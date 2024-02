Le Drakkar remporte un match interminable à Québec

La rencontre, durant laquelle les recours à la reprise vidéo se sont multipliés à tout vent pour revoir des buts ou des infractions, a duré 2 heures 41 minutes, un triste spectacle offert aux 10 827 spectateurs présents.

À lui seul, le troisième tiers a été un véritable supplice de la goutte, un interminable marathon de 47 minutes durant lequel il ne s’est marqué que deux buts. À titre comparatif, la partie de mercredi contre Gatineau s’était réglée en 2 h 26 minutes, prolongation et tirs de barrage inclus.

Les scènes du genre se sont multipliées, vendredi, dans un interminable match entre le Drakkar et les Remparts. Baie-Comeau l’a emporté 6 à 1. (Capture d'écran, LHJMQ)

«Plate» pour les partisans

Vainqueurs et vaincus parlaient d’une seule voix après la partie.

«Je trouve ça très dommage et plate pour nos partisans, s’est désolé Éric Veilleux. J’en ai mal à la tête. Regarde en haut, regarde en bas, regarde le iPad, regarde ci, regarde ça. Pendant qu’ils [les officiels] regardent les reprises, nous, on n’a rien à faire. Ça donne à quoi? Ça donne rien! Pour le moment, la seule chose à laquelle je pense, c’est de regarder la game à nouveau, et ça va être long!»

Même Jean-François Grégoire du Drakkar, dont la troupe venait de rebondir de fort belle façon après le déconfiture de la veille à Drummondville — un revers de 4 à 0 — semblait bouche bée en commentant ce qui venait de se passer sous ses yeux.

«Ça été long pour rien, a-t-il acquiescé le pilote et DG du meilleur club du circuit Cecchini. J’ai été surpris de tout ça, j’étais observateur. On n’avait pas le choix, on allait en haut sur tout.»

«C’est la première fois que je vois ça…» — Jean-François Grégoire

«C’était assez difficile de garder le momentum, mais on a su garder le focus et de continuer de s’appliquer sur les petits détails, se consolait Justin Poirier. C’est le résultat qui compte et on a la victoire, donc on est content.»

La rencontre, durant laquelle les recours à la reprise vidéo se sont multipliés à tout vent pour revoir des buts ou des infractions, a duré 2 heures 41 minutes. (Jonathan Roy/Remparts de Québec)

L’auteur de l’unique but des Remparts, le défenseur Alexandre Desmarais, estimait que les locaux n’avaient pas bataillé assez ferme contre Baie-Comeau. «On ne s’est pas présenté en première et contre une bonne équipe de talent, c’est dur de remonter des avances de 2 ou 3 à 0. Les punitions ont fait très mal.»

«On s’était préparé, mais ce n’était pas encore assez!» — Alexandre Desmarais

4 en 8 en AN

Son Drakkar a été sans pitié envers les Diables rouges, bombardant leurs gardiens d’une mitraille de 46 tirs, dont plusieurs avec l’avantage d’un homme. Le jeu de puissance nord-côtier a frappé quatre fois en huit occasions, dont deux de Justin Poirier (36 et 37e).

Le Drakkar l'a emporté 6 à 1 au Centre Vidéotron lors d'un duel interminable contre les Remparts. (Jonathan Roy/Remparts de Québec)

Une note beaucoup plus réjouissante chez le Drakkar. «C’est quelque chose dont on avait parlé, c’est ce qui nous faisait mal dernièrement et ce soir, ça nous a donné du gaz», a évalué Grégoire.

«On a gagné la bagarre des unités spéciales.»

Poirier pointe le ciel

Toujours bien installé en tête des meilleurs buteurs de la LHJMQ, Poirier a pointé le ciel en marquant le premier de ses deux filets, un soulagement après la déconvenue contre la deuxième puissance de la Ligue la veille.

«J’ai un membre de ma famille qui habitait à Québec et qui est décédé il y a quelques années et chaque fois que je marque ici, c’est à son honneur», a expliqué le 73e meilleur espoir nord-américain en vue du prochain encan de la LNH.

Conduite non-sportive pour Veilleux

Son vis-à-vis a vu neiger, mais il a «rarement vu» un aussi bon tireur que Poirier à 17 ans. Il en voulait toutefois aux officiels de ne pas lui avoir imposé une pénalité sur les doubles mineures menant au cinquième but.

«Quand tu reçois un avertissement sur une pénalité tôt dans le match et que ce n’est pas suivi par la suite, c’est plate pour nos joueurs, c’est plate pour tout le monde», a dénoncé Veilleux, qui a reçu une pénalité pour conduite non-sportive après avoir enguirlandé l’arbitre Guillaume Labonté.

«Je trouve ça très dommage et plate pour nos partisans, s’est désolé Éric Veilleux.» (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

Dans les années 1990, dans le House of Pain du Titan de Laval, c’est le genre de match qui aurait sans doute terminé en bagarre générale.

«Sûrement oui!» s’est contenté de dire Éric Veilleux en retraitant vers son bureau.

NOTES : Les deux équipes se retrouveront dès samedi, 16h, avant un duel de hockey collégial féminin division 1 entre les Titans de Limoilou et les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville… Mathyas Melovsky a été expulsé de la rencontre pour bâton élevé… Malgré les ennuis qu’ils connaissent sur la glace, les Remparts maintiennent un bilan d’assistances positif (+1%) après 23 parties… L’annonceur-maison a souligné la nomination de Benoit Desrosiers comme adjoint des Islanders de New York, en première période, une attention applaudie poliment…