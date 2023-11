La maturité sous la loupe chez les Saguenéens

Ce n’est pas un secret, les Sags forment l’une des plus jeunes équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Jeunesse vient parfois avec un certain manque de maturité et c’est là-dessus, entre autres éléments, que Yanick Jean va se concentrer d’ici le 16 décembre, jour de la dernière rencontre avant le congé de Noël d’une dizaine de jours.

« Je suis en étude de notre formation et des effectifs d’un point de vue individuel », a confié l’entraîneur-chef et directeur général, mercredi après-midi, au terme d’un entraînement sur glace. Le dernier avant un duel face aux Olympiques de Gatineau, jeudi soir, au Centre Georges-Vézina.

« Je suis vraiment en analyse du niveau de maturité de nos joueurs. Des joueurs ont des rôles, mais est-ce qu’ils sont capables d’assumer ces rôles-là sur une longue période? Est-ce que ça devient trop pour eux quand on leur en donne un peu plus ? » — Yanick Jean

Les acquisitions des vétérans Jacob Lafontaine, 19 ans, et Craig Armstrong, 20 ans, viennent donner des éléments de réponse à ce fameux niveau de maturité. Les deux attaquants sont venus solidifier un groupe de joueurs d’avant composé de cinq 17 ans et deux 16 ans.

« Ces joueurs-là (Lafontaine et Armstrong) sont complémentaires à notre groupe et on savait qu’ils étaient des exemples de constance et de maturité, a affirmé Yanick Jean. Avoir un rôle à un jeune âge, c’est un privilège. Maintenant, montre-nous que tu as la maturité pour le remplir. C’est un élément très important pour moi dans les semaines à venir. »

Le pilote de la formation chicoutimienne va également regarder si les jeunes joueurs se sont transformés en éponge depuis le début du camp d’entraînement, à la mi-août.

« Avec tout l’enseignement que tu as reçu depuis le mois d’août, c’est de savoir ce que tu as assimilé, ce que tu es en mesure de mettre en application, a-t-il prononcé. Un joueur junior ne se juge pas à l’intérieur de trois ou quatre semaines. Les trois derniers mois ont servi à partager beaucoup d’informations et c’est maintenant de savoir ce que tu peux appliquer. C’est un élément qu’on regarde beaucoup depuis le début du mois de novembre. »

Les contributions de Jacob Lafontaine (24) et Craig Armstrong ont été soulignées par l'entraîneur des Saguenéens, Yanick Jean. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Équilibre à trouver

De retour de leur participation au Défi mondial des moins de 17 ans, Émile Guité, Alex Huang et Nathan Lecompte ont participé à un premier entraînement avec leurs coéquipiers, mercredi. Guité et Huang ont remporté l’or avec l’équipe canadienne des Blancs, tandis que Lecompte et les Rouges ont terminé au cinquième échelon.

À la sortie de la glace, les trois étaient prêts à renouer avec l’action, mais Yanick Jean a indiqué que toutes les options étaient évaluées. Une décision finale sera prise après l’entraînement matinal de jeudi matin, de sorte qu’un repos supplémentaire n’est pas impossible pour l’un, l’autre ou les trois nombrils verts.

« Je sais qu’ils veulent jouer, mais je vais prendre la meilleure décision individuelle pour chacun des joueurs, a signalé Jean. C’est long, une saison de hockey, ils ont vécu des hauts en émotion. Il peut arriver des virus, tout peut changer en 24 heures. Tout est sur la table présentement. »

Face aux Olympiques jeudi soir, c’est Raphaël Précourt qui sera devant le filet des Saguenéens. Avec une récolte de six victoires en 21 sorties, Gatineau pointe au 17e et avant-dernier rang du classement général de la LHJMQ.

Après six saisons comme adjoint chez les Remparts, Benoit Desrosiers est maintenant �� la barre des Olympiques de Gatineau. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

POINTES DE PLUME

• Christophe Berthelot était le seul joueur absent de l’entraînement, mercredi après-midi. L’attaquant s’est blessé à une épaule il y a une semaine, à Baie-Comeau. Une absence d’un mois était à prévoir dans son cas. La guérison « suit son cours », a fait savoir Yanick Jean...

• Immédiatement après les Sags, les joueurs des Olympiques ont sauté sur la glace du Centre Georges-Vézina. Maintenant dirigés par Benoit Desrosiers, adjoint de Patrick Roy chez les Remparts de Québec lors des six dernières saisons, les Olympiques jouent ensuite deux fois à Baie-Comeau, samedi et dimanche, face au Drakkar. Desrosiers a également été aide-entraîneur à Chicoutimi, lors de la saison 2012-2013, alors que Marc-Étienne Hubert était l’instructeur en chef...

• La séquence de 12 matchs en 24 jours a pris fin samedi dernier pour la formation chicoutimienne. Après les parties de jeudi et vendredi à domicile, les joueurs vont bénéficier d’un répit de trois jours sans toucher à la glace. Cette trêve va s’ajouter à celle de deux jours vécue en début de semaine. Une période de récupération nettement suffisante avant d’amorcer le dernier segment de l’année 2023, a confirmé Yanick Jean...