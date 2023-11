Défi mondial U17: Guité, Huang et Lecompte de retour enchantés et motivés

Les deux ont fait partie de l’équipe canadienne des Blancs qui a connu un parcours à la Cendrillon, au cours de cette courte, mais intense compétition. Quatre victoires sur cinq obtenues en prolongation, dont la dernière en finale devant les États-Unis, par la marque de 2-1.

«C’était juste incroyable, a commenté Émile Guité en parlant de son expérience globale. Il y avait des partisans dans les estrades qui nous encourageaient, c’était malade. Et gagner l’or, c’est le feeling le plus incroyable que j’ai vécu de ma vie. Je n’ai pas vraiment réalisé au début, ça s’est fait vite et je ne savais pas trop quoi faire!»

Guité a eu son mot à dire dans cette conquête peu orthodoxe. Une production de sept buts et trois passes en huit parties, dont le but de la victoire en prolongation, en quart de finale, pour éliminer son coéquipier chez les Sags, Nathan Lecompte, actif au sein de l’autre formation canadienne, celle des Rouges.

Le grand ailier gauche a récidivé en demi-finale en obtenant deux buts et une passe, dans le seul gain facile des Blancs, 6-1 face à la Suède.

«J’ai joué comme j’étais capable de le faire, j’ai travaillé fort, j’ai amené des rondelles au filet et ça rentrait. Mes coéquipiers ont fait un excellent travail aussi pour me donner la rondelle», a expliqué Émile Guité en bon coéquipier.

Il a d’ailleurs fait partie du premier trio en compagnie du Manitobain Cole Temple et de Caleb Desnoyers, son ancien partenaire chez les Gaulois de Saint-Hyacinthe dans le M18 AAA, la saison dernière, maintenant avec les Wildcats de Moncton.

«C’était vraiment l’fun, ça faisait un moment qu’on n’avait pas joué ensemble. Pour les retrouvailles, ç'a vraiment bien marché», a confirmé le #86 des Saguenéens, deuxième choix au total au récent repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tout juste après Desnoyers.

Huang a beaucoup appris

En huit matchs, Alex Huang a obtenu deux passes. Mais cette expérience au Mondial U17 était beaucoup plus qu’une affaire de statistiques pour le jeune défenseur, qui dit avoir fait le plein d’apprentissages.

«Ce tournoi-là m’a fait apprendre l’importance de la préparation», a affirmé Huang, en faisant référence aux «cool down», ces séances d’étirements d’après-match qui ne sont pas toujours la partie préférée des joueurs de hockey. Il a également parlé des séances vidéo avec le groupe d’entraîneurs, un aspect clé dans un tournoi où les entraînements sont rares, en raison du calendrier condensé.

«Ç'a super bien été, surtout au niveau collectif, je pense qu’on a eu une excellente chimie d’équipe. On a travaillé vers le même but, a observé Alex Huang. On s’est amélioré à chaque match et c’est pour ces raisons que ça s’est bien terminé. Au niveau individuel aussi, ça s’est bien passé. J’ai très bien fait dans toutes les facettes du jeu et je suis devenu un joueur de plus en plus responsable défensivement.»

Huang a d’ailleurs joué d’importantes minutes pour les Blancs, obtenant du temps de jeu en désavantage numérique, entre autres mandats. Il a aussi inscrit un superbe but, celui de la victoire, en tirs de barrage, lors de la ronde préliminaire contre les Américains.

Alex Huang et Émile Guité ont mis la main sur l’or avec les Blancs, l’une des deux formations canadiennes au Défi mondial des moins des 17 ans, la semaine dernière, à l’Île-du-Prince-Édouard. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

L’arrière de 16 ans a accepté ses responsabilités accrues avec modestie.

«On avait une équipe vraiment talentueuse, tout le monde méritait de jouer beaucoup. Pour moi, c’était un honneur d’avoir un gros rôle au sein d’une équipe qui a décroché la médaille d’or à la fin. J’ai appris beaucoup de choses», a commenté Alex Huang qui, à l’instar d’Émile Guité et Nathan Lecompte, retournait sur le site de compétition des Jeux du Canada, présentés l’hiver dernier à l’Île-du-Prince-Édouard.

«J’étais beaucoup mieux préparé et ça m’a aidé, a-t-il avancé. En arrivant en deuxième période, en troisième ou en prolongation, il n’y avait presque pas de stress dans mon jeu. C’est quelque chose de nouveau puisque l’an dernier, ça avait été beaucoup plus chaotique, beaucoup plus stressant. J’ai été calme cette année et même en tant qu’équipe, on était prêts.»

Lecompte a gardé la tête haute

L’expérience avec Hockey Canada a été différente pour Nathan Lecompte. L’attaquant des Saguenéens a vu l’équipe des Rouges subir l’élimination dès les quarts de finale contre les Blancs, malgré une troisième place au terme de la ronde préliminaire. Un revers en prolongation, tel que mentionné ci-haut, qui a fait mal.

«Je pense qu’on aurait pu avoir un meilleur sort, a estimé Lecompte. Le match dans lequel on s’est fait éliminer, je ne dirais pas qu’on méritait de le perdre. On a eu de grosses chances de marquer et leur gardien a joué un très bon match aussi. Tout au long du tournoi, on a fait ce qu’on avait à faire. En quart de finale, la chance ne semblait pas être de notre côté, mais ça arrive.»

L’attaquant de 16 ans a terminé l’événement sur une bonne note en enfilant le but de la victoire dans un match pour la cinquième place, devant la Finlande, en prolongation.

«Pour ce dernier match, c’était plus dur, mais je voulais tout donner avec le chandail du Canada sur le dos. Peu importe le match que je vais jouer avec ce chandail, je vais me donner à fond», a tranché Nathan Lecompte, impressionné par l’encadrement «professionnel» offert aux joueurs pendant l’événement.

«J’ai quand même été utilisé dans des rôles différents, j’avais du temps en avantage numérique, j’ai joué de grosses minutes à cinq contre cinq. Ça a quand même bien été et je suis très satisfait du rôle que j’ai eu là-bas», a-t-il résumé.

Rêver à la prochaine étape

Le Défi mondial des moins de 17 ans est la porte d’entrée de l’équipe nationale junior. La Coupe Hlinka-Gretzky U18, présentée à l’été 2024, est l’étape suivante pour Émile Guité, Alex Huang et Nathan Lecompte, puis à moyen terme, une place avec la formation des moins de 20 ans est l’objectif ultime d’un joueur d’âge junior.

Évidemment, le trio des Sags se permet de rêver aux prochaines étapes, tout en s’efforçant de rester dans le moment présent.

«Le but ultime est de se faire une place au U18 et éventuellement dans le U20, a concédé Alex Huang. C’est une tradition au Québec et au Canada de regarder le Mondial, donc ça fait penser au futur. C’est déjà un honneur d’être champion du monde en portant le drapeau du Canada. Tu ne sais jamais, ça peut être la dernière fois. Tu ne le souhaites pas, mais pour une première, c’est une expérience incroyable.»