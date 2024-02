Les Remparts à l’arrachée contre les Olympiques de Beausoleil

Parfaits sur leurs trois essais contre Zach Pelletier, les hommes d’Éric Veilleux signaient ainsi un deuxième gain de suite, quatre «gros points» bienvenus avant le programme double du week-end contre la meilleure formation du circuit, le Drakkar de Baie-Comeau.

«On savait tous l’enjeu du match, ce n’est pas crunch time, mais quasiment, souriait Veilleux. Les deux équipes étaient bien préparées et on savait à quoi s’attendre. Il s’agissait pour nous de bien sortir, on ne l’a pas fait aussi bien qu’on pensait, mais on a bien défendu.»

«L’exécution offensive n’était pas tout à fait là, mais les gars sont restés positifs sur le banc.» — Éric Veilleux

Une belle remontée

Justin Boisselle (10e) et Charles Boutin (14e) avaient lancé les Gatinois en avant, mais résilients, les Diables rouges ont forcé la tenue d’une période de surtemps grâce aux efforts de Mavrick Rousseau-Hamel et de Xavier Lebel (6e), au grand bonheur des 7782 spectateurs présents.

Il s’agissait d’une première réussite en carrière pour le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François, dont les habitudes de travail et l’acharnement devant le filet plaisent beaucoup à Éric Veilleux.

«Je l’aime bien! apprécie le pilote québécois. Il n’était pas supposé jouer, il y a deux semaines, mais en le voyant dans une pratique, j’ai décidé en quinze minutes qu’il allait maintenant faire partie de l’équipe. Il m’a forcé la main de le garder.»

Les deux équipes ne se sont pas beaucoup lâchées d'une semelle, mercredi soir. (Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Un retour «le fun» pour Beausoleil

Serge Beausoleil avait enfilé son plus bel habit derrière le banc visiteur. L’entraîneur-chef et DG de l’équipe la plus titrée de l’histoire des séries de la LHJMQ a pris la pleine mesure de ce qui se passait lorsque le chauffeur de l’autobus des Olympiques a franchi la barrière de sécurité du Centre Vidéotron, mercredi matin.

Souriant, malgré le précieux point perdu, Beausoleil était loin d’avoir perdu la main dans le feu de l’action. L’entraîneur-chef par intérim du club a vécu une soirée «bien correcte» à la barre du club gatinois, des sensations dont il a semblé s’ennuyer.

«J’apprends à connaître les gars derrière le banc, leur façon de réagir, mais c’était bien le fun, a réagi Beausoleil. Oui [ça me manquait], même si vous [les journalistes], ne me manquiez pas tant que ça. C’était le fun d’être dans le bain, les gars ont bien répondu à tout ça.»

Serge Beausoleil lors de la séance d'entraînement de mercredi matin, à Québec. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Plus souriant, dit Boutin

L’un d’eux, Charles Boutin, a semblé apprécier la présence de l’ex-grand manitou de l’Océanic, le frappeur de relève de Benoit Desrosiers. «C’est un petit changement, mais Serge a vraiment changé son approche derrière le banc, il y va beaucoup plus avec le sourire et son but est juste d’avoir du plaisir. Il a bien fait ça», a analysé la deuxième étoile de la rencontre.

La théorie du vétéran des Olympiques, fort habile sur la deuxième salve des siens, a été accréditée par l’historien en chef des pilotes du circuit Cecchini.

«Je me donne comme objectif d’avoir beaucoup de plaisir avec les gars dans ce retour-là, a expliqué Beausoleil. J’ai aimé [Alexander] Gaudio, il a joué un très fort match, [Mathis] Gauthier a été solide, [Nathan] Lévesque aussi a été bon. Ce sont des anciens et je suis content de les retrouver.»

Est-ce qu'on peut parler du jeu de la semaine ?



Can we talk about the play of the week?#goOLgo♠️ pic.twitter.com/im84rIW6nM — Olympiques de Gatineau (@OlympiquesGAT) February 1, 2024

Une chute coûteuse

Serge Beausoleil, qui n’a pas laissé son sens de l’humour dans le Bas-Saint-Laurent, s’est permis un peu d’ironie envers son défenseur, Jérémie Dumas-Larouche, qui en chutant à sa propre ligne bleue, a ouvert grande la voie à Xavier Lebel sur le but égalisateur.

Xavier Lebel marque son 6e de la saison et il est important!#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/trVe1xSbG2 — Remparts de Québec (@quebec_remparts) February 1, 2024

Le pilote de 56 ans ne semblait toutefois pas trop en tenir rigueur à son arrière de 18 ans. Ce dernier, dixit Beausoleil, a «pogné une plaque de ciment en pivotant» juste avant le but qui ramenait tout le monde à la case départ en 3e période.

«Je suis déçu que l’on ne soit pas allé chercher le deuxième point, mais si on joue ‚500 d’ici la fin de l’année, on sera 10 ou 12e dans la ligue, ce ne serait pas trop pire!» — Serge Beausoleil

Trop de lancers

Charles Boutin préférait donner le crédit de la victoire aux Remparts plutôt que de se morfondre en repensant à l’avance perdue. «On a joué un bon match dans l’ensemble, mais il faut être capable de jouer avec une avance, s’est-il désolé. Quand tu mènes 2 à 0, tu es censé gagner, mais on ne peut pas sortir avec la victoire en accordant le double de lancers…»

Louis-Antoine Denault a repoussé 13 rondelles dans la rencontre. (Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Un premier en carrière

Dans le camp québécois, Mavrick Rousseau-Hamel n’était pas peu fier en prenant la pose avec la rondelle de son premier but dans ses mains. Obtenu dans la transaction qui a envoyé Vsevolod Komarov aux Voltigeurs, le natif de la capitale jouait devant quelques membres de sa famille, dont son grand-père, son grand fan depuis toujours.

Mavrick Rousseau-Hamel des Remparts (Toby Lainé, Remparts de Québec)

Comme le père de l’attaquant de 17 ans s’apprêtait à célébrer son anniversaire, jeudi, on pouvait pratiquement parler d’un cadeau de fête offert par le jeune joueur de centre au paternel. «Mon premier but à Québec, devant toute ma famille, c’est un moment spécial que je n’oublierai jamais!» lançait-il avec aplomb après la précieuse victoire.

Québec n’aura donc pas perdu dans la dernière semaine de janvier, une bonne dose de positivisme après les trois défaites suivant leur surprenant voyage dans les Maritimes. «C’est un très gros point, contre Gatineau, dans l’importante course aux séries», se félicitait Rousseau-Hamel.

«Dans cette ligue-là, tout le monde peut battre tout le monde et on l’a vu contre Gatineau et Chicoutimi. On veut continuer sur cette lancée-là!» — Mavrick Rousseau-Hamel

NOTES : Frappé à la tête en première période, Andrew Gweon a quitté la rencontre et devrait rater quelques matchs en raison d’une commotion cérébrale… La mise au jeu protocolaire a été effectuée par le coureur Jean-Simon Desgagnés et le Bonhomme Carnaval, un duo qui déplace de l’air… Éric Veilleux sur le retour remarqué de Beausoleil derrière le banc : «Je ne l’ai pas vu! J’avais assez de mon club à m’occuper que je n’ai pas regardé de l’autre bord…» Le coup a la tête de Mathis Gauthier, sur Antoine Dorion, en fin de période de prolongation, sera sans doute revu par le préfet de discipline, Éric Chouinard…