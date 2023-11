Les Sags retombent vite sur leurs pieds face aux Olympiques

Après une défaite de 6-2 samedi dernier à domicile face aux Foreurs de Val-d’Or, survenue au lendemain d’un gain plutôt aisé face aux même rivaux, la formation chicoutimienne a paru en contrôle face à Gatineau, malgré une mince avance d’un but après deux périodes.

Nathan Lecompte, de retour en compagnie d’Émile Guité et Alex Huang après une participation au Mondial des moins de 17 ans, a fait 3-1 Sags dès le début du troisième vingt en complétant une passe parfaite d’Alexis Morin pendant un avantage numérique, puis ce même Morin a sauté sur un retour pour porter la marque à 4-1, cinq minutes et demie plus tard.

Dans son point de presse, Yanick Jean a de nouveau parlé d’un test de maturité en vue d’un autre rendez-vous vendredi, cette fois face aux Sea Dogs de Saint-Jean. L’entraîneur-chef des Saguenéens avait d’ailleurs abordé ce point mercredi, à l’entraînement.

«Maintenant, c’est d’amener de la maturité et de répéter le même genre de performance, au lieu de laisser espérer l’autre équipe, a-t-il soulevé. Il faut qu’on reste en contrôle de notre sort et samedi dernier, ce n’est pas ce qu’on a fait. On veut amener de la maturité dans notre jeu et pour moi, la maturité c’est de la constance. On a un bon test à venir par rapport à cet aspect.»

Dans le camp gatinois, la défaite avait des airs de déjà-vu pour l’entraîneur-chef Benoit Desrosiers, qui a vu sa jeune équipe permettre à l’adversaire de produire plusieurs bonnes chances à l’attaque.

«Tant et aussi longtemps qu’on va donner des chances gratuites à l’adversaire comme ça, on s’élimine des chances de victoire, a-t-il résumé. D’un autre côté, on a eu des chances de chances de grade A à des moments clés, sans marquer. Je pense notamment en fin de deuxième et en début de troisième, quand on a une chance devant le filet, mais on se retrouve en désavantage numérique et l’autre équipe marque.»

Élément positif, Zach Pelletier a connu une bonne soirée de travail. Il est la principale raison du pointage serré après 40 minutes de jeu.

«Ses statistiques dans les cinq derniers matchs sont très solides, elles sont exactement là où elles devraient être. Depuis le début de la saison, je n’ai aucun doute que c’est un gardien de calibre junior majeur», a assuré Benoit Desrosiers.

Catalyseur principal sur les deux buts des Sags en troisième période, Alexis Morin est bien placé pour parler de maturité, lui qui en est à sa dernière année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). L’attaquant a répondu présent, bien concentré à «garder les choses simples».

«Il faut rester dans les bases et ne pas trop se compliquer la vie, a mentionné le #10. On a une bonne profondeur et on est bons quand tout le monde donne son meilleur et joue de façon simple.»

L’assistant au capitaine Jonathan Desrosiers a confirmé qu’un test de maturité était devant lui et ses coéquipiers, vendredi, face à Saint-Jean, une autre équipe de bas de classement.

«Toutes les équipes peuvent jouer des bons matchs et peu importe le classement, il faut être à notre meilleur pour gagner, a averti Alexis Morin. Il n’y a pas de match facile dans le junior, les équipes ont toutes des bons joueurs qui peuvent faire la différence. C’est important d’arriver prêt.»

Le premier aux Olympiques, puis plus rien

Les Olympiques ont été les premiers à s’inscrire au pointage quand le meilleur marqueur de l’équipe, Jérémie Minville, a récupéré son propre retour pour battre Raphaël Précourt. Le cerbère des Bleus avait d’abord réalisé un bel arrêt, mais ses défenseurs n’ont pas été en mesure de déblayer le devant du but.

La réplique est arrivée rapidement. Peteris Bulans va devoir payer une liqueur à Alex Huang, qui a repéré son partenaire à la ligne bleue, seul sur la droite. Le défenseur a réussi son premier filet de la saison en complétant dans une ouverture béante.

«J’ai beaucoup aimé la manière dont on s’est comporté. Même s’ils ont marqué en première période, on a bien fait ça. Il y a quelques fois où on aurait pu leur donner des surnombres, mais on s’est bien racheté. Ce sont des situations où on a arrêté de mettre de la pression, mais outre ça, on était plus au filet et même si on n’a pas capitalisé sur beaucoup de rebonds, on était plus présents.»

Les locaux ont connu un début de deuxième période similaire à la première, obtenant la majeure partie des chances de marquer. Zach Pelletier a tenu bon devant le filet, jusqu’à ce que Maxim Massé s’amène en vitesse sur le flanc droit.

L’ailier a réussi son premier but en sept matchs à l’aide d’un bon tir, côté bloqueur. Une descente qui a été rendu possible grâce au bon travail d’Emmanuel Vermette dans son territoire.

Le portier des Pics a de nouveau fait parler de lui tout juste avant la fin de la période en réussissant un arrêt miraculeux devant Vermette. Jérémy Leroux a remis à son coéquipier à l’embouchure du filet, mais Pelletier avait tout vu.

La troisième période aura ensuite été à l’avance de l’équipe locale, qui a signé une neuvième victoire en 12 sorties devant ses partisans cette saison. Au final, Chicoutimi a dominé 34-24 au chapitre des tirs au but.

Les deux équipes sont en action vendredi. Les Olympiques sont à Baie-Comeau pour affronter le Drakkar et les Saguenéens reçoivent les Sea Dogs de Saint-Jean. Ces derniers étaient justement sur la Côte-Nord jeudi, où ils ont perdu 6-2.

Les amateurs de hockey de la région pourront revoir Matteo Mann en action. Le défenseur de 19 ans a été échangé par les Sags en début de saison. Après un début de saison retardé en raison d’une blessure, Mann a joué un 12e match jeudi. Il totalise trois points, dont un but.

POINTES DE PLUME

• Avec les retours d’Émile Guité, Alex Huang et Nathan Lecompte du Défi mondial des moins de 17 ans, Eliott Robert, Lucas Boisvert et Colby Train ont été laissés de côté. Christophe Berthelot est blessé à l’épaule...

• Guité, Huang et Lecompte étaient donc tous les trois en uniforme jeudi, même si Yanick Jean avait laissé miroiter la possibilité d’offrir un repos à l’un ou l’autre de ces trois hockeyeurs...

• Chez les Olympiques, Gabriel Séguin a été rappelé des Grenadiers de Châteauguay. Il disputait un premier match en carrière dans la LHJMQ et il a eu droit à son tour d’honneur au début de la période d’échauffement...

• Le directeur général des Olympiques, Serge Beausoleil, assistait à la rencontre de jeudi...