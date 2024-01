Une victoire à saveur de nouveauté pour les Cataractes à Québec

Le trio de Daniel Agostino et Julien Béland a généré le seul but des Remparts dans la victoire des Cataractes. (Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Ils étaient sept joueurs, dimanche, à en être à un premier match avec leur nouvelle équipe, ce qui a affecté la qualité du spectacle. Les deux entraîneurs étaient les premiers à le reconnaître après la rencontre disputée devant 11 902 chrétiens réunis dans le vaste amphithéâtre du boulevard Wilfrid-Hamel.

«Des deux côtés, c’était des alignements complètement remodelés, a convenu Daniel Renaud des Cataractes. Ce n’était pas une game facile à diriger. Sur chaque trio, en début de partie, il y avait un nouveau venu, donc ce n’était pas une question de “X” et de “O”. On a mis l’emphase sur la combativité et ç'a rapporté.»

Les Cataractes ont remporté la bataille de la combativité, dimanche. (Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Une chimie à rebâtir

Critique du niveau d’effort der ses vétérans l’avant-veille, Éric Veilleux était pas mal plus accommodant cette fois-ci. «On veut recréer une chimie sur la glace et hors-glace», a-t-il résumé en se montrant rassurant pour la suite de la saison.

«On a beaucoup de nouveaux visages et notre voyage sur la route [trois parties dans les Maritimes cette semaine] arrive à point.» — Éric Veilleux des Remparts sur la chimie à rebâtir

Du côté de Québec, Alexis Tanguay (Foreurs), Julien Béland (Océanic) et Mathieu Martel (Condors du Cégep Beauce-Appalaches) ont donné leurs premiers coups de patins avec les Remparts alors que Vince Élie (Sea Dogs), Reece Peitzsche et Yannik Ponzetto (Moosheads) et Mathys Fernandez (Saguenéens) effectuaient leur rentrée chez les Cataractes.

Ce dernier était toutefois assis au bout du banc et c’est Félix Hamel, l’auteur de 22 arrêts, qui a conduit les siens à la victoire, une 10e en 13 parties pour la plus vieille franchise de la LHJMQ.

Alexis Bonefon (5), Reece Peitzsche (8e), Tristan Roy (8e) et Brett Yuzik (5e) se sont chargés de l’attaque contre les Remparts, battus pour une quatrième partie de suite.

Pour revoir le premier but de Reece Peitzsche dans l’uniforme des Cats! ⚡️🫶🏻#JeSuisCataractes pic.twitter.com/EAFZ12R5Mc — Cataractes de Shawinigan (@Cataractes_Shaw) January 7, 2024

Un tonique pour le moral

Cet heureux revirement de situation a tonifié le moral des troupes depuis quelques semaines et les joueurs des Cataractes espèrent que ça va continuer. Mine de rien, ils ne sont plus qu’à deux petits points de l’Armada de Blainville-Boisbriand au 5e rang de l’association de l’Ouest!

«On a gardé les choses simples, on a confiance dans le système mis en place par l’entraîneur», a expliqué Jordan Tourigny, enterré par la musique qui jouait à tue-tête dans le vestiaire visiteur.

«On était dans une passe difficile avant les Fêtes, mais on s’est accroché. La roue a viré de bord et maintenant, ça va très bien!» — Jordan Tourigny

Dalan Grubissa tentait de créer de la circulation devant Félix Hamel, mais Julien Lanthier veillait au grain. (Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Une «incroyable» aventure pour Béland

Les Remparts avaient pourtant bien lancé les hostilités en prenant les devants 1 à 0 et en limitant les visiteurs de Shawinigan à sept lancers au premier vingt, mais les trois pénalités de suite ont renversé la vapeur en deuxième période.

Le premier but de Québec est venu du bâton de Daniel Agostino, le seul à faire secouer les cordages, dimanche. Sur la séquence, l’échec-avant soutenu de Julien Béland et de Xavier Lebel a porté ses fruits.

Béland, un ex-membre de l’Océanic qui est à compléter sa carrière junior dans sa ville natale, a apprécié l’expérience de cette première partie jouée en rouge. «J’ai été super bien accueilli, c’est une organisation de première classe, a-t-il mentionné. De pouvoir finir ça devant mes proches, ma famille, c’est incroyable!»

Ce dernier ne le sait peut-être pas, mais il semble qu’il soit tombé rapidement dans l’œil de son nouveau pilote, Éric Veilleux...

«J’ai été parti 10 ans de la LHJMQ et dès le premier match qu’on a joué contre eux [Rimouski, plus tôt cette saison], je l’ai remarqué, racontait l’entraîneur à propos du nouveau numéro 26. C’est un bon joueur complet, capable de bien jouer offensivement et défensivement. Je ne suis pas inquiet de son côté, c’est un gros morceau pour nous.»

NOTES : Lors du ballotage des joueurs âgés de 18 à 20 ans, les Remparts ont réclamé le défenseur de 19 ans, Lucas Boisvert, des Saguenéens. Le natif de Trois-Rivières avait été un choix de 4e tour des Olympiques de Gatineau en 2020… Nombreux, les partisans des Cataractes ont été fidèles à leur habitude en se faisant bruyants dans les gradins du Centre Vidéotron… Mathys Fernandez portera le numéro 29 chez les Cataractes...