arriver au banc, donner un coup de bâton et marquer sur la chance d’après. Il y en a qui pensent que ce n’est pas grave d’être frustré, mais ils ont vu ce que ça donnait vendredi dernier.»

Mathys Fernandez sera de retour devant le filet jeudi, après avoir cédé sa place à Précourt pour les deux rendez-vous au Centre Georges-Vézina, il y a une semaine. L’homme aux nouvelles jambières devrait obtenir le départ à Boisbriand, vendredi.

+

POINTES DE PLUME

• De la belle visite sur la glace du toujours bruyant Pavillon de l’agriculture, mercredi après-midi. Fabrice Fortin est venu se délier les jambes vers la fin de l’entraînement régulier des Sags. Le vétéran de 20 ans se remet d’une opération, subie en octobre, pour soigner un spondylolisthésis. Une guérison de deux à quatre mois est généralement nécessaire pour se remettre de cette importante intervention chirurgicale. Un spondylolisthésis est une malformation congénitale qui provoque une instabilité vertébrale...

• En fait, il y avait pas mal de monde sur la surface glacée. L’entraîneur-chef des Inuk de l’UQAC, en deuxième division du circuit universitaire, Simon Gaudreault, était aussi présent, tout comme Yohan Turgeon, entraîneur des gardiens avec les Inuk, mais aussi avec les Élites de Jonquière...

• Parlant des Élites, Mathias Hernandez a participé à l’entraînement des Sags. Une occasion de voir de plus près le choix de 10e tour de l’équipe à la récente séance de sélection. Hernandez a été recruté par les Élites lors d’un repêchage d’équilibre, tout juste avant le début de la saison dans le M18 AAA. «Quand on a vu que Jonquière le prenait, on s’est dit qu’on allait rester à l’affût de son développement et y contribuer, a mis en contexte Yanick Jean. On voulait lui laisser le temps de se familiariser avec sa nouvelle équipe et faire les choses dans le bon ordre, mais il faut aussi dire qu’on avait déjà trois gardiens de but. Il va avoir d’autres occasions de s’entraîner avec nous, tout au long de la saison, à quelques reprises.»

•Les joueurs des Espoirs M15 AAA du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont profité de la salle d’entraînement des Sags, mercredi. En raison de la grève qui touche le personnel scolaire, les jeunes ont trouvé un plan B pour se tenir occupés...